फैशनेबल और स्पेशियस Sling Bags पर मिल रहा है 50 से 80% का ऑफ
स्टाइल से लेकर स्पेस तक इन स्लिंग बैग्स में सब मिलेगा। साथ ही इन बैग्स की फैब्रिक क्वालिटी भी ड्यूरेबल है और ये अफॉर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
महिलाएं Sling Bags पर हजारों रुपए खर्च कर देती हैं। हालांकि, इतने पैसे खर्च करने पर भी क्वालिटी की कोई खास गारंटी नहीं होती। पर इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं, जब Amazon पर सस्ते दाम में स्लिंग बैग्स के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। स्टाइल से लेकर स्पेस तक इन स्लिंग बैग्स में सब मिलेगा। साथ ही इन बैग्स की फैब्रिक क्वालिटी भी ड्यूरेबल है और ये अफॉर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आप क्या सोच रही हैं? आइए एक्सप्लोर करते हैं स्लिंग बैग्स की वैरायटी।
Adisa ब्रांड का ये स्लिंग बैग बेहद स्टाइलिश है, जिसे आप किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। आज के लिए ट्रेंड में है और महिलाएं इसे काफी पसंद कर रही हैं। इस बैग को वेस्टर्न इंडियन दोनों आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इनमें आपको पर्याप्त स्पेस मिल जाता है, रोजाना जरूर का सामान इनमें आराम से एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि, ये ड्यूरेबल है परंतु अगर आप इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो अत्यधिक हिट से बचाने की कोशिश करें।
Metro फॉक्स लेदर से तैयार कैजुअल स्लिंग बैग लाइटवेट और कंफर्टेबल है। इसमें आपको पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आपके सभी जरूरी समान एडजस्ट हो जाएंगे। इसमें क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी दोनों मिल जाएंगे। साथ ही इस बैग पर बने टेक्सचर्स काफी यूनिक हैं, और इसका लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। डेली इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है और गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट रहेगा। अगर आप अपने लिए किफायती और टिकाऊ बैग ढूंढ रही हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
Lavie के इस स्लिंग बैग को बहुत से लोगों ने आर्डर किया है और इसे काफी पसंद किया गया है। फॉक्स लेदर से तैयार इस स्लिंग बैक की क्वालिटी कमाल की है और ये ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इसमें आपको अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना है तो अधिक हिट के एक्सपोजर से बचा कर रखें। सलवार सूट हो या जींस टॉप या फिर वन पीस कैरी किया हो, ये सभी के साथ परफेक्ट लगेंगी।
ADISA की क्रॉस बॉडी बैग देखने में काफी फैशनेबल है, जिसे आप अपनी पसंदीदा आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। यह बैग देखने में स्टाइलिश है, परंतु स्पेशियस भी है। आप इसमें रोजाना इस्तेमाल की चीजें आराम से एडजस्ट कर सकती हैं। इसमें आपको गोल्ड चेन भी मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट पर 67% का ऑफ उपलब्ध है, यानी आप इन्हें लगभग आधे दाम पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Zouk की इस स्लिंग बैग का आउटर मेटेरियल जूट है। इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखकर डिजाइन किया गया है। जिसमें आपके रोजाना के एसेंशियल आराम से आ जाएंगे। यह ट्रैवल और डेली इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे प्रीमियम क्वालिटी के वीगन लेदर से तैयार किया गया है। ये लाइट वेट और ड्यूरेबल है। अगर आप वीगन हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस बैग पर बने फ्लोरल प्रिंट काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं।
Mochi का ये लाइट ग्रीन कलर का जिप्पर स्लिंग बैग रोजाना इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे सिंथेटिक मटेरियल से तैयार किया गया है जो ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इन्हें मेंटेन करना भी आसान है। क्लीनिंग के लिए केवल हल्के गीले कपड़े से साफ करें। इसमें आपको पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आपके सभी जरूरी आइटम आराम से फिट हो जाएंगे। पार्टी में जाना हो या आउटिंग पर जा रही हैं, इसे आराम से कैरी कर सकती हैं।
Adisa क्रॉस बीडी स्लिंग बैग को फॉक्स लेदर से तैयार किया गया है। इसका मेटेरियल कमाल का है। ये बैग देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, उतनी ही लाइटवेट और स्पेशियस भी है। इसके साथ आपको एडजेस्टेबल स्ट्रैप मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकती हैं। अगर इसे लंबा इस्तेमाल करना है, तो हल्के गीले कपड़े से क्लीन करें। साथ ही साथ एक्सट्रीम हीट एक्स्पोज़र से बचा कर रखें। इस समय इस पर 67% का ऑफ मिल रहा है।
ADISA की स्लिंग बैग को फॉक्स लैदर से तैयार किया गया है, जो ड्यूरेबल है और लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होता। अगर आपको फैशन और स्पेस दोनों चाहिए, तो इसे जरूर ट्राई करें। ये छोटा बैग सभी जरूरी एसेंशियल कैरी कर सकता है। इसमें अलग-अलग कलर और पैटर्न के बैग्स उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 67% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।