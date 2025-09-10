स्ट्रेट और अनारकली पैटर्न से हटकर कुछ नया ट्राई करना है, तो ऑर्डर करें पठानी कुर्ता सेट्स Best 8 Pathani Kurta Sets for women to style this festive season, लाइफस्टाइल - Hindustan
स्ट्रेट और अनारकली पैटर्न से हटकर कुछ नया ट्राई करना है, तो ऑर्डर करें पठानी कुर्ता सेट्स

MYNTRA पर पठानी कुर्ता सेट्स की वैरायटी मिलेगी, यहां फ्लोरल प्रिंट से लेकर प्लेन कुर्ता सेट्स भी उपलब्ध हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 08:26 PM
जब बात सलवार सूट या कुर्ता सेट्स की आती है, तो हम सभी अनारकली, स्ट्रेट और A line पैटर्न तक सीमित रह जाते हैं। परंतु अगर आपको कुछ हटकर ट्राई करना है, तो पठानी कुर्ता सेट्स (Pathani Kurta Sets) के ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। आपने अभी तक इन्हें ट्राई नहीं किया तो एक बार इन्हें स्टाइल करने के बाद आप बार-बार इन्हें ऑर्डर करेंगी। इनका स्टाइल कभी अट्रैक्टिव है, और ये बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होते हैं। पठानी कुर्ता सेट एक ऐसा आउटफिट है, जिसे फेस्टिवल्स पर, वेडिंग फंक्शन में यहां तक कि ऑफिस वियर और आउटिंग पर भी कैरी कर सकती हैं। वहीं महिलाओं के साथ-साथ ये कॉलेज गर्ल्स को भी काफी पसंद आएंगे। MYNTRA पर पठानी कुर्ता सेट्स की वैरायटी मिलेगी, यहां फ्लोरल प्रिंट से लेकर प्लेन कुर्ता सेट्स भी उपलब्ध हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

1. Sangria Floral Printed & Mirror Work Pathani Kurta With Trousers

SANGRIA का फ्लोरल प्रिंटेड मिरर वर्क पठानी कुर्ता सेट महिलाओं को काफी पसंद आएगा। पीले रंग के कुर्ते पर काफी खूबसूरत से फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। शर्ट कॉलर, लॉन्ग पफ स्लीव्स के साथ ये कुर्ता सेट आपके लुक में चार चंद लगा देगा। साथ ही इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं।

अगर आपको त्योहार पर सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए, तो Libas का ये प्रिंटेड पठानी कुर्ता सलवार सेट जरूर ट्राई करें। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट काफी आकर्षक हैं, साथ ही इसकी कॉटन फैब्रिक भी बेहद आरामदायक है। अनारकली और स्ट्रेट कुर्ता सेट से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। इस समय इसपर 3150 रुपए का ऑफ मिल रहा है, यानी केवल 999 रुपए में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

काला रंग पसंद है, तो ये पठानी कुर्ता सलवार सेट आपको मिस नहीं करना चाहिए। काले रंग का ये कुर्ता सेट सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा खासकर वर्किंग महिलाएं, इसे मिनटों में स्टाइल कर अपना स्टाइल फ्लांट कर सकती हैं। कॉलेज गर्ल्स पर भी ये खूब जचेगी। तो 50% के आकर्षक ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Pink Fort का ये कॉटन पठानी कुर्ता सेट वर्किंग महिलाओं के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसे कॉलेज गर्ल्स भी ट्राई कर सकती हैं। इसपर बने स्ट्रिप्स इसे एक परफेक्ट ऑफिस वियर आउटफिट बनाते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, और सिंपल कुर्ता सेट ढूंढ रही हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसपर 28% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा।

फ्लोरल प्रिंट आपको फ़ैशनेट करता है, तो MYAZA का ये पठानी कुर्ता सेट आपको पसंद आयेगा। इसकी आरामदायक फैब्रिक बॉडी को लंबे समय तक रिलैक्ड रखती है, जिससे आप इन्हें ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आराम से कैरी कर सकती हैं। साथ ही ये फेस्टिवल्स में अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। तो ज्यादा न सोचें, इसे 69% के अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर के साथ आज ही ऑर्डर करें।

Sangria के इस पठानी कुर्ता शर्ट को महिलाएं काफी पसंद कर रही हैं। काले रंग के कुर्ते पर की गई एंब्रायडरी इसका आकर्षण बढ़ा रही है। फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही वर्किंग महिलाएं इसे ऑफिस वियर के तौर पर भी कैरी कर सकती हैं। कुर्ते का कंफर्टेबल फील इसे लंबे घंटों तक कैरी करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। अगर आपको भी सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करना है, तो इसे हाथ से न जाने दें।

ये ऑरेंज फ्लोरल प्रिंटेड पठानी कुर्ता प्लाजो सेट न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि बॉडी पर भी कंफर्टेबल महसूस होगा। शर्ट कॉलर के साथ पफ स्लीव्स इसके लुक में चार चांद लग रही हैं। ये कलरफुल कुर्ता सेट फेस्टिवल्स में कैरी करने के लिए बेस्ट है, वहीं वेडिंग फंक्शंस में भी आप पर खूब जचेगा। तो इंतजार कैसा 75% के आकर्षण डिस्काउंट के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Sangria का ये ऑफ व्हाइट पठानी कुर्ता सेट किसी डिजाइनर पीस से कम नहीं है। कॉटन फैब्रिक पर किया गया थ्रेड वर्क इसके लुक में चार चांद लग रहा है। साथ ही इसमें आपको दुपट्टा मिल जाएगा, जो आपका लुक कंपलीट करेगा। वहीं धोती स्टाइल बॉटम भी महिलाओं को पसंद आएगा। तो इस फेस्टिवल सीजन डिफरेंट और अट्रैक्टिव लुक के लिए इसे 65% की ऑफ के साथ आज ही ऑर्डर करें।

