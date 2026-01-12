Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Best 8 kitchen organizers to add aesthetics to your kitchen

बिखरे किचन से परेशान रहती हैं, तो आज ही घर मंगवाएं बेस्ट किचन ऑर्गेनाइजर्स

संक्षेप:

यहां ऑर्गेनाइजर्स के कुछ बेस्ट विकल्प हैं, जिन्हें आकर्षक डिस्काउंट के साथ बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

Jan 12, 2026 06:01 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

क्लीन और फ्रेश किचन भला किसे पसंद नहीं होगा? परंतु ये एक ऐसी जगह है, जिसे रोजाना साफ सफाई की आवश्यकता होती है। हालांकि, रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जाए, तो परेशानी और समय दोनों की बचत हो सकती है। किचन ऑर्गेनाइजर्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। इनकी मदद से छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखने में मदद मिलती है, जिससे रोजाना खाना पकाते या काम करते हुए चीजें ढूंढने में आपका समय व्यर्थ न हो। यहां ऑर्गेनाइजर्स के कुछ बेस्ट विकल्प हैं, जिन्हें आकर्षक डिस्काउंट के साथ बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
बिखरे किचन से परेशान रहती हैं, तो आज ही घर मंगवाएं बेस्ट किचन ऑर्गेनाइजर्स
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

2 टायर वाला ये स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर छोटे किचन के लिए एक बेस्ट विकल्प है। स्टील मटेरियल से तैयार ये ऑर्गेनाइजर लाइटवेट और ड्यूरेबल है, साथ ही साथ आप इसे आवश्यकता अनुसार इधर-उधर आराम से मूव कर सकती हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें, 42% के ऑफ पर इसे लगभग आधे दाम पर आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

अगर आप भी अपने किचन में एस्थेटिक ऐड करना चाहती हैं, तो ये 360 डिग्री पर घूमने वाला टर्नटेबल ऑर्गेनाइजर जरूर ऑर्डर करें। ये 3 लेयर में आयेगा, जिसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इन्हें आप किचन काउंटर पर रखने के साथ ही डाइनिंग टेबल पर भी रख सकती हैं। इससे जगह की बचत होगी और आपका किचन भी साफ रहेगा। तो इंतजार कैसा 57% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। इसे किचन के किसी भी खाली दीवार पर आराम से टांग सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इस ऑर्गेनाइजर को बाथरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन मटेरियल से तैयार इस ऑर्गेनाइजर में 1 रैक के अलावा टिशु होल्डर और हुक्स भी मिल जाएंगे। तो इंतजार कैसा 57% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

अगर आप भी रोजाना इस्तेमाल में आने वाले फल सब्जी के स्टोरेज को लेकर चिंतित रहते हैं, तो स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये ऑर्गेनाइजर आपकी समस्याओं का हल साबित होगा। खासकर जिनका किचन छोटा है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इस ट्रॉली ऑर्गेनाइजर को आप किचन के किसी भी कोने में आराम से रख सकते हैं। जिसमें फल, सब्जी या छोटे-मोटे डब्बे आदि आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इसमें चक्के भी लगे हैं, आप चाहे तो इसे इधर-उधर मूव कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये 2 रैक वाला ऑर्गेनाइजर आपके छोटे से किचन में एक पर्याप्त स्पेस क्रिएट करेगा, जिसमें आप अपनी रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों को ऑर्गेनाइज रूप से रख सकती हैं। इसे किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। इसका डिजाइन एस्थेटिक है, जो किचन को एक मॉडर्न लुक देगा।

Loading Suggestions...

अगर आपका भी किचन कॉर्नर खाली रहता है, तो उसका सही उपयोग करें। इसमें स्टेनलेस स्टील ऑर्गेनाइजर आपकी मदद करेंगे। तीन लेयर वाले इस ऑर्गेनाइजर पर आप रोजाना इस्तेमाल में आने वाले चकला बेलन, डब्बे, मसालदानी यदि को आराम से रख सकती हैं। इससे जगह की बचत होगी और चीजें भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी और आपका किचन भी कम से कम गंदा होगा।

Loading Suggestions...

प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार किचन स्टोरेज वेजिटेबल ऑर्गेनाइजर मल्टीफंक्शनल स्टोरेज के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे किचन के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली सब्जी और अन्य छोटे-मोटे डब्बे ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखें, इससे जगह की बचत होगी। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश रहता है, और समान ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगी।

Loading Suggestions...

मेटल स्टैंड पर बने वुडन ऑर्गेनाइजर में 2 टायर रैक है, जिसे काउंटर पर कही भी रख सकती हैं। इसे खासकर मसालों के डब्बों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए तैयार किया गया है। डार्क ब्राउन कलर का ये ऑर्गेनाइजर किचन में एस्थेटिक और मॉडर्न लुक ऐड करेगा। इस समय इसपर 86% का ऑफ मिल रहा है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा इसे फौरन ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Healthy Lifestyle Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।