इस हरतालिका तीज सिंपल और आरामदायक लुक के लिए घर बैठे मंगवाएं सिल्क सिल्क साड़ियां

हरतालिका तीज आ रही है और आप सभी तैयारी में जुटी होंगी। सजने सवरने और नए कपड़े पहनने के लिए आप सभी बेहद एक्साइटेड होंगी। तो हमने सोचा क्यों न आपकी थोड़ी मदद की जाए। बारिश के मौसम में बाहर जाकर शॉपिंग करने में परेशानी होती है, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, खूबसूरत सिल्क साड़ियों की वैरायटी। Amazon पर कांजीवरम सिल्क साड़ियों से लेकर बनारसी सिल्क साड़ी के कई खूबसूरत विकल्प उपलब्ध हैं। जो न केवल देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि शरीर पर भी आरामदायक महसूस होंगे। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और अपनी पसंदीदा साड़ी को आज ही ऑर्डर करें।

ये कांजीवरम सिल्क साड़ी, एक परफेक्ट फेस्टिव वियर ऑप्शन है। तीज पर ये बेहद खूबसूरत लगेगी। एक सिंपल एलिगेंट ट्रेडिशनल लुक के लिए इसे कैरी कर सकती हैं। जरी बर्क वर्क के साथ ये साड़ी आपके ऊपर खूब जचेगी। इस लाइटवेट साड़ी को लंबे समय तक पहनने के बाद भी आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। 5.5 मीटर की इस साड़ी के साथ 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाता है, जिसे अपने बॉडी शेप अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

ये कांजीवरम साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की है, जिससे इसे लंबे समय तक पहने रखा जा सकता है। इस बार तीज पर सिंपल लुक चाहिए तो ये खूबसूरत पिस्ता कलर की साड़ी जरूर ट्राई करें। फेस्टिवल हो या वेडिंग फंक्शन आप इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं। ऑफिस इवेंट्स पर भी इसे पहना जा सकता है।

Swornof की सिल्क कांजीवरम कांचीपुरम साड़ी, पर जरी का बॉर्डर और वर्क है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो महिलाओं को काफी पसंद आती है। ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना हो या साउथ इंडियन, ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आती है। हरतालिका तीज हो या कोई त्यौहार आप इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही ये वेडिंग फंक्शंस में भी आपके ऊपर खूबसूरत लगेगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। इस बार इस खूबसूरत साड़ी में अपना लुक फ्लॉन्ट करें।

सिंपल और एलिगेंट साड़ियां पसंद हैं, तो ये कांजीवरम सिल्क साड़ी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस बार तीज में इसे ट्राई करें। इस कांजीवरम सॉफ्ट सिल्क साड़ी पर 70% का ऑफ मिल रहा है, यानी केवल 1499 में आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इन पर जरी वर्क किया गया है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। तो इंतजार कैसा इसे आज ही ऑर्डर करें।

SGF11की कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। तीज हो या त्योहार, इसे आराम से कैरी किया जा सकता है। अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट फेस्टिव वियर साड़ी की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। ये ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

SIRIL की खूबसूरत बनारसी सिल्क साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, बॉडी पर उतनी ही लाइटवेट महसूस होती है। इस हरे रंग की साड़ी पर प्लेन बॉर्डर और बीच में वर्क मिल जाएगा। जो इसके लुक में चार चांद लग रहा है। खासकर साउथ इंडियन लुक क्रिएट करना है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 5.5 मीटर की इस साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाता है, जिसे आप अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं।

