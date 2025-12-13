Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Best 8 Neeman's shoes you should try for daily activities

Price Drop Alert: Neeman's के जूतों पर मिल रहा है भारी छूट, आज ही ऑर्डर करें

संक्षेप:

Neeman's जूतों का जाना माना ब्रांड है, जिसे लोग सालों से पसंद करते आ रहे हैं। इनके जूतों की क्वालिटी और डिजाइन प्रीमियम होती है, साथ ही ये बजट फ्रेंडली भी हैं।

Dec 13, 2025 04:18 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या कैजुअल आउटिंग के लिए जूते चाहिए हों, Neeman's के पास आपके सभी जरूरत अनुसार जूतों की वैरायटी उपलब्ध है। Neeman's जूतों का जाना माना ब्रांड है, जिसे लोग सालों से पसंद करते आ रहे हैं। इनके जूतों की क्वालिटी और डिजाइन प्रीमियम होती है, साथ ही ये बजट फ्रेंडली भी हैं। खासकर इस समय Neeman's के जूतों पर आकर्षक डील्स एवं डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, यानी आप इन्हें 50 से 70% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, अगर आपको भी जूतों की तलाश है तो ये ऑप्शंस एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Neeman's का ये बेसिक Shoe रोजाना कैरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बिना लेस वाले जूते पसंद हैं। अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, तो उनके वॉकिंग के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसका फ्लैक्सिबल डिजाइन पैरों की पूरे दिन कंफर्टेबल रखता है। साथ ही साथ लाइटवेट है और इसका एंटी स्लिप फीचर इसे एक परफेक्ट जूतों का पेयर बनाते हैं।

ये वॉकिंग कैजुअल स्नीकर कंफर्टेबल और लाइट वेट है। इसका ट्रेंडी स्टाइल और डिजाइन आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये स्टाइलिश होने के साथ ही साथ पूरे दिन पैरों को कंफर्टेबल रखता है। आम स्नीकर्स से हटकर इसकी फैब्रिक फ्लैक्सिबल है, साथ ही साथ नेचुरल कॉटन फैब्रिक होने की वजह से इसमें हवा का बहाव भी बना रहता है। जिससे पैरों में पसीने से इरिटेशन नहीं होती। लंबी दूरी तय करनी हो तो इसे आराम से कैरी कर सकते हैं।

कैजुअल स्लिप ऑन स्नीकर एक बार जरूर ट्राई करें। इसका पैडेड सोल पैरों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, जिससे आप शारीरिक गतिविधियों के दौरान अधिक रिलैक्स्ड रहती हैं। इसे 100% रीसाइकिल्ड PET बोतल से तैयार किया गया है। ये Neeman's का वातावरण के प्रति एक बड़ा इनीशिएटिव है, आप इन्हें खरीद कर इसका हिस्सा बन सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए भी इन्होंने अपने जूतों की क्वालिटी के साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया है। इसमें आपको 100% स्टाइल और कंफर्ट मिलेगा।

जिम जाने से लेकर फिजिकल गतिविधियों के दौरान कैरी करने के लिए यह ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर इसका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है और लोगों को यह बेहद पसंद आया है। इसकी फैब्रिक फ्लैक्सिबल होने के साथ ही साथ हवा का बहाव बनाए रखती है, जिससे पैर फ्रेश और रिलैक्स रहते हैं। कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी इसे स्टाइल कर सकते हैं। इस बजट फ्रेंडली जूते की प्रीमियम क्वालिटी, इसे आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है।

Neeman's Sole Max Slip On's men shoes एक्सरसाइज के दौरान कैरी करने के लिए परफेक्ट है, ये वर्कआउट प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक और इसका डिजाइन, इसे जूतों का एक परफेक्ट पेयर बनाता है। रनिंग करना हो या जॉगिंग ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस समय इस पर 58% का ऑफ मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

Neeman's का ये जूता बजट फ्रेंडली है, आप शारीरिक गतिविधियों के अलावा भी कैजुअल आउटफिट के साथ या आउटिंग पर भी इसे कैरी कर सकते हैं। इसका कैजुअल डिजाइन लोगों को बेहद पसंद आया है। वहीं इसकी फैब्रिक फ्लैक्सिबल है, जो पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है। लाइटवेट मेटेरियल और एंटी स्किड गद्दार सोल के साथ यह आपके जॉइंट्स पर कम से कम स्ट्रेस डालते हैं। इसलिए ये ऑप्शन एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए।

किफायती दाम पर कंफर्टेबल जूते की तलाश है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। इस ब्रांड के प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली और ड्यूरेबल होते हैं। वर्कआउट से लेकर रनिंग तक आप इन्हें आराम से कैरी कर सकते हैं। खासकर इसकी कंफर्टेबल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक इसे एक बेस्ट विकल्प बनाते हैं। वहीं ये स्टाइलिश भी हैं, यानी आप इन्हें कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं।

Neeman's का ये फिट स्लिप जूता लाइटवेट और हवादार है, जिससे लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी आपके पैर ड्राई और फ्रेश रहते हैं। ये जूता देखने में जितना आकर्षक है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होता है। वहीं इसका सोल गद्देगर है, जिससे पैरों को आराम महसूस होता है। आप इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें

