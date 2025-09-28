Festive Sale में डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदें किचन स्टोरेज कंटेनर्स Best kitchen storage boxes you can buy on attractive discounts and offers, लाइफस्टाइल - Hindustan
Festive Sale में डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदें किचन स्टोरेज कंटेनर्स

फेस्टिव सेल में किचन के लिए जरूरी सभी प्रकार के स्टोरेज बॉक्स आपको बेहद सस्ते में मिल रहे हैं। तो ज्यादा न सोचें, इससे पहले की स्टॉक खत्म हो मोबाइल उठाएं और इन्हें ऑर्डर करें। जीवल गिफ्टिंग के लिए भी उन्हें सेल में ऑर्डर कर सकती हैं।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 05:34 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

खाना सर्व करना हो या फ्रिज में रखना हो, या चावल, दाल जैसे ग्रॉसरी के आइटम स्टोर करने हों, यहां आपको प्लास्टिक से लेकर स्टेनलेस स्टील के स्टोरेज बॉक्सेस मिल जाएंगे। इस समय Amazon पर साल का सबसे बड़ा सेल Great Indian Festival Sale चल रहा है, जिसमें सभी प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक जैसी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। दिवाली आ रही है, आप सभी घर कि साफ सफाई सहित अन्य चीजों को संभालने में लगे होंगे! खासकर दिवाली पर महिलाएं किचन की साफ सफाई का अधिक ध्यान रखती हैं। तो इस बार किचन स्टोरेज बॉक्सेस को बदलने पर विचार करें। फेस्टिव सेल में किचन के लिए जरूरी सभी प्रकार के स्टोरेज बॉक्स आपको बेहद सस्ते में मिल रहे हैं। तो ज्यादा न सोचें, इससे पहले की स्टॉक खत्म हो मोबाइल उठाएं और इन्हें ऑर्डर करें। जीवल गिफ्टिंग के लिए भी उन्हें सेल में ऑर्डर कर सकती हैं।

बेस्ट BPA फ्री प्लास्टिक कंटेनर पर पाएं 60% से अधिक ऑफ

BPA फ्री सुरक्षित प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स उपलब्ध मिल जाएंगे। इनमें 6 से लेकर 12 का सेट मिलेगा, जो अलग-अलग साइज में आएगा। अपनी आवश्यकता अनुसार सही विकल्प का चयन करें और इन्हें बड़ी बचत के साथ आज ऑर्डर करें। ये डब्बे किचन की ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करेंगे। साथ ही इनमें रखीं खाने की चीजें भी जल्दी खराब नहीं होंगी।

FESTIVE SALE में आधे दाम में खरीदें स्टेनलेस स्टील कंटेनर सेट

दाल, चावल, पोहा आदि रखने के लिए स्टोरेज बॉक्स की आवश्यकता होती है। यहां आपको स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किचन स्टोरेज बॉक्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी। अलग-अलग साइज और अलग-अलग क्वालिटी के इन प्रोडक्ट्स पर 30 से 80% तक का डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

साल के सबसे बड़े सेल में डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील स्टोरेज कंटेनर

बचा हुआ खाना फ्रिज में रखना हो या सर्विंग के लिए स्टेनलेस स्टील की बोल चाहिए हो! यहां आपको सभी वैरायटी के स्टेनलेस स्टील कंटेनर उपलब्ध मिलेंगी। स्टेनलेस स्टील मटेरियल के में कंटेनर्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, जिनमें खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है, और ये किसी तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते। तो क्यों न इन्हें आप भी ट्राई करें। साथ ही इन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है।

साल के सबसे बड़े सेल में आधे दाम में खरीदें स्टेनलेस स्टील स्पाइस बॉक्स

क्या आप अभी तक पुराना प्लास्टिक का मसाला बॉक्स इस्तेमाल करती हैं? तो अब इन्हें बदलने का समय आ गया है। साल के सबसे बड़े सेल में स्टेनलेस स्टील मटेरियल के स्पाइस बॉक्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध हैं, जिनका फायदा उठाकर आप इन्हें आधे दाम पर आर्डर कर सकते हैं।

किचन ऑर्गेनाइजर्स पर मिल रहा है आकर्षक डिस्काउंट ऑफर

किचन को फ्रेश और क्लीन रखना है, तो आपके पास एक किचन ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। यहां आपको इनकी वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं। इन पर मिनिमम 50% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा इंतजार न करें, इन्हें आज ही चेक करें।

वेजिटेबल ट्रॉली पर मिल रहा है 60% का ऑफ

सब्जी, फल आदि को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखने के लिए एक वेजिटेबल ट्रॉली तो सभी के किचन में होनी चाहिए। अगर आपके पास अभी तक वेजिटेबल ट्रॉली नहीं है, तो यहां बेस्ट क्वालिटी के ट्रॉली पर 50 से 80% तक का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और उन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।