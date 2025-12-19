एवरीडे लुक के लिए ट्राई करें ये 8 लॉन्ग लास्टिंग न्यूड लिपस्टिक शेड्स
ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर न्यूड लिपस्टिक शेड्स फॉरएवर ट्रेडिंग हैं। अगर आप भी अपने लिए परफेक्ट न्यूड लिपस्टिक की तलाश में हैं, तो इन्हें एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मेरी तरह आपको भी लिपस्टिक के न्यूड शेड्स पसंद हैं, तो यहां कुछ बेस्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हें जरूर एक्सप्लोर करें। वर्किंग महिला हों या कॉलेज गर्ल्स इसे सभी पसंद करते हैं। न्यूड शेड्स का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होगा। खासकर रोजाना के लुक के लिए न्यूड लिपस्टिक से बेहतर और कुछ भी नहीं। वहीं सर्दियों में गलत लिपस्टिक का चयन आपके होठों को ड्राई और डल बना सकता है, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ जाती है। एक सही लिपस्टिक का चयन बहुत जरूरी है। ऐसी लिपस्टिक चुने जो होठों को एक अच्छा पिगमेंट देने के साथ ही साथ उन्हें मॉइश्चराइज और हाइड्रेटेड रखें। यहां हम न्यूड लिपस्टिक के कुछ बेस्ट विकल्प लेकर आए हैं, जो होठों को मॉइश्चराइज रखता है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है।
Swiss Beauty का ये मैट लिपस्टिक आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसका न्यूड शेड रोजाना के लुक के लिए परफेक्ट है। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होठों को 12 घंटों तक पिगमेंटेड रखता है। इसलिए आपको बार-बार लिपस्टिक अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका क्रीमी टेक्सचर होठों पर आराम से ब्लेंड हो जाता है, और फुल कवरेज देता है।
Specifications
L'OREAL PARIS का ये सैटिन लिपस्टिक होठों को लगातार लंबे घंटों तक पिगमेंटेड रखता है। इसका न्यूड शेड वर्किंग महिलाओं और कॉलेज गर्ल्स को बेहद पसंद आएगा। साथ ही अगर आप पार्टी में लाइट मेकअप लुक के साथ जाना चाहती हैं, तो ये लिपस्टिक ट्राई करें। इसमें विटामिन ई और आर्गन ऑयल हैं, जो होठों को मॉइश्चराइज रखते हैं और ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ये लाइटवेट लिपस्टिक फुल कवरेज देगी।
Specifications
LoveEarth मैट लिक्विड लिपस्टिक का ये शेड महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। खासकर जिन्हें डेली लुक के लिए न्यूड शेड्स चाहिए, उन्हें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। विटामिन ई और जोजोबा ऑयल की गुणवत्ता से तैयार ये 100% वीगन लिपस्टिक होठों को लंबे घंटों तक मॉइश्चराइज रखती है। ये ट्रांसफर प्रूफ और वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है, इसलिए इसे लेने से पहले आपको बार-बार सोचने की जरूरत नहीं है।
Specifications
LAKME पावरप्ले मैट लिपस्टिक आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसका लॉन्ग लास्टिंग फार्मूला होठों को 16 घंटों तक पिगमेंटेड रखता है। वहीं लाइटवेट क्रीमी टेक्सचर होठों पर आसानी से ब्लेंड हो जाता है और उन्हें मॉइश्चराइज एवं हाइड्रेटेड रहने में मदद करता है। ये विटामिन ई, कोको और शिया बटर की गुणवत्ता से भरपूर है। ये न्यूड लिपस्टिक शेड ठंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, सर्दियों में इसे जरूर ट्राई करें।
Specifications
Maybelline New York सेंटेशनल लिक्विड लिपस्टिक होठों को लंबे समय तक हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज रखती हैं, जिससे होंठ ड्राई नहीं होते। सर्दियों में एवरीडे लुक के लिए इस न्यूड लिपस्टिक से बेहतर और कुछ भी नहीं। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के साथ ये होठों को लंबे घंटों तक पिगमेंटेड रखती है और ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करती है। इसमें किसी तरह के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसे बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकती है।
Specifications
Lakme Forever मैट लिपस्टिक अपने लॉन्ग लास्टिंग प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती है। 16 घंटों का लंबा स्टे वो भी होठों का हाइड्रेशन मेंटेन रखते हुए। इसे रोजाना के लुक के लिए आराम से कैरी कर सकती हैं। ये नॉन ट्रांसफर और वॉटरप्रूफ है, जिससे ये होठों पर इधर-उधर नहीं फैलती। इसके अलावा इसे लंबे समय तक लगाए रखने के बाद भी आपके होंठ मुलायम और हाइड्रेटेड रहते हैं।
Specifications
Facescanada का ये वेलवेट मैट फिनिश लिपस्टिक होठों को लंबे समय तक मॉइश्चराइज और पिगमेंटेड रखता है। इसका क्रीमी टेक्सचर होठों पर आराम से ब्लेंड हो जाता है, और उन्हें मैट फिनिश देता है। ये आपको 8 घंटे तक स्मज प्रूफ पिगमेंटेशन देंगे और हाइड्रेशन बनाए रखते हैं। इसके एप्लीकेशन से होठों का टेक्सचर मुलायम हो जाता है, यानी आप सर्दियों में बेफिक्र हो कर इसे अप्लाई कर सकती हैं।
Specifications
Faces Canada की HD मैट लिपस्टिक हाईली पिगमेंटेड है, और 9 घंटों का लंबा स्टे देती है। इसका ट्रांसफर प्रूफ फॉर्मूला होठों से नहीं फैलता और आपको एक अट्रैक्टिव मैट फिनिश देता है। इसके साथ ही ये होठों को लंबे समय तक हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज रखती है। सिंपल और फ्लालेस लुक के लिए ये न्यूड लिपस्टिक बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।
Specifications
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।