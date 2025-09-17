जगह की बचत और घर को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपके घर में भी छोटे-मोटे सामान इधर-उधर बिखरे रहते हैं, तो हमारे पास आपकी इस समस्या का एक अच्छा उपाय है। वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर छोटी-मोटी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। दीवार का छिपा हुआ हिस्सा या दरवाजे के पिछले हिस्से पर हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स लगा सकते हैं। इस प्रकार खाली जगह भी इस्तेमाल में आ जाता है, और ऑर्गेनाइजर रखने के लिए डेस्क आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। AMAZON पर आपको किचन से लेकर बेडरूम और बाथरूम सभी जगह की जरूरत अनुसार हैंगिंग ऑर्गेनाइजर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो इन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहां एक्सप्लोर करें हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स के कुछ बेस्ट ऑप्शंस।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये बाथरूम कॉर्नर ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। इस प्रकार कॉर्नर स्पेस का सही इस्तेमाल हो जाता है, और आपका बाथरूम भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इस पर शैंपू, साबुन, कंडीशनर, स्किन केयर प्रोडक्ट आदि जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें आराम से एडजस्ट हो जाती हैं। वहीं इसका मटेरियल लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये macrame हैंगिंग बुक होल्डर देखने में काफी एसथेटिक है जो आपके घर को एक नया लुक देगा। ये बुक लवर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसपर अपना पसंदीदा नोवेल्स रखें। वहीं आप चाहें तो अन्य चीजें भी इसमें ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। वहीं ये होम डेकोर के रूप में भी काम करेगा। आप इसके पॉकेट में डेकोरेटिव फ्लॉवर्स भी डाल सकती हैं। इस प्रोडक्ट पर 58% का ऑफ मिल रहा है, केवल 419 रुपए में ये आपके पास होगा।
इस किचन हैंगिंग ऑर्गेनाइजर को आप किचन के दरवाजे या दीवार के किसी भी ओर लगा सकती हैं। इसमें रैक के साथ टिशू होल्डर और हुक्स मिल जाएंगी, जिनमें आप अपने अनुसार कोई भी चीज टांग सकती हैं। ये ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है, आप इनमें किचन के रोजाना के इस्तेमाल की चीजें डालकर छोड़ सकती हैं। जिससे किचन क्लीन और फ्रेश दिखेगा।
इस हैंगिंग ऑर्गेनाइजर में 3 कंपार्टमेंट आयेंगे, जिनमें आपके रोजाना इस्तेमाल की काफी चीजें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। आप इसे वार्डरोब के अंदर डालने के साथ-साथ दरवाजे के पीछे किचन में या फिर अपने स्टोर एरिया में हैंग कर सकते हैं। खासकर अगर घर में बच्चे हैं, तो उनका स्किन केयर, डायपर आदि जैसे छोटे-मोटे सामान रखने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इसके लिए ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, उसे दरवाजे से लटकाया जा सकता है।
ये बाथरूम ऑर्गेनाइजर आपके बड़े आम आयेगा। बाथरूम में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं, तो इनमें आपको रैक और हुक दोनों मिल जाता है, जिसमें आप शैंपू, बॉडी वॉश, फेस वॉश आदि जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें रखने के अलावा टॉवेल और लोफा टांग सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसे वॉशरूम के अलावा किचन में भी लगा सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
घर में बच्चे हैं और उनके खिलौने इधर-उधर बिखरे रहते हैं, तो ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज जरूर ट्राई करें। इन्हें अपने बच्चों के कमरे की दीवार के किसी भी खाली कॉर्नर पर लगा दें। इनपर सभी सॉफ्ट टॉय और खिलौने सजा कर रखें। जरूरत अनुसार चीजों को निकालें और वापस उसी तरह इनके ऊपर रख दें। इस प्रकार न केवल चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, बल्कि कमरा भी अट्रैक्टिव लगता है।
ये किचन ऑर्गेनाइजर को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लगाने के लिए न तो दीवार ड्रिल करने की आवश्यकता है, और न ही आपका प्लेटफार्म सरफेस एरिया कवर होगा। इसे अपने किसी भी रैक में फंसा कर लगा सकते हैं। जिस पर छोटे-मोटे सामान आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही इसमें दो टिशु होल्डर भी दिया गया है, जिसमें आप किचन टिशु और हैंड टिशु फंसा सकते हैं।
ये वॉडरोब ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। अगर आपके वार्डरोब में सेल्फ नहीं लगा हुआ है, तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कपड़े, टॉवेल आदि जैसी सभी चीजों को सही से ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी मदद करेगा। ये दो के पैक में आएगा जिस पर 33% का ऑफ उपलब्ध है, यानी केवल 598 रुपए में इन्हें घर बैठे आर्डर किया जा सकता है। इसकी फैब्रिक क्वालिटी भी काफी अच्छी है, जो जल्दी खराब नहीं होगी।
