यहां करें 8 बेस्ट थ्रेडवर्क कुर्ता सेट्स की शॉपिंग, पाएं आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स
साल का सबसे बड़ा सेल, Great Indian Festival sale 2025, शुरू हो चुका है। सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से लेकर कॉटन की फैब्रिक पर किए गए थ्रेड वर्क के साथ आपको कुर्ता सेट्स के अलग-अलग डिजाइन उपलब्ध मिल जाएंगे।
एथनिक वियर की बात हो रही है, तो थ्रेड एंब्रॉयडरी यानी कि धागे के काम को कैसे भूला जा सकता है। पहले के समय में हर घर में महिलाएं सलवार सूट और कुर्तों पर ट्रेडिशनल तरीके से धागे की बुनाई करके डिजाइन बनाया करती थी। यकीन माने ये इतनी खूबसूरत लगती हैं, कि इस पर से नजर हटाना भी मुश्किल होता है। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, दशहरा के बाद दिवाली और फिर छठ पूजा उसके तुरंत बाद वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है। अगर आप भी इस बार कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो थ्रेडवर्क कुर्ता सेट्स एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये आपको फेस्टिव लुक क्रिएट करने में मदद करेगा, साथ ही साथ आप इसे अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी कर सकती हैं।
साल का सबसे बड़ा सेल, Great Indian Festival sale 2025, शुरू हो चुका है। सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से लेकर कॉटन की फैब्रिक पर किए गए थ्रेड वर्क के साथ आपको कुर्ता सेट्स के अलग-अलग डिजाइन उपलब्ध मिल जाएंगे। इन सभी प्रोडक्ट पर 80% तक ऑफ उपलब्ध है। साथ ही कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स जैसी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। वहीं दिवाली आने वाली है, आप इन्हें गिफ्टिंग के लिए भी ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचे इस शानदार मौके का फायदा उठाएं और फौरन ऑर्डर करें अपना पसंदीदा कुर्ता सेट।
आपकी पसंद और बजट को ध्यान में रखते हुए यहां हम 8 बेस्ट थ्रेड वर्क कुर्ता सेट्स के विकल्प लेकर आए हैं। जिन्हें महिलाओं ने काफी पसंद किया है, वहीं इनका चार्म और फैब्रिक के साथ-साथ डिजाइन भी बेहद कमल का है:
आपकी पसंद, कंफर्ट और साथ ही साथ ट्रेंड को ध्यान में रखकर स्टाइल किया गया ये थ्रेड वर्क A line कुर्ता सेट, एक अट्रैक्टिव आउटफिट ऑप्शन है। खासकर फेस्टिवल्स पर कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके साथ मैचिंग पैंट और लाइटवेट दुपट्टा मिल जाएगा, जिससे इन्हें कैरी करना भी आसान होगा। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आप अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकती हैं। साल के सबसे बड़ी सेल में इस प्रोडक्ट पर 82% का ऑफ मिल जाएगा। वहीं बैंक ऑफर्स और कैशबैक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
Amazon Brand के कॉटन कुर्ता सेट पर की गई थ्रेड एंब्रायडरी इसके आकर्षण में चार चांद लग रही है। ये एक परफेक्ट फेस्टिवल आउटफिट है, जिसे आप दिवाली, दशहरा यहां तक की वेडिंग फंक्शंस में भी स्टाइल कर सकती हैं। वहीं अगर घर पर डिनर पार्टी रखी है, तो उसमें पहनने के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके साथ लाइटवेट ऑर्गेंजा दुपट्टा मिल जाएगा, जिसे मैनेज करना भी आसान है। Great Indian Festival Sale के मौके पर इस प्रोडक्ट को 59% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार Skylee का ये कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी बेहद लाइटवेट और आरामदायक है। इस पर ट्रेडिशनल थ्रेड वर्क किया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। खासकर फेस्टिवल्स पर कैरी करने के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। वहीं वेडिंग सीजन आने वाला है, आप चाहे तो इस स्टाइलिश कुर्ता सेट को गिफ्टिंग के लिए भी ऑर्डर कर सकती हैं।
Lookmark का कॉटन कुर्ता शर्ट एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इसकी कंफर्टेबल फैब्रिक पर किया गया थ्रेड वर्क इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। इस पर बेहद खूबसूरती से कलरफुल फ्लोरल पेटर्न बनाए गए हैं, जो फेस्टिवल्स पर काफी अट्रैक्टिव लगेंगे। इस सिंपल आउटफिट को आप फ़ैमिली डिनर सहित ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी कर सकती हैं। सेल ऑफर में ये कुर्ता सेट 74% के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध मिल जाएगा।
KLOSIA की ये खूबसूरत अनारकली कुर्ता सेट और दुपट्टा सेट की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। साथ ही इसका लुक बेहद कमाल का है। अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन मिस आउट न करें। रेयान फैब्रिक हल्की और हवादार होती है, जिससे फेस्टिवल्स पर इस आउटफिट को लंबे समय तक कैरी करना आसान हो जाता है। आप चाहे तो इसे ऑफिस ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी कर सकती हैं। इन्हें बड़े झुमको के साथ स्टाइल करें।
Alvami के इस सिंपल और एलिगेंट कुर्ता सेट पर बेहद खूबसूरती से थ्रेडवर्क किया गया है। जिन महिलाओं को हल्के आरामदायक कपड़े और सिंपल डिजाइन पसंद है, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं लड़कियों को भी ये पसंद आएगा। सिल्क फैब्रिक पर किया गया थ्रेड वर्क देखने में काफी अट्रैक्टिव है। साल के सबसे बड़े सेल में इस प्रोडक्ट पर 90% का ऑफ उपलब्ध है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा। इसे हाथ से न जाने दें।
Kaari के इस खूबसूरत थ्रेड वर्क कुर्ता सेट के साथ शिफॉन का दुपट्टा मिल जाएगा, जो बेहद लाइटवेट और कंफर्टेबल है। फेस्टिवल्स पर इन्हें मैनेज करना बेहद आसान रहेगा। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जिससे त्योहार में इन्हें लंबे समय तक कैरी करना आसान हो जाता है। इसमें आपको साइड पॉकेट मिल जाएगा, साथ ही इसकी फैब्रिक को मैनेज करना भी आसान है। फेस्टिवल्स पर इन्हें अपने लिए आर्डर करने के अलावा गिफ्टिंग के लिए भी खरीद सकती हैं। इस पर 61% का ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा।
