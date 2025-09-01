Amazon से घर बैठे ऑर्डर करें बेस्ट क्वालिटी के बजट फ्रेंडली पर्दे
घर के पर्दे पुराने हो गए हैं, और उन्हें बदलने पर विचार कर रही हैं, तो Amazon से आज ही ऑर्डर करें बजट फ्रेंडली फ्रेंडली पर्दे के बेस्ट ऑप्शंस।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है और आप अपने घर के पुराने पर्दे बदलना चाहते हैं, तो Amazon के ये बेस्ट ऑप्शन एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। यहां प्लेन, प्रिंटेड, नेट से लेकर एसथेटिक पर्दों की वैरायटी उपलब्ध है। जिसमें आपको अलग-अलग साइज, रंग और पैटर्न उपलब्ध मिल जाएंगे। इनकी मेटेरियल क्वालिटी भी ड्यूरेबल और अच्छी है, जो जल्दी खराब नहीं होगी। इस तरह आपका घर डस्ट और रौशनी से प्रोटेक्टेड रहेंगे साथ ही उनमें नया रंग और आकर्षण जुड़ जाएगा।
इस पर्दे की पॉलिस्टर फैब्रिक ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगी। इस पर बने पैटर्न आपके घर में एसथेटिक ऐड करेंगे। अगर आप भी पर्दा बदलने पर विचार कर रही हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग साइज विकल्प उपलब्ध है। खिड़की से लेकर अलग-अलग साइज के दरवाजे तक, आपको यहां सभी वैरायटी के पर्दे उपलब्ध मिल जाएंगे।
Quantity: 2 का सेट (5 feet लंबा)
Galaxy Home Decor का ये पॉलिस्टर कर्टन लिविंग रूम से लेकर कमरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस पर बने ट्री प्रिंट इसे बेहद आकर्षक बना रहे हैं। साथ ही ये डार्क कलर में आएगा और इसका मेंटेनेंस भी काफी आसान है। इसपर धूल गंदगी तुरंत नजर नहीं आएंगे। ये आपके कमरे को रौशनी, डस्ट और इंप्योरिटी से प्रोटेक्ट करने के साथ-साथ उन्हें एक मॉडर्न लुक देता है। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 2 का सेट (8 feet लंबा)
लिनन प्रिंटेड कर्टन मॉडर्न एसथेटिक लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यह लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अगर आपको लिविंग एरिया में सिंपल और अट्रैक्टिव लुक चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। हालांकि, ये लाइट को पूरी तरह ब्लॉक नहीं करता, परंतु धूल गंदगी आदि से कमरे को प्रोटेक्टेड रखता है। अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रही हैं, तो इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
Home Sizzler का ये पॉलिस्टर डोर कर्टन ड्यूरेबल होने के साथ ही साथ अट्रैक्टिव और बजट फ्रेंडली भी है। अगर आपको सस्ते में आकर्षक पर्दा खरीदना है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही ये धूल गंदगी को कमरे में प्रवेश नहीं होने देता। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं, अपनी पसंद अनुसार किसी भी कांबिनेशन को ऑर्डर कर सकती हैं। साथ ही इनके अलग-अलग साइज विकल्प भी उपलब्ध हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकते हैं।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
ये फ्लोरल प्रिंटेड पर्दे का रंग और डिजाइन दोनों अट्रैक्टिव है। ये ट्रेडिशनल और एसथेटिक दोनों तरह का लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। साथ ही इसकी फैब्रिक भी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होती। पॉलिएस्टर मटेरियल से तैयार इस पर्दे को आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग साइज के ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे, वहीं खिड़की के पर्दे भी उपलब्ध है। तो क्यों न इस बार फेस्टिवल्स पर अपने पर्दों को एक नया लुक दिया जाए।
Quantity: 2 का सेट (9 feet लंबा)
बजट फ्रेंडली पर्दा ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। डार्क और लाइट कलर के कॉन्बिनेशन के साथ ही इस पर बना प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। इसे लंबे दरवाजे के लिए डिजाइन किया गया है। खासकर ये लिविंग रूम में काफी अट्रैक्टिव लगेगा। आप इसे दूसरे पर्दों के साथ पेयर करके लगा सकते हैं। इस प्रकार रौशनी और धूल गंदगी से प्रोटेक्शन मिलने के साथ-साथ ये होम डेकोर की तरह काम करता है।
Quantity: 2 का सेट (9 feet लंबा)
इस खूबसूरत फ्लोरल प्रिंटेड एसथेटिक पर्दे को लिविंग रूम में लगाएं, ये आपके गेस्ट को बेहद आकर्षक लगेंगे। पॉलिएस्टर मटेरियल से तैयार ये पर्दे ड्यूरेबल हैं और जल्दी खराब नहीं होंगे। इन्हें मेंटेन करना भी आसान है। आप इन्हें मशीन या हैंड वॉश कर सकते हैं। साथ ही इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। यानी केवल 359 में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
Amazon Brand के ये पर्दे कमरे से लेकर लिविंग रूम के लिए परफेक्ट रहेंगे। अगर आपको लाइट कलर पसंद है, तो ये ऑप्शन ट्राई करें। ये लगभग 75% तक ब्लैकआउट में मदद करेगा। साथ ही घर को धूल गंदगी से प्रोटेक्ट करेगा। इन्हें मेंटेन करना भी आसान है। आप इन्हें मशीन या हैंड वॉश कर सकते हैं। साथ ही इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। यानी केवल 349 में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।