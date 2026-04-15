1 मसाला और दूर हो जाएंगे मच्छर, हर दिन शुरू कर दें जलाना, मिनटों में होगा सफाया
How to use cinnamon to repel Mosquitoes: घर में मच्छरों की तादाद से परेशान हैं तो बस दालचीनी का एक टुकड़ा आपकी मदद करेगा। इस तरह से दालचीनी को जलाने से घर के मच्छरों और साथ ही कीड़े-मकोड़ों को भगाना आसान हो जाएगा।
गर्मियों की दस्तक के साथ ही मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है। रात क्या दिन में भी घरों के अंदर मच्छर रहते हैं और काटते हैं। जिन घरों में बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा समस्या रहती है क्योंकि बच्चों को दिनभर मच्छरदानी में रखा नहीं जा सकता और मॉस्किटो रेप्लेंट या मॉस्किटो दूर रखने वाली क्रीम बच्चों के लिए हार्मफुल होती है। तेज केमिकल की महक बच्चों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और साथ ही स्किन पर लगाने वाली क्रीम से एलर्जी का डर रहता है। ऐसे में ये घरेलू नुस्खा आपके काम आ सकता है। घर से मच्छरों को घरेलू नुस्खे से भगाना है तो दालचीनी का हैक आपके काम आ सकता है।
दालचीनी जलाने से दूर भागेंगे मच्छर
इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर ने मच्छर भगाने का कारगर तरीका शेयर किया है। जिसके लिए आपको घर में रखी बस इन दो से तीन चीजों की जरूरत होगी। जो मच्छरों को भगाएगी और बच्चों को हार्म भी नहीं करेगी। बस दालचीनी की छाल पर लगाएं ये चीज।
दालचीनी पर करें विक्स की कोटिंग और दूर भागेंगे मच्छर
एक दालचीनी का बड़ा और लंबा टुकड़ा लें। इस पर विक्स या घर में रखा झंडु बाम हो तो उसे इसकी छाल पर लगाकर कोटिंग कर दें। फिर आलू को काटकर आधा कर लें और उस कटे आलू में दालचीनी को गाड़कर खड़ा कर दें। बस स्टिक को जला कर बुझा दें। जिससे स्टिक से धुआं निकले। ये धुआं मच्छरों को भगाने का ये बहुत ही असरदार तरीका है और आप कुछ ही घंटों में देखेंगे कि घर में जो ढेर सारे मच्छर भिनभिना रहे हैं थे वो कम हो गए। बच्चों के लिए ये धुआं मॉस्किटो रेपेलेंट जितना हार्मफुल नहीं है और घर के मच्छरों को बगैर हेल्थ को नुकसान पहुंचाएं भगाना आसान हो जाएगा।
दालचीनी जलाने से कैसे दूर भागते हैं मच्छर
सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी को जलाकर इसे अरोमा थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मीठी सी महक माइंड को शांत करने के लिए यूज होती है। वहीं इस दालचीनी स्टिक पर जब विक्स को लगाकर जलाया जाता है तो इसमे मौजूद यूजेनॉल विक्स के साथ मिलकर खास तरह की महक बनाता है। जो मच्छरों को दूर भगाने में मदद करती है। यहीं नहीं ये दालचीनी की छाल या स्टिक जलाने से घर में और भी कीड़े-मकोड़े दूर भागते हैं। घर में अगर कॉकरोच और छोटे कीड़े घूमते हैं तो इसे किचन में जलाकर उस कोने में रख दें जहां पर सबसे ज्यादा कीड़े होते हैं। दालचीनी की स्मेल से कॉकरोच और कीड़े भागना शुरू कर देंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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