साल के सबसे बड़े सेल में कॉटन बेडशीट्स पर पाएं मिनिमम 50% का डिस्काउंट

साल के सबसे बड़े सेल, Great Indian Festival में प्रीमियम क्वालिटी की बेडशीट्स पर मिनिमम 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपने अभी तक इनके ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए, तो फौरन चेक करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

बिस्तर ऐसा होना चाहिए, जिसे देखते ही मन खुश हो जाए। इंसान पूरे दिन का थका हारा जब घर लौटता है, तो उसे सबसे पहले बिस्तर नजर आता है। थकान के बाद आरामदायक एहसास के लिए बेड पर आरामदायक कॉटन बेडशीट डालें। ये स्किन फ्रेंडली बेडशीट शरीर पर आरामदायक महसूस होती हैं। वहीं कमरे में एस्थेटिक और कलर्स ऐड करना है, तो कॉटन प्रिंटेड बेडशीट्स खरीदें। साल के सबसे बड़े सेल, Great Indian Festival में प्रीमियम क्वालिटी की बेडशीट्स पर मिनिमम 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपने अभी तक इनके ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए, तो फौरन चेक करें। स्टॉक्स तेजी से खत्म हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा इंतजार न करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

कॉटन फैब्रिक से तैयार इस बेडशीट पर बने फ्लोरल प्रिंट देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं। इसके साथ आपको 2 पिलो कवर मिल जाता है, जो एक अट्रैक्टिव लुक देगा। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, और बॉडी को पूरी तरह रिलेक्स रखती है। इसे मेंटेन करना भी आसान है, आप इसे मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। इस समय इसपर 56% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आयेगा, इसे जरूर एक्सप्लोर करें।

Loading Suggestions...

घर में छोटे बच्चे हैं या कमरे में एस्थेटिक ऐड करना है, ये कॉटन प्रिंटेड बेडशीट एक परफेक्ट ऑप्शन हैं। कॉटन फैब्रिक से तैयार इस बेडशीट की फैब्रिक हल्की और कंफर्टेबल है, जो शरीर पर बिल्कुल आरामदायक महसूस होगी। इसपर एनिमल प्रिंट बने हैं, जो अट्रैक्टिव और रिफ्रेशिंग वाइब दे रहे। ये स्किन फ्रेंडली है, बच्चे इसपर बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट पर 67% का ऑफ मिल रहा, इस मौके को हाथ से न जाने दें।

Loading Suggestions...

कॉटन फैब्रिक की ये मुलायम बेडशीट आरामदायक है। इसपर जयपुरी प्रिंट बने हैं, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहे। इसकी सॉफ्ट और हवादार फैब्रिक गर्म मौसम में भी कंफर्टेबल महसूस होती है। इसका गाढ़ा रंग जल्दी गंदा भी नहीं होता। इसके साथ 2 पिलो कवर मिल जाएगा। वहीं इनकी फैब्रिक को मेंटेन करना भी आसान है, आप इसे मशीन में वॉश कर सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होंगे। Great Indian Festival Sale में इसपर 79% का ऑफ मिल जाएगा, इस मौके को हाथ से न जाने दें।

Loading Suggestions...

अगर आप लंबे समय से प्रिंटेड बेडशीट ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। कॉटन मैटेरियल से तैयार ये बेडशीट, देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसका एहसास उतना ही आरामदायक और मुलायम है। साथ ही इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जिसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी इनका रंग खराब नहीं होगा। इसपर 73% का डिस्काउंट और कैशबैक मिल जाएगा, इस मौके का फायदा उठाएं, इसे हाथ से न जानें दें।

Loading Suggestions...

100% कॉटन फैब्रिक से तैयार बेडशीट आरामदायक और टिकाऊ है। इस डबल बेड बेडशीट पर बना पत्तियों का प्रिंट देखने में बेहद आकर्षक लग रहा। इसका कलर कांबिनेशन भी कमाल का है। ये आपके कमरे में एसथेटिक और नया लुक ऐड करेगा। अगर आपको भी हल्की और आरामदायक बेडशीट पसंद है, तो इसे 81% के डिस्काउंट पर आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये बेडशीट आरामदायक और मुलायम होने के साथ-साथ टिकाऊ भी है। यानी इसकी फैब्रिक को आप चाहे जितनी बार वॉश कर लें, ये जल्दी खराब नहीं होगी। इसका ग्रे और व्हाइट का कलर कांबिनेशन आकर्षक है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट, कमरे में एस्थेटिक ऐड करने में मदद करेंगे। इसके साथ 2 पिलो कवर मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें, 67% के अट्रैक्टिव डिस्काउंट के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Amazon Brand का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये डबल बेड बेडशीट पर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इस बेडशीट की फैब्रिक क्वालिटी भी प्रीमियम है, जिससे इनपर लेटते ही आरामदायक एहसास होता है। अगर आपको भी हल्की मुलायम और हवादार बेडशीट पसंद है, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ कंट्रास्ट में डार्क गुलाबी रंग का पिलो कवर मिल जाएगा, जो इस बेडशीट का आकर्षण बढ़ा रहा। इसे लेकर ज्यादातर उपभोक्ताओं ने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...