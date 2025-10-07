आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें Biba के बेस्ट क्वॉलिटी कुर्ता सेट्स Best 8 Biba Kurta Sets you can buy under Rs 2200, लाइफस्टाइल - Hindustan
आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें Biba के बेस्ट क्वॉलिटी कुर्ता सेट्स

BIBA कुर्ता सेट्स और सलवार सूट का जाना माना ब्रांड है, जिसे महिलाएं बेहद पसंद करती हैं। इसके टॉप रेटेड कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% तक डिस्काउंट उपलब्ध है।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 05:40 PM
फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली, छठ पूजा जैसे त्योहार आ रहे हैं, आप सभी शॉपिंग को लेकर काफी एक्साइटेड होंगी। टॉप ब्रांड्स की क्लोदिंग पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस समय आप फैशन क्लोदिंग के प्रोडक्ट्स को MRP से आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं। "Biba" कुर्ता सेट्स और सलवार सूट का जाना माना ब्रांड है, जिसे महिलाएं बेहद पसंद करती हैं। इसके टॉप रेटेड कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% तक डिस्काउंट उपलब्ध है। आमतौर पर 5000 से 6000 रुपए में मिलने वाले कुर्ता सेट्स, इस समय आपको 1500 से 2500 के अंदर मिल जाएंगे। फेस्टिवल्स आने का इंतजार क्यों करना है, मोबाइल उठाएं और बड़ी बचत के साथ इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

रेयान फैब्रिक से तैयार इस फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इसे फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर पहन सकते हैं। इसपर खूबसूरत से फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो आप सभी को पसंद आएंगे। ब्लू और मैरून का कंट्रास्ट कलर कांबिनेशन त्यौहार के मौके पर आपके ऊपर बेहद खूबसूरत लगेगा। Festive Sale में इसपर 32% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

Biba का कॉटन फैब्रिक से तैयार A-Line कुर्ता और पैंट सेट सिंपल और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। ये खासकर उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें सिंपल और आरामदायक कपड़े पसंद हैं। वहीं लड़कियों को भी ये पसंद आएगा। इस समय इस पर 55% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे इसे आज ही ऑर्डर करें।

कॉटन फैब्रिक से तैयार BIBA का स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट देखने में काफी आकर्षक लग रहा। वर्किंग महिलाओं के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे दिवाली, छठ पूजा पर कैरी करने के अलावा वर्किंग महिलाएं ऑफिस वियर के तौर पर भी कैरी कर सकती हैं। ये सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। आप चाहें तो इसे दिवाली पर गिफ्टिंग के लिए भी ऑर्डर कर सकती हैं।

BIBA का कॉटन अनारकली स्टाइल कुर्ता, ट्राउजर और दुपट्टा सेट आरामदायक और स्टाइलिश ऑप्शन है। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, जिसे लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं। इस बार फेस्टिवल्स पर इसमें अपना स्टाइल फ्लांट करें। साथ ही ये ऑफिस वियर के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। फेस्टिव सेल में इसपर 67% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

Biba का कॉटन फैब्रिक से तैयार कुर्ता और पैंट सेट सिंपल और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इसपर खूबसूरत प्रिंट बने हैं, जो आप सभी को पसंद आएंगे। इस बार फेस्टिवल्स पर इसमें अपना स्टाइल फ्लांट करें। साथ ही ये ऑफिस वियर के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। इस खूबसूरत कुर्ता सेट पर इस समय 67% का ऑफ मिल रहा है। तो इंतजार कैसा ऑफर का लाभ उठाएं।

BIBA का कॉटन फैब्रिक से तैयार स्ट्रेट कुर्ता, स्लिम पैंट और दुपट्टा सेट फेस्टिवल्स पर कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर ये आपके ऊपर खूब जचेगा। इसपर बने प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं, इसके साथ आपको एक खूबसूरत दुपट्टा मिल जाएगा, जो आपके लुक को कॉम्प्लीमेंट देगा। इस खूबसूरत कुर्ता सेट पर इस समय 55% का ऑफ मिल रहा है। तो इंतजार कैसा ऑफर का लाभ उठाएं।

इस फेस्टिव सीजन Biba के कुर्ता सेट्स ट्राई करें। आमतौर पर इसके कुर्ता सेट्स काफी महंगे आते हैं, परंतु फेस्टिवल सेल में इन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, जिनके तहत इन्हें MRP से आधे दाम पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये कुर्ता सेट देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही आरामदायक रहेगा। इसकी 100% कॉटन फैब्रिक बॉडी पर पूरी तरह से आरामदायक महसूस होती है। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और 55% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

BIBA के इस प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट खासकर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है, जो फैशन के साथ कंफर्ट को भी प्राथमिकता देती हैं। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही आरामदायक है। महिलाओं के साथ-साथ लड़कियों को ये अधिक पसंद आएगा। तो क्यों न इस बार फेस्टिवल में इस टॉप रेटेड कुर्ता सेट को 46% के आकर्षण डिस्काउंट के साथ ऑर्डर करें।

