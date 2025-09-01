किचन में एस्थेटिक ऐड करना है तो ट्राई करें 8 बेस्ट वुडन ऑर्गेनाइजर्स Best 8 wooden organizers will help you to add aesthetics to your kitchen, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Best 8 wooden organizers will help you to add aesthetics to your kitchen

किचन में एस्थेटिक ऐड करना है तो ट्राई करें 8 बेस्ट वुडन ऑर्गेनाइजर्स

हम आपके लिए लेकर आए हैं, वुडन ऑर्गेनाइजर्स के कुछ बेस्ट ऑप्शंस। लकड़ी से बने ये किचन ऑर्गेनाइजर्स आपकी किचन में एसथेटिक ऐड करेंगे। ये आजकल काफी ट्रेंड कर रहे हैं।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 07:04 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

किचन की मेंटेनेंस सबसे मुश्किल है। रोजाना सामान बिखरते हैं और हर रोज उन्हें समेटने, सफाई करने आदि में काफी समय जाता है। परंतु अगर आप छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखें, तो उन्हें इस्तेमाल करना और वापस वहीं पर रख देने से आपका किचन साफ और व्यवस्थित रहता है। साथ ही समय की भी काफी बचत होती है। आज इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं, वुडन ऑर्गेनाइजर्स (wooden organizers) के कुछ बेस्ट ऑप्शंस। लकड़ी से बने ये किचन ऑर्गेनाइजर्स आपकी किचन में एसथेटिक ऐड करेंगे। ये आजकल काफी ट्रेंड कर रहे हैं। अगर अपने अभी तक इन्हें एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ज्यादा न सोचें आज ही इन्हें ऑर्डर करें।

किचन में एस्थेटिक ऐड करना है तो ट्राई करें 8 बेस्ट वुडन ऑर्गेनाइजर्स
Loading Suggestions...

FireBees का ये 2 टायर किचन ऑर्गेनाइजर, मसाले सहित अन्य छोटे मोटे डब्बे रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस पर छोटा फ्लावर पॉट आदि जैसे डेकोरेटिव आइटम भी रख सकती हैं। ये आपके किचन में एसथेटिक ऐड करेगा और इससे आपका किचन भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। इसमें आपको मेटल के स्टैंड मिल जाएंगे, जिससे ये आपकी किचन के काउंटर पर आराम से टिका रहेगा। इन में काफी सामान आसानी से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। इस तरह किचन में अधिक स्पेस बन जाता है, और आपको इन्हें क्लीन करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता।

Loading Suggestions...

Decorlay के इस वुडन और मेटल स्टैंड के मॉडर्न लुक ऑर्गेनाइजर को काउंटर पर रखें। ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर होने के साथ ही किचन में मॉडर्न लुक ऐड करेगा। अगर आपको एसथेटिक ऐड करना है, तो वेज और सफेद रंग का ये कांबिनेशन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें मसाले के डब्बे सहित छोटी-मोटी चीजें, आसानी से एडजस्ट हो जाएंगी। इस प्रकार आपको चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका समय बहुत हद तक बच जाएगा।

Loading Suggestions...

3 लेयर का ये वुडन ऑर्गेनाइजर रैक बेहद काम की चीज है, इसे किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। लकड़ी के रैक को मेटल स्टैंड पर टिकाया गया है, जिससे ये काउंटर पर आराम से टिका रहता है, और इसके गिरने की चिंता नहीं रहती। इनपर मसालों के डब्बे सहित आपके नियमित जरूरत के सभी सामान आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इस तरह किचन में सामना इधर उधर नहीं फैलते, इससे आपका किचन ऑर्गेनाइज्ड और फ्रेश दिखता है।

Loading Suggestions...

ये 2 रैक वाला लकड़ी और मेटल का किचन ऑर्गेनाइजर आपके किचन में एसथेटिक ऐड करने में मदद करेगा। सफेद और बेज रंग का कंबीनेशन आजकल काफी ट्रेंड में है, लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। साथ ही इसमें पर्याप्त जगह मिल जाएगा, जिस पर आप अपनी नियमित इस्तेमाल की चीजें आराम से एडजस्ट कर सकती हैं। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश दिखता है। साथ ही साथ चीजों को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता।

Loading Suggestions...

अगर आप किचन को एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं, तो ये किचन ऑर्गेनाइजर परफेक्ट रहेगा। 2 टायर वुडन किचन ऑर्गेनाइजर में मेटल स्टैंड दिया गया है, जो आपके काउंटर टॉप पर आराम से एडजस्ट हो जाएगा। इसे किचन के किसी भी खाली कॉर्नर में रखें, जिससे जगह की बचत होगी और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा। इसका वुड मेटेरियल ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव है, जिसे आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी मदद से किचन क्लीन और फ्रेश दिखता है।

Loading Suggestions...

लकड़ी का बनाया कटलरी ऑर्गेनाइजर न केवल देखने में एसथेटिक है, बल्कि बड़े काम की चीज है। इसका मॉडर्न लुक आपके किचन की शोभा बढ़ाएगा। साथ ही आप इसमें चम्मच आदि को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। ताकि समय पर ये चीजें आराम से मिल जाएं। इसमें आपको आयरन हैंडल भी मिलेगा। इस इको फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर को जरूर ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

इस वुडन किचन ऑर्गेनाइजर रैक में 2 टायर है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले आइटम के छोटे डब्बे आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। इसे हाई क्वालिटी वुड मटेरियल के साथ ही मेटल फ्रेम से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है, तो इस बार 70% के ऑफ पर इसे जरूर ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर किचन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। प्रीमियम क्वालिटी के वुड से तैयार ये किचन रैक आपके कई कम आ सकता है। इसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे-मोटे सारे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही इसके नीचे की ओर 6 हुक दिए गए हैं, जिसमें आप अपने कप को लटका सकती हैं। इस प्रकार आपकी किचन में जगह की बचत होगी। किचेन के खाली दीवार पर इसे लगाएं। इस तरह आपका किचन ऑर्गेनाइज रहता है, और प्लेटफॉर्म स्पेस की बचत होती है।

Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।