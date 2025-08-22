अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें Dinner Set के 8 बेस्ट ऑप्शंस

लंबे समय से डिनर सेट लेने का सोच रहे, तो ये ऑप्शंस जरूर ट्राई करें। इनपर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर मिल जाएंगे। बेस्ट क्वॉलिटी मेटेरियल से तैयार इन डिनर सेट को डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

क्या आपके किचन में क्रॉकरी सेट है? अगर आप नया क्रॉकरी सेट या डिनर सेट लेने पर विचार कर रहे हैं, तो Amazon के ये ऑप्शंस एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। यहां आपको अलग-अलग वैरायटी के डिनर सेट उपलब्ध मिल जाएंगे। बेस्ट क्वालिटी मेटेरियल से तैयार इन डिनर सेट को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी इनपर पीले दाग नहीं आते। इन्हें डाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ ही गिफ्टिंग के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। इन डिनर सेट पर 80% तक ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Thermador melamine के इस 40 पीस डिनर सेट को आप 6 गेस्ट को सर्व कर सकती हैं। इसमें डिनर प्लेट्स, स्मॉल प्लेट्स से लेकर सर्विंग बोल और ढक्कन के साथ छोटे बोल और चम्मच आयेंगे। ये 6 फैमिली मेंबर के लिए परफेक्ट रहेंगे। व्हाइट और ब्ल्यू रंग के इस डिनर सेट पर 53% का आकर्षक डिस्काउंट मिल जाएगा। इसे केवल 2399 में घर बैठे ऑर्डर करें।

Cello के इस डिनर सेट में 33 यूनिट्स हैं। Ceramic मेटेरियल से तैयार इस डिनर सेट को गेस्ट के सामने सर्व करने के अलावा एनिवर्सरी और बर्थडे पर भी गिफ्ट किया जा सकता है। लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी इनपर पीले दाग नहीं आते। अगर आप लंबे समय से डिनर सेट लेने पर विचार कर रही हैं, तो इसे ऑर्डर कर सकती हैं।

Larah का ये डिनर सेट 35 पीस में आयेगा। ये 6 लोगों के परिवार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं आप इसे गेस्ट को सर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रॉकरी सेट बार बार इस्तेमाल के बाद भी पीला नहीं पड़ता। वहीं गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही आप इसपर 42% का ऑफ मिल जाएगा, केवल 299 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

Cello के इस डिनर सेट में 20 यूनिट हैं। ये रोजाना इस्तेमाल में आने वाला क्रॉकरी सेट है, जिसे बार-बार वॉश करने के बाद भी उसपर पीले दाग धब्बे नहीं लगते। ये 4 फैमिली मेंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं आप इसे गेस्ट को सर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रॉकरी सेट बार-बार इस्तेमाल के बाद भी पीला नहीं पड़ता। वहीं गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है।

The Earth Store ceramic dinner set में 18 पीस मिलेंगे। ये 6 लोगों के सर्विंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे माइक्रोवेव और डिशवॉशर में भी डाल सकते हैं। क्रॉकरी सेट को डाइनिंग से लेकर गिफ्टिंग परपस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इन पर 55% का ऑफ मिल जाएगा, केवल 4,299 में इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें। वहीं इनमें अलग-अलग पीस के विकल्प भी उपलब्ध मिल जाएंगे, आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी विकल्प को मंगवा सकती हैं।

Castleite Piccolo melamine dinner set आसानी से नहीं टूटता और न ही इनमें खाने का पीला दाग लगता है। ये डिजाइनर क्रॉकरी डाइनिंग और गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट रहेगा। वहीं आप इसे गेस्ट को सर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 40 पीस डिनर सेट में 6 फैमिली मेंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसपर 60% का ऑफ मिल रहा, इसे केवल 2,746 में घर बैठे ऑर्डर करें।

VATSHVI 14 पीस Dinnerware set को ceramic मेटेरियल से तैयार किया गया है। इस प्रीमियम क्वालिटी फ्लोरल डिनर सेट को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जल्दी खराब नहीं होते। इसमें सूप, पास्ता प्लेट और बोल है। साथ में चम्मच और चौप स्टिक भी मिलेगा। आप इसे 69% के ऑफ पर बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

