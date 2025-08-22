ट्राई करें MILTON के ये 8 बेस्ट लंच बॉक्स, खाना रहेगा लंबे समय तक फ्रेश

स्टेनलेस स्टील से लेकर ग्लास मेटेरियल तक, यहां आपको सभी वैरायटी के लंच बॉक्स मिल जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आज ही ऑर्डर करें MILTON के 8 बेस्ट लंच बॉक्स।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

रोजाना लंच लेकर ऑफिस जाते हैं, तो आपके पास एक अच्छा लंच होना चाहिए। प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना कैरी करना एक अनहेल्दी आइडिया है, इससे खाने में टॉक्सिंस ऐड हो जाता है, जो बाद में सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। Milton का लंच बॉक्स बेस्ट माना जाता है। इनके लंच बॉक्स को प्रीमियम क्वालिटी के मेटेरियल से तैयार किया गया है, जिनमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। स्टेनलेस स्टील से लेकर ग्लास मेटेरियल तक, यहां आपको सभी वैरायटी के लंच बॉक्स मिल जाएंगे। वहीं ये ड्यूरेबल हैं, जिनके लगातार इस्तेमाल के बाद भी ये खराब नहीं होते। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आज ही ऑर्डर करें MILTON के 8 बेस्ट लंच बॉक्स।

Loading Suggestions...

MILTON का ये लंच बॉक्स बच्चों से लेकर बड़ों के लिए परफेक्ट रहेगा। ये BPA फ्री है, जिसे स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बनाया गया है। ऊपर प्लॉटिंग और अंदर इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील मैटेरियल है, जो टॉक्सिन फ्री है और खाने को फ्रेश रखता है। इसके साथ एक चम्मच और एक छोटा स्टेनलेस स्टील का एयर टाइट कंटेनर मिल जाएगा। इनमें चपाती, सब्जी और चावल तीनों कैरी कर सकती हैं। इसके एयर टाइट ढक्कन से लिक्विड सब्जी, दाल आदि इसके बाहर नहीं आते।

Loading Suggestions...

अगर आप ऑफिस कैरी करने के लिए एक अच्छे लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो प्रीमियम क्वालिटी का ये MILTON लंच बॉक्स ट्राई कर सकते हैं। ये माइक्रोवेव लंच बॉक्स वर्किंग लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इसमें 3 कंटेनर है, जो बाहर से प्लास्टिक और अंदर से स्टील हैं। इसके साथ आपको इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। इनमें आराम से रोजाना लंच कैरी करें। ये एयर टाइट हैं, जिससे लिक्विड आइटम इधर-उधर लीक नहीं करता।

Loading Suggestions...

Milton के इस मैक्स मील टिफिन सेट में आपको 2 माइक्रोवेव सेफ इनर स्टील कंटेनर मिल जाएंगे। साथ में एक प्लास्टिक कंटेनर और एक बोतल भी मिलेगा। इतना ही नहीं एक चटनी डब्बा भी इनके साथ आयेगा। ये एक कंपलीट सेट है, जिसे आप रोजाना ऑफिस में कैरी कर सकते हैं। लंच से लेकर स्नैक्स तक इसमें सभी चीजें आराम से आ जाएंगी। इसमें आपको कपड़े का बैग मिल जाएगा। लंच बॉक्स एयर टाइट हैं, इसलिए लिक्विड सब्जी और दाल आदि जैसी चीज कैरी करने पर वे बाहर नहीं आते।

Loading Suggestions...

MILTON के मिनी लंच बॉस में दो स्टेनलेस स्टील कंटेनर के साथ एक इंसुलेटेड बैग मिल जाएगा। साथ ही इनमें चमचे भी मिलेंगे। स्कूल से लेकर ऑफिस में कम खाना कैरी करने के लिए ये एक बेस्ट विकल्प है। इसका मटेरियल सुरक्षित एवं ड्यूरेबल है, जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। इसके अलावा ये लीक प्रूफ है, जिससे इनके अंदर का खाना बाहर नहीं आता।

Loading Suggestions...

Milton का ये 3+1 लंच बॉक्स के साथ इंसुलेटेड बैग मिल जाएगा। इसमें मौजूद लंच बॉक्स के डब्बे बाहर से प्लास्टिक मटेरियल और अंदर से स्टेनलेस स्टील से बने हैं। इस प्रकार ये खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं, वे माइक्रोवेव सेफ हैं। इसलिए ऑफिस में आप इन्हें माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। कॉलेज जाना हो या ऑफिस ये सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।

Loading Suggestions...

Milton का फ्रेश स्क्वायर ग्लास लंच बॉक्स 3 के सेट में आयेगा। इनके साथ एक लंच बैग मिल जाता है, जिनमें आप इन्हें आसानी से कैरी कर सकते हैं। पीच रंग के ढक्कन के साथ ये ट्रांसपेरेंट लंच बॉक्स 320ml के हैं, जिनमें आप आराम से अपना खाना कैरी कर सकते हैं। ये एयर टाइट लंच बॉक्स हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की सब्जी, दाल आदि कैरी की जा सकती है।

Loading Suggestions...

Milton का स्टील लंच बॉक्स सेट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अधिक खाना करी करते हैं। ये 5 टायर का इंसुलेटेड टिफिन बॉक्स है, जिसमें खाना गर्म और लंबे समय तक फ्रेश रहता है। वहीं अगर आप फैमिली के साथ पिकनिक पर जाते रहते हैं, तो आपके पास एक ऐसा टिफिन होना चाहिए। इसका स्टेनलेस स्टील मेटेरियल ड्यूरेबल है और जल्दी खराब नहीं होता।

Loading Suggestions...