इस वेडिंग सीजन Amazon से करें बजट फ्रेंडली सिल्क साड़ियों की शॉपिंग

संक्षेप: अगर मेरी तरह आपको भी इस वेडिंग सीजन कई शादियां अटेंड करनी है, तो एक नजर इन सिल्क साड़ियों पर जरूर डालें। Amazon पर आकर्षक डिस्काउंट्स के साथ इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है, आप सभी काफी एक्साइटेड होंगी। किसी के भाई बहन की तो किसी के दोस्त की शादी होगी! महिलाओं के लिए ये मौका अधिक खास हो जाता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें सजने सवरने और नए कपड़े पहनने की एक्साइटमेंट होती है। अगर आपको भी वेडिंग वियर कपड़ों की खासकर साड़ियों की शॉपिंग करनी है, तो सिल्क बनारसी साड़ियों पर एक नजर जरूर डालें। Amazon पर सिल्क साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। यानी अब आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं सिल्क साड़ियों की वैरायटी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Jaanvi Fashion की ये खूबसूरत बनारसी सिल्क साड़ी सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस खूबसूरत साड़ी पर जरी का काम किया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। संगीत हो या हल्दी या वेडिंग रिसेप्शन इसे कभी भी कैरी करें, ये बेहद आकर्षक लुक देगी। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, आप अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

प्योर सिल्क साड़ी का लुक काफी आकर्षक है। इसपर बूटी वर्क के साथ बोर्डर पर कमल का डिजाइन दिया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी। इसे वेडिंग फंक्शन के किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी क्या जा सकता है।

Loading Suggestions...

अगर मेरी तरह आपको भी सिल्क साड़ियों पसंद हैं, तो ये कांजीवरम साड़ी जरूर ट्राई करें। इसपर बने पैटर्न देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो महिलाओं को काफी पसंद आएगी। साथ ही इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। वहीं साड़ी की लंबाई की चिंता न करें, इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 80cm का अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

Loading Suggestions...

SWORNOF की ये बनारसी सिल्क साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए ये बॉर्डर स्टाइल साड़ी ट्राई कर सकती हैं। त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन ये आपके ऊपर खूब जांचेगी। इसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जचेगी, अपनी पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

ये खूबसूरत कॉटन सिल्क साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। खासकर हल्दी के फंक्शन में कैरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको साउथ इंडियन लुक क्रिएट करना है, तो इसे जरूरी ऑर्डर करें। इस सॉफ्ट सिल्क साड़ी पर 73% का ऑफ मिल रहा है, यानी केवल 799 रुपए में आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी ट्राई नहीं की है, तो इस बार वेडिंग सीजन में इसे जरूर ऑर्डर करें। ट्रेडिशनल और वेडिंग लुक के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। फैब्रिक क्वालिटी काफी अच्छी है और ये लाइटवेट भी है, यानी अब साड़ी पहनकर फंक्शंस को भी आराम से इंजॉय कर सकती हैं। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

Loading Suggestions...

Sidhidata की ये आसाम सिल्क साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, बॉडी पर उतनी ही लाइटवेट महसूस होगी। बॉर्डर डिज़ाइन के साथ यह सिंपल साड़ी एक खूबसूरत एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। इसे महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही इसका प्राइस भी काफी कम है, केवल 446 रुपए में आप इसे आर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा देर न करें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें। Amazon पर इस साड़ी के कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।

Loading Suggestions...