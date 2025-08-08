ग्रॉसरी आइटम स्टोर करने के लिए ऑर्डर करें बेस्ट क्वॉलिटी किचन स्टोरेज बॉक्स

Amazon पर किचन स्टोरेज बॉक्स की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल से तैयार किया गया है। इनमें खाने-पीने की चीजें सुरक्षित रहती हैं और वे लंबे समय तक खराब नहीं होती।

किचन एक ऐसी जगह है, जहां छोटे-मोटे हजारों समान होते हैं। चावल, चना तरह-तरह के दाल, मसाले इत्यादि ये सभी के किचन में होती हैं। लोग अलग-अलग तरह के पकवान खाते हैं, उसके अनुसार अलग-अलग प्रकार की सामग्री अपने किचन में रखते हैं। पर इन सभी सामग्रियों को सही से ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपका किचन बिखरा हुआ नजर आता है। तो ऐसे में किचन स्टोरेज बॉस आपकी मदद कर सकते हैं। Amazon पर किचन स्टोरेज बॉक्स की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल से तैयार किया गया है। इनमें खाने-पीने की चीजें सुरक्षित रहती हैं और वे लंबे समय तक खराब नहीं होती। अगर आपको भी किचन ऑर्गेनाइज रखने में परेशानी हो रही है, तो ये स्टोरेज बॉक्स ऑप्शन एक बार जरूर एक्सप्लोर करें (kitchen storage box)।

Kitchwell kitchen accessories items की 1100ml स्क्वायर एयर टाइट स्टोरेज जारऔरर कंटेनर ऑर्गेनाइजर को प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किया गया है। जो बीपीए फ्री होने के साथ ही रीसाइकिलेबल भी है। इनमें आपको 6 का सेट मिलेगा, जिसमें दाल, चावल, सूजी, इत्यादि जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें स्टोर कर सकते हैं।

Quantity: 1100ml (1.1 litter) - 6 का set

Flymore Plastic की एयर टाइट कंटेनर आपके किचन को ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करेगी। इनमें नियमित इस्तेमाल में आने वाली अलग-अलग तरह की सामग्रियां जैसे दाल, चावल, पास्ता, सूजी इत्यादि के अलावा अलग-अलग तरह के मसाले रख सकते हैं। इनमें एयर टाइट ढक्कन दिया गया है, जिससे आपका सामान लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और वे खराब नहीं होंगे।

Quantity: 24 पीस का सेट 350ml(6 पीस) 650ml(6 पीस) 950ml(6 पीस) 1400ml(6 पीस)

Solimo के ये प्लास्टिक स्टोरेज जार कंटेनर चम्मच के साथ आएंगे, जिन्हें BPA फ्री प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किया गया है। साथ ही आपको एयर टाइट ढक्कन मिल जाता है, इस तरह इनमें रखा सामान पूरी तरह सुरक्षित रहता है और वे आसानी से खराब नहीं होता। इस कंटेनर सेट को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें खड़े मसाले, हब्र्स के साथ ही रोजाना इस्तेमाल होने वाली कोई भी सामग्री स्टोर कर सकती हैं।

Quantity: 300ml में 6 का सेट

Milton Hexa के एयर टाइट कंटेनर का प्लास्टिक मटेरियल BPA फ्री और प्रीमियम है। जिससे इनमें रखे सामान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज जार मसाला, चाय, कॉफी, चीनी, दाल, चावल, पास्ता आदि रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इसमें अलग-अलग साइज के ऑर्गेनाइजर मिल जाएंगे, जिससे आप आवश्यकता अनुसार चीजों को इनमें रख अपने किचन को ऑर्गेनाइज्ड रख सकती हैं।

Quantity: 18 का सेट 270ml के 6 जार 665ml के 6 जार 1.24 लीटर के 6 जार

Amazon Solimo का ये स्क्वायर शेप ग्लास जार कंटेनर किचन की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के साथ-साथ आपके किचन में आकर्षक लुक ऐड करेगा। इन ट्रांसपेरेंट जार में एयर टाइट कंटेनर मिल जाएगा, जिससे आप इनमें सुरक्षित रूप से कोई भी सामान रख सकते हैं। ये नॉन टॉक्सिक और रीसाइकिलेबल है, तो इनमें रखे हुए सामान में किसी तरह का टॉक्सिन ट्रांसफर नहीं होता। ये पूरी तरह से सुरक्षित है।

Quantity: 580ml में 6 का सेट

अगर आप अपनी किचन में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को ऑर्गेनाइज रूप से रखना चाहती हैं, तो आपको Sky Hector का ये 12 पीस स्टोरेज कंटेनर जरूर ट्राई करना चाहिए। इन एयर टाइट कंटेनर में आप अपनी रोजाना इस्तेमाल की चीजों को सुरक्षित रूप से रख सकती हैं। दाल, चावल से लेकर मसाले तक सभी इनमें सुरक्षित रहेंगे। साथ ही आपका किचन क्लीन और फ्रेश दिखेगा। वहीं ये कंटेनर ट्रांसपेरेंट हैं, यानी बार-बार डिब्बा खोलकर सामान ढूंढने में आपका समय व्यर्थ नहीं होगा।

Quantity: 12 पीस का सेट 300ml के 4 डब्बे 1250ml के 4 डब्बे 600ml के 4 डब्बे

बोरोप्लस का यह एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर आपका काम आसान बना देगा। इस प्रकार किचन में कम समय में अधिक काम कर सकती हैं, साथ ही आपका किचन क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। इन ट्रांसपेरेंट जार की मदद से दाल, चावल और रोजाना इस्तेमाल होने वाली अलग-अलग खाने की सामग्रियों को इनमें स्टोर करें और आवश्यकता अनुसार बिना किसी परेशानी के इन्हें खोलकर इस्तेमाल करें।

Quantity: 12 पीस का सेट 1200ml के 4 डब्बे 600ml के 4 डब्बे 350ml के 4 डब्बे

Amazon Brand के ये प्लास्टिक स्टोरेज जार कंटेनर सेट एयर टाइट है, जिससे इनमें किचन के सामान सुरक्षित रहते हैं और वे जल्दी खराब नहीं होंगे। BPA फ्री होने की वजह से ये आपकी ग्रोसरी आइटम के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसे रोजाना इस्तेमाल करने के साथ ही आप ट्रैवलिंग के दौरान भी कैरी कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचे, मार्केट प्राइस से लगभग 50% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।