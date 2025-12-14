ग्रॉसरी आइटम को रखे लंबे समय तक सुरक्षित और फ्रेश, खरीदें BPA फ्री कंटेनर्स/डब्बे

संक्षेप: अगर आप BPA फ्री कंटेनर्स का इस्तेमाल करें, तो ग्रॉसरी आइटम का स्वाद और फ्लेवर मेंटेन रहता है। BPA फ्री कंटेनर बॉक्स के बेस्ट विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें खाने-पीने की सभी चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

किचन में ग्रॉसरी आइटम जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनके स्टोरेज पर ध्यान दें। अगर आप प्लास्टिक के गलत कंटेनर्स इस्तेमाल करती हैं, तो आज से सचेत हो जाएं। गलत कंटेनर बॉक्स में ग्रॉसरी आइटम रखने से उनका स्वाद और फ्लेवर खराब हो जाता है। अगर आप BPA फ्री कंटेनर्स का इस्तेमाल करें, तो ग्रॉसरी आइटम का स्वाद और फ्लेवर मेंटेन रहता है। इन कंटेनर्स में रखी खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं, और लंबे समय तक चलती हैं। यहां BPA फ्री कंटेनर बॉक्स के बेस्ट विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें खाने-पीने की सभी चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

CELLO का कंटेनर 9 पीस के सेट में आयेंगे। इन प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर जार को प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल से तैयार किया गया है। ये BPA फ्री कंटेनर है, जो ड्यूरेबल और सुरक्षित है, जिसमें खाने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। इसमें एयरटाइट ढक्कन आयेगा, जो हवा को अंदर प्रवेश करने से रोकता है और ग्रॉसरी आइटम का फ्रेशनेस बरकरार रहता है। आप इसे फ्रिज में समान स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Quantity: 500ml - 3 डब्बे 750ml - 3 डब्बे 1000ml - 3 डब्बे

Loading Suggestions...

12 पीस का सेट में आने वाला ये एयरटाइट कंटेनर BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है। इस तरह के डब्बों में खाना सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक फ्रेश रहता है। ये एयर टाइट कंटेनर डिश वॉशर सेफ हैं, इन्हें आराम से वॉश कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Quantity: 12 पीस का सेट 350ml के 4 डब्बे 650ml के 4 डब्बे 1250ml के 4 डब्बे

Loading Suggestions...

Amazon Brand solimo का प्लास्टिक स्टोरेज जार कंटेनर सेट, एयर टाइट और BPA फ्री है। इन एयरटाइट कंटेनर में रोजाना के ग्रॉसरी आइटम को आराम से स्टोर कर सकते हैं। इस हाई क्वालिटी के स्टोरेज बॉक्स में आपका ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहता है, और उनका असल फ्लेवर और स्वाद भी बरकरार रहता है। ये ट्रांसपेरेंट हैं, इस तरह आपको चीजें ढूंढने में समय नहीं लगता।

Quantity: 800ml का 6 का सेट

Loading Suggestions...

Amazon Brand का ये प्लास्टिक जार कंटेनर एयर टाइट ढक्कन के साथ आयेगा। इनमें अलग अलग कैपेसिटी के डब्बे मिल जाएंगे, जिनमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले किचन आइटम्स आराम से स्टोर कर सकते हैं। इनकी मदद से आपका ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहता है और उनका असल स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। इसका प्लास्टिक मटेरियल BPA फ्री है, जो खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है।

Quantity: 18 पीस का सेट

Loading Suggestions...

Flymore Plastic का एयर टाइट कंटेनर्स BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें ग्रॉसरी आइटम का स्वाद और फ्लेवर लंबे समय तक बरकरार रहता है। ये आइटम टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते इसलिए इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। अगर आप भी लंबे समय से किचन कंटेनर लेने का सोच रही हैं, तो ये ऑप्शंस एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।

Quantity: 24 डब्बों का सेट 350ml के 6 डब्बे 650ml के 6 डब्बे 950ml के 6 डब्बे 1400ml के 6 डब्बे

Loading Suggestions...

क्या आप भी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक ग्रॉसरी स्टोरेज कंटेनर की तलाश में हैं? तो Amazon Brand का ये स्टोरेज जार जरूर ट्राई करें। इन एयर टाइट BPA फ्री कंटेनर में ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, साथ ही खाद्य पदार्थों का असल स्वाद भी बरकरार रहता है। ये ट्रांसपेरेंट हैं, तो चीजें ढूंढने में आपका समय व्यर्थ नहीं होगा।

Quantity: 900ml के 6 डब्बों का सेट

Loading Suggestions...

Cello का BPA फ्री मेटेरियल से तैयार प्लास्टिक एयर टाइट कंटेनर ग्रॉसरी को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। ये नॉन टॉक्सिक है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनमें खाने का असल स्वाद और फ्लेवर दोनों बरकरार रहता है। साथ ही ये डब्बे ट्रांसपेरेंट हैं, जिससे आपको चीजें ढूंढते वक्त सभी डब्बों को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

Quantity: 18 डब्बों का सेट 300ml के 6 डब्बे 650ml के 6 डब्बे 1200ml के 6 डब्बे

Loading Suggestions...

GOLWYN का ये एयर टाइट कंटेनर बड़े काम की चीज है। इसमें ग्रॉसरी आइटम, जैसे अलग अलग दाल और राजमा, चना आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। ड्यूरेबल और BPA फ्री सुरक्षित मटेरियल खाद्य पदार्थों के स्वाद और फ्लेवर को मेंटेन रखता है। एयरटाइट ढक्कन हवा को रोकते हैं, जिससे खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अगर आपको भी ऐसे ही कंटेनर्स की तलाश है, तो 71% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।