शुष्क मौसम त्वचा को ड्राई होने से रोकना है, तो आज ही ऑर्डर करें 6 बेस्ट हाइड्रेटिंग फेस सीरम

संक्षेप: अगर आपकी त्वचा भी इस मौसम ड्राइनेस के कारण डल और बेजान हो जाती हैं, तो परेशान न हों। यहां 6 बेस्ट हाइड्रेटिंग सिरम के विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

क्या सर्दी ने आपका नेचुरल ग्लो छीन लिया है? वहीं इस समय जाती सर्दी के मौसम की शुष्क हवाएं (dry air) त्वचा को ड्राई (skin dryness) कर आपका बचा हुआ ग्लो भी छिन रही हैं, तो परेशान न हों। यहां कई ऐसे हाइड्रेटिंग सिरम उपलब्ध हैं, जो स्किन ड्राइनेस (skin dryness) पर काम करते हुए आपकी त्वचा में नेचुरल ग्लो (natural glow) ऐड करते हैं। ये स्किन को रिपेयर कर, त्वचा को पर्याप्त नमी और हाइड्रेशन प्रदान करते हैं। साथ ही डेड स्किन सेल्स (dead skin cells) को रिमूव करते हुए आपके चेहरे का खोया हुआ नेचुरल ग्लो वापस लौटा देते हैं। अगर आप भी स्किन ड्राइनेस से परेशान हैं, तो यहां सुझाए गए इन विकल्पों में से अपना पसंदीदा सीरम आज ही ऑर्डर करें (serum for dry skin)। साथ ही शादी सीजन शुरू हो रहा है, इस दौरान ये आपकी खोई हुई चमक वापस ले आयेंगे, और आप अपना लुक खुलकर फ्लॉन्ट कर पाएंगी।

Plum 10% नियासिनामाइड और राइस वॉटर सीरम आपकी त्वचा पर कमाल कर सकते हैं। इनमें राइस वॉटर की गुणवत्ता है, जो त्वचा के दाग धब्बों को कम करते हैं और स्किन को ब्राइट एवं ग्लोइंग बनाते हैं। साथ ही साथ ये स्किन में पर्याप्त नमी ऐड कर उन्हें अंदर लॉक कर देते हैं, जिससे शुष्क हवाएं त्वचा को ड्राई नहीं कर पाती हैं। इतना ही नहीं ये त्वचा पर एंटी एजिंग प्रभाव डालता है। वहीं पिगमेंटेशन के लक्षणों पर काम करते हुए त्वचा को इवन स्किन टोन प्रदान करता है। इसका लाइटवेट टेक्सचर्ड फार्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, तो इंतजार कैसा इसे आज ही ऑर्डर करें।

Cetaphil का विटामिन B5 और ह्वालूरॉनिक एसिड युक्त ये सीरम आपकी बेजान त्वचा में जान डाल देगा। डर्मेटोलॉजिस्ट भी इसे सेंसिटिव स्किन वालों के लिए रिकमेंड करते हैं। इनमें ब्लू डेज़ी एक्सट्रेक्ट भी है, जो त्वचा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका नियमित इस्तेमाल मॉइश्चर बैरियर्स को मजबूत बनाता और स्किन टेक्सचर्स में सुधार करता है। साथ ही साथ त्वचा को फौरन हाइड्रेशन प्रदान करता है, जिससे ड्राइनेस स्किन को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसका लाइटवेट फास्ट अब्जॉर्बिग फार्मूला त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है, और त्वचा को अंदर से रिपेयर करता है।

Minimalist 2% ह्वालूरॉनिक एसिड सीरम सभी त्वचा प्रकार के लोगों के लिए सुरक्षित एवं प्रभावी है। इसका एडवांस्ड ग्लोइंग फार्मूला और ह्यालुरोनिक एसिड त्वचा को हाइड्रेट और रिपेयर करते हैं। साथ ही स्किन डलनेस को भी कम करता है। ये सीरम ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेहद प्रभावी साबित होगी। इसमें एंटी एजिंग प्रभाव है, जो त्वचा पर नजर आने वाले फाइन लाइंस और अन्य एजिंग के निशान को हल्का करते हैं, और स्किन में नेचुरल ग्लो जोड़ते हैं। अगर आपकी त्वचा भी सर्दी की शुष्क हवाओं में डल और बेजान हो गई है, तो इसका नियमित इस्तेमाल आपके लिए प्रभावी साबित हो सकता है।

Himalaya टर्मरिक सीरम में नियासिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड सहित एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता है। ग्लाइकोलिक एसिड बेजान त्वचा में जान डाल देगी। इसके नियमित इस्तेमाल से डेड स्किन सेल्स रिपेयर होते हैं, साथ ही स्किन ब्राइटनिंग में भी मदद मिलती है। हल्दी हीलिंग पावर बढ़ाती है, जो एक्ने और उनके स्कार्स पर प्रभावी रूप से काम करते हुए इन्हें रिपेयर करने में मदद करते हैं। ये सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है, इस प्रोडक्ट को कोई भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकता है। खासकर अगर आपको हाइपरपिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स की शिकायत है, तो इस सीरम को जरूर अप्लाई करें।

Minimalist 5% नियासिनामाइड फेस सीरम त्वचा को हाइड्रेट और रिपेयर करता है। ये समय के साथ स्किन डलनेस को कम करता है और त्वचा में नेचुरल ग्लो ऐड करता है। अगर सर्दी में शुष्क हवाओं की वजह से आपकी त्वचा ड्राई हो रही है, तो ये हाइड्रेटिंग सीरम ट्राई करें। यह त्वचा के अंदर तक अवशोषित होकर त्वचा को कई महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करता है। वहीं अगर आपकी त्वचा पर एक्ने या उसके दाग धब्बे हैं, तो उन्हें भी कंट्रोल करता है। इसका नियमित इस्तेमाल त्वचा से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को समय के साथ हल्का करता है, जिससे स्किन ब्राइटनिंग में मदद मिलती है। इसे सभी त्वचा प्रकार के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।

