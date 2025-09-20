Attention ladies! Pre Deals में आधे से कम दाम में खरीदें अपना पसंदीदा कुर्ता सेट

Amazon Great Indian Festival Sale शुरू होने वाला है, पर इसके प्री डील्स अभी से आ गए हैं। फेस्टिव सीजन के मौके पर कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा।

Amazon Great Indian Festival Sale 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस मौके पर Amazon ने अभी से सेल डील्स लॉन्च कर दिए हैं। खासकर फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए कुर्ता सेट्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं। यहां आपको 50 से 85% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कैशबैक, बैंक ऑफर, जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध मिलेंगी। अगर आप प्राइम मेंबर हैं, तो आपको अन्य बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यानी MRP से बेहद सस्ते में आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा इंतजार न करें, मोबाइल उठाएं और इन्हें फौरन ऑर्डर करें।

ARAYNA की कॉटन फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होती है। फैब्रिक बेहद लाइटवेट और मुलायम है। अगर आपको भी आरामदायक कपड़े पसंद हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इस पर 64% का ऑफ उपलब्ध है, साथ ही कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी मिल जाएंगे।

GoSriKi का हे कुर्ता और पैंट सेट एक परफेक्ट आउटफिट है। खासकर वर्किंग महिलाओं और कॉलेज गर्ल्स को ये बेहद पसंद आएगा। अगर आपको भी ये पसंद आ रहा है, तो प्री डील्स में इसे 73% के ऑफ के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इस समय ये केवल 699 रुपए में उपलब्ध है। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा।

Klosia का ये एंब्रॉयडर्ड कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट आउटफिट है, जिसे फेस्टिवल और वेडिंग फंक्शन में कैरी किया जा सकता है। इसपर बेहद खूबसूरत एंब्रॉयड्री की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। इसके साथ आपको फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएगा। इस खूबसूरत आउटफिट को 73% के ऑफ के साथ आज ही ऑर्डर करें।

कॉटन फैब्रिक से तैयार हल्का और आरामदायक कुर्ता सेट ढूंढ रही हैं? तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। ये प्रिंटेड कुर्ता सेट वर्किंग महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं इसे फेस्टिवल्स पर कैरी करने के बाद ऑफिस वियर के तौर पर भी पहन सकती हैं। इस प्रोडक्ट पर 73% का डिस्काउंट मिल रहा है, इससे पहले की प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Klosia ब्रांड का ये फ्लोरल अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, बॉडी पर उतना ही कंफर्टेबल महसूस हुआ। इसका कलर कांबिनेशन और फ्लोरल प्रिंट भी काफी आकर्षक है। इसे फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही वर्किंग महिलाएं ऑफिस वियर के तौर पर भी पहन सकती हैं। वहीं ये लड़कियों को भी काफी पसंद आएगा। तो क्यों न प्री डील्स का फायदा उठाते हुए, इन्हें 80% के ऑफ के साथ आज ही आर्डर किया जाए।

प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार Amayra का स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, और ये स्टाइलिश भी है। फेस्टिवल से लेकर ऑफिस वियर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जिन महिलाओं को आरामदायक कपड़े पसंद हैं, उन्हें ये काफी पसंद आएगा। तो इस बार 70% के आकर्षक ऑफ के साथ इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

Arayna की कॉटन फैब्रिक से तैयार कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा सेट देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, शरीर पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। अगर आप वर्किंग महिला हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसे अधिक आकर्षक बना रहे हैं। साथ ही इस पर 70% का ऑफ मिल जाता है, यानी ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसे सस्ते में आज ही ऑर्डर करें।

