क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड किचन के लिए Amazon से ऑर्डर करें किचन ऑर्गेनाइजर रैक
प्रोडक्ट्स के सुझाव
साफ और समेटे हुए किचन में काम करना बेहद आसान है, साथ ही मूड पॉजिटिव रहता है। लेकिन किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखना थोड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे समान इधर-उधर फैले रहते हैं, जिन्हें ढूंढने में बहुत वक्त लगता है। ऐसे में किचन ऑर्गेनाइजर रैक की मदद से समय की बचत होगी और आपको बार-बार किचन क्लीन नहीं करना पड़ता। अगर अभी तक किचन ऑर्गेनाइजर नहीं लिया है, तो ये 8 ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इनपर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर्स भी उपलब्ध हैं, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
ये 3 टायर एक्सपेंडेबल स्पाइस रैक एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इस तरह किचन में अधिक स्पेस बन जाता है, और आपको इन्हें बार बार साफ नहीं करना पड़ता। मेटल से तैयार ये शेल्फ ड्यूरेबल हैं, जो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। तो ज्यादा न सोचें 50% के डिस्काउंटेड प्राइस के साथ इसे आज ही घर ले आएं।
12 FOR COLLECTION का ये स्टेनलेस स्टील ऑर्गेनाइजर में 2 लेयर है। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर एडजस्ट करें। ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर होने के साथ ही किचन में मॉडर्न लुक ऐड करता है। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगा।
ये 4 रैक वाला स्टेनलेस स्टील का स्टैंड किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखता है। इसमें रोजाना की सब्जी जैसे आलू प्याज आदि स्टोर कर के रखें। इससे जगह की बचत होगी और आपका किचन साफ रहेगा। इस ट्रॉली स्टाइल ऑर्गेनाइजर में चक्के लगे हैं, इस प्रकार आप इन्हें इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है, डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
अगर किचन को एस्थेटिक लुक देना हैं, तो ये किचन ऑर्गेनाइजर परफेक्ट रहेगा। ये मेटल ऑर्गेनाइजर देखने में जितनी आकर्षक है, उतने ही काम की चीज है। इसपर मसालों के छोटे डब्बे, ऑयल कंटेनर आदि आराम से आ जाएंगे। ये 2 के सेट में आयेंगे, इसपर आप आवश्यकता अनुसार सामान एडजस्ट कर सकती हैं। इसकी मदद से किचन क्लीन और फ्रेश दिखता है।
2 लेयर किचन काउंटर ऑर्गेनाइजर रैक बेहद काम की चीज है, इसे किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। इनपर मसाले के डब्बे सहित रोजाना इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें आसानी से एडजस्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही आप इनमें फल और सब्जी भी रख सकती हैं। इसे प्रीमियम क्वालिटी के मेटल से तैयार किया गया है, जो जल्दी खराब नहीं होंगे। इस तरह किचन समेटा हुआ और क्लीन रहता है।
ASHLAS का स्टेनलेस स्टील ऑर्गेनाइजर जगह की बचत करेगा। इनपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले मसालों के छोटे डब्बे, ऑयल कंटेनर आदि रख सकते हैं। ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव है। इसे दीवार पर टांगने के साथ ही काउंटर पर भी रखा जा सकता है। साथ ही इसपर अट्रैक्टिव डिस्काउंट एवं ऑफर भी उपलब्ध है, तो क्यों न इसे आज ही ऑर्डर करें।
मेटल के इस स्टोरेज कार्ट ऑर्गेनाइजर में 4 टायर रैक है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले ग्रोसरी आइटम के छोटे डब्बे आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। वहीं आप इसमें सब्जी फल आदि भी स्टोर कर सकती हैं। इसमें चक्के लगे हैं, जिसकी मदद से आप इसे आसानी से मूव कर सकती हैं। किचेन के अलावा इसे घर के अन्य कोनों में भी ऑर्गेनाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
KUBER का ये स्टोरेज रैक ऑर्गेनाइजर 5 लेयर में आता है, इस तरह आपकी किचन में जगह की बचत होती है। इसे किचन में कही भी रख सकते हैं। ये ट्रॉली स्टाइल ऑर्गेनाइजर मूव होता है, जिसमें से समान इस्तेमाल करने के बाद इसे फोल्ड करके रख दें। इसमें चक्के लगे हैं, जिसकी मदद से आप इसे आसानी से मूव कर सकती हैं। इसमें फल सब्जी और अन्य ग्रॉसरी आइटम स्टोर कर सकते हैं।
