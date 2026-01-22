Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Best 8 Office wear sandals on attractive discount and deals

Attention Ladies! इंतजार खत्म ऑफिस फुटवियर की शॉपिंग पर पाएं 80% से अधिक ऑफ

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale में फुटवियर पर बंपर डिस्काउंट और ऑफर चल रहा है। जहां लेडीज ऑफिस वियर सैंडल पर 80% तक का ऑफ मिल जाएगा। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और ये ऑप्शंस आज ही एक्सप्लोर करें।

Jan 22, 2026 11:11 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर आपको लंबे समय से डेली वियर ऑफिस फुटवियर की तलाश है, तो अब इंतजार खत्म हुआ। यहां Amazon Great Republic Day Sale के मौके पर फुटवियर की सभी वैरायटी पर बंपर डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। खासकर लेडीज ऑफिस वियर सैंडल पर 80% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं इकट्ठा शॉपिंग करने पर अन्य एडीशनल बेनिफिट्स जैसे कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन डील्स एवं ऑफर्स को आज ही एक्सप्लोर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Attention Ladies! इंतजार खत्म ऑफिस फुटवियर की शॉपिंग पर पाएं 80% से अधिक ऑफ
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Bata के इस स्लिप ऑन सैंडल को सिंथेटिक मटेरियल से तैयार किया गया है। ये ऑफिस फुटवियर कंफर्टेबल और ड्यूरेबल है। इसे रोजाना ऑफिस के लंबे घंटों तक आराम से कैरी कर सकते है, ये आरामदायक होने के साथ ही स्टाइलिश भी हैं। Amazon Republic Day Sale Deals में इनपर 45% का ऑफ मिल जाएगा, इन्हें लगभग आधे दाम पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

Stoetopia की ये फ्लैट स्लिपर कंफर्टेबल और फैशनेबल है, जिसे आप अलग-अलग ड्रेसेज के साथ स्टाइल कर सकती हैं। वर्किंग महिलाएं इसे रोजाना ऑफिस के लंबे घंटों तक पहन सकती हैं। वहीं कहीं ट्रैवल करना हो तो ये पैरों को पूरी तरह रिलैक्स्ड रखेगी। जिन महिलाओं को हिल्स नहीं पसंद है, उन्हें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। तो बंपर डिस्काउंट ऑफर पर 77% के आकर्षक ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

कंफर्टेबल ब्लॉक हील्स आपके पैरों पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। फ्रंट क्लोजर और ब्लॉक हील्स फॉर्मल वियर के साथ परफेक्ट लगेंगे। इसे फॉर्मल पार्टी और मीटिंग्स में कैरी करें, ये आकर्षक लुक देगी। इसका डिजाइन पैरों को सपोर्ट देता है, जिससे इसे लंबे समय तक पहनने के बाद भी पैरों में थकान का अनुभव नहीं होगा। इस स्टाइलिश और कंफर्टेबल सैंडल को Amazon Sale ale में 67% के ऑफ पर ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

अगर डेली वियर के लिए सिंपल और आकर्षक सैंडल चाहिए तो ये क्रॉस स्ट्रैप फ्लैट सैंडल आज ही ऑर्डर करें। इसका सर्फेस गद्दार है, जो पैरों पर आरामदायक महसूस होता है। खासकर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान पहनने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। ये सैंडल लाइटवेट और ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगा। तो Republic Day Sale Deals में इन्हें 77% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

मेट्रो की फॉक्स लेदर ब्लॉक हील सैंडल एक परफेक्ट ऑफिस फुटवियर है। ये सैंडल दिखने में जितनी अट्रैक्टिव है, उतनी ही आरामदायक है। खासकर फॉर्मल लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसका गद्दार सोल, पैरों पर लंबे घंटों तक आरामदायक महसूस होता है और थकान की संभावना को कम कर देता है। इस सैंडल को किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं, एथनिक से लेकर वेस्टर्न तक ये सभी के साथ अट्रैक्टिव लगेगी। Amazon Sale Deals में इसपर 36% का ऑफ मिल जाएगा।

Loading Suggestions...

कंफर्टेबल ब्लॉक हील्स आपके पैरों पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। फ्रंट क्लोजर और ब्लॉक हील्स फॉर्मल वियर के साथ परफेक्ट लगेंगे। ऑफिस और कॉलेज वियर के तौर पर इसे स्टाइल करें। ये कुर्ता, सलवार सूट, जींस टॉप या स्कर्ट किसी भी ड्रेस के साथ जाएगी। साथ ही फॉर्मल वियर के साथ कैरी करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस समय ये 68% के ऑफ के साथ बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी। धमाकेदार ऑफर्स का लाभ उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Bata की ये स्लिप ऑन सैंडल महिलाओं के लिए परफेक्ट ऑफिस फुटवियर है। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, तो ये विकल्प अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फ्लैट है और पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देगा। इस सिंपल फ्लैट सैंडल को लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये ड्यूरेबल है, और जल्दी खराब नहीं होगा। तो बंपर ऑफर्स का फायदा उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

पॉइंटेड टो ब्लॉक हील्स का सिंपल और स्टाइलिश लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसे ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल वियर तक अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। फ्रंट क्लोजर के बाद भी ये हवादार है, इसे बेफिक्र होकर लंबे घंटों तक कैरी करें। Amazon Sale Deals में इसपर 64% का ऑफ मिल जाएगा, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इन्हें हाथ से न जानें दें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।