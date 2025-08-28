जूते चप्पलों को ऑर्गेनाइज रखना है, तो आज ही ऑर्डर करें बेस्ट Shoe Rack
अगर आपके पास अभी तक एक भी shoe rack नहीं है, तो परेशान न हों! Amazon पर प्लास्टिक से लेकर कपड़े और यहां तक की वुडन शू रैक की वैरायटी उपलब्ध है, आप अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या घर के अंदर बाहर जूते चप्पल बिखरे रहते हैं? यदि हां, तो आपको एक सही Shoe Rack की जरूरत है। शू रैक जूते चप्पलों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करते हैं। जिससे बाहर जाते वक्त आपको इन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं आपका घर भी ऑर्गेनाइज और क्लीन दिखता है। घर में शू रैक होना इसलिए भी जरूरी है, ताकि बाहर के चप्पल घर के अंदर प्रवेश न करें और घर में गंदगी न फैले। अगर आपके पास अभी तक एक भी shoe rack नहीं है, तो परेशान न हों! Amazon पर प्लास्टिक से लेकर कपड़े और यहां तक की वुडन शू रैक की वैरायटी उपलब्ध है, आप अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
ये पोर्टेबल शू रैक है, जिसे आप आसानी से घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। हालांकि, शू रैक हमेशा घर की एंट्री के बराबर होना चाहिए। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये 3 डोर मल्टीपरपज शू रैक डस्ट प्रूफ है, जिसमें चप्पल, जूते और सैंडल न केवल ऑर्गेनाइज रहते हैं, बल्कि इन पर गंदगी जमा नहीं होती। वहीं ये पूरी तरह क्लीन रहते हैं। आप इनमें स्लिपर्स, हिल्स और सैंडल कुछ भी रख सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, इसे आज ही ऑर्डर करें।
ये 5 शेल्फ शू रैक के साथ मैग्नेटिक दरवाजे मिल जाएंगे। इसकी प्रीमियम प्लास्टिक क्वालिटी लंबे समय तक खराब नहीं होती। इस शू ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स में चप्पल, स्लीपर, सैंडल आदि जैसे सभी फुटवियर आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही ये देखने में भी क्लासी है। अगर आप लंबे समय से शू रैक खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इस पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है।
इस प्लास्टिक शू रैक में 6 दरवाजे हैं और 12 शेल्फ हैं। ये पोर्टेबल शू रैक के साथ आपको डस्ट प्रूफ दरवाजे मिल जाएंगे, जिनमें आपके नए जूते चप्पल पूरी तरह से डस्ट फ्री और सुरक्षित रहेंगे। आप इसे अपने अनुसार इधर-उधर एडजस्ट कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, इसे आज ही ऑर्डर करें। आपके घर में फैले हुए जूते चप्पल को एक जगह ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करेगा।
अगर आप लंबे समय से शू रैक लेने का सोच रहे हैं, तो ये प्लास्टिक के फुटवियर ऑर्गेनाइजर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। 4 दरवाजे वाले ऑर्गेनाइजर में 8 शेल्फ दिया गया है, जो की पूरी तरफ पोर्टेबल है। वहीं ये डस्ट प्रूफ है, इसलिए इसमें आपके जूते, चप्पल धूल और गंदगी से खराब नहीं होंगे। आप इनमें अपने जूते, हील्स, सैंडल और स्लीपर रख सकते हैं। खासकर जिन महिलाओं के पास जूते चप्पल का अपना कलेक्शन है, उनके लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है।
ये मल्टीपरपज शू रैक के साथ आपको जीप डोर मिल जाएगा, जिसमें साइड पॉकेट और स्टोरेज भी मिलेंगे। इसका प्लास्टिक मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। आप इसे अपने घर के एंट्रेंस के आसपास कहीं भी रख सकती हैं, जिससे आपके घर में चप्पल जूते इधर-उधर बिखरे नहीं रहते और वह एक जगह ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। ये बजट फ्रेंडली है, केवल 645 में इसे आर्डर कर सकते हैं।
ये 6 शेल्फ DIY शू रैक के साथ मेटल दरवाजे मिल जाएंगे। इसकी प्रीमियम प्लास्टिक क्वालिटी लंबे समय तक खराब नहीं होती। इस शू ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स में नए से लेकर पुराने चप्पल, स्लीपर, सैंडल आदि जैसे सभी फुटवियर आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही ये देखने में भी क्लासी है। इस प्रकार आपके घर में एक आकर्षक जुड़ जाता है, साथ ही साथ आपका काम भी निपट जाएगा।
ये 4 टायर फोल्डिंग शू रैक आपके घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप अपने फुटवियर को ओपन में रखना चाहते हैं, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार जूते, चप्पल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। साथ ही साथ उन्हें ढूंढने में परेशानी नहीं होती। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार इनकी प्रीमियम क्वालिटी इन्हें लंबे समय तक खराब नहीं होने देती।
ये मल्टीपरपज 4 टायर शू रैक के साथ आपको जीप कवर डोर मिल जाएगा, जिसमें साइड पॉकेट और स्टोरेज भी मिलेंगे। इसे नॉन वोवन मटेरियल से तैयार किया गया है, जो ड्यूरेबल है और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। आप इसे अपने घर के एंट्रेंस के आसपास कहीं भी रख सकती हैं, जिससे आपके घर में चप्पल जूते इधर-उधर बिखरे नहीं रहते और वह एक जगह ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। अगर आपको कम दाम में SHOE RACK की तलाश है, तो 78% के डिस्काउंट के साथ इसे आर्डर कर सकते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।