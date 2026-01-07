यहां करें हाई नेक स्वेटर्स की शॉपिंग, पाएं 50 से 80% का भारी छूट
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दी में हाई नेक स्वेटर से बेहतर भला क्या होगा। ये फुल बॉडी को ठंडी हवा से प्रोटेक्ट करते हैं, खासकर गर्दन भी कवर रहती है। आपको अलग से नेक कवर करने की जरूरत नहीं होती। वहीं ये देखने में भी बेहद स्टाइलिश लगते हैं, इन्हें ओवरकोट, जैकेट या कार्डिगन सभी के साथ लेयर कर सकते हैं। आपके पास अभी तक एक भी हाई नेक स्वेटर नहीं है, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे, इन्हें आप आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं।
High Star ब्रांड का ये टर्टल नेक स्वेटर गर्म और आरामदायक है, जिसे आप किसी भी अन्य स्वेटर के साथ लेयर कर सकती हैं। इसमें 3 अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें। वहीं ये वार्मर की तरह भी काम करते हैं। इस समय इनपर 67% का ऑफ उपलब्ध है, लगभग आधे दाम पर इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
अगर मेरी तरह आपको भी बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो ये हाई नेक फुल स्लीव स्वेटर जरूर ऑर्डर करें। ये बॉडी को पूरी तरह कवर रखते हैं, यहां तक की गर्दन भी कवर रहता है और शरीर में बिल्कुल भी हवा प्रवेश नहीं होती। इस तरह बॉडी पूरी तरह रिलैक्स्ड रहती है। जींस, प्लाजो या किसी भी अन्य बॉटम वियर के साथ इसे आराम से स्टाइल किया जा सकता है। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध मिल जाएगा।
ये हाई नेक स्वेटर वॉर्म और कंफर्टेबल है। रोजाना ट्रैवल करती हैं, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं, इन्हें जैकेट या ओवरकोट के साथ लेयर करें। बॉडी को पूरी तरह कवर रखते हैं, यहां तक की गर्दन भी कवर रहता है और शरीर में बिल्कुल भी हवा प्रवेश नहीं होती। इसकी स्ट्रेचेबल फैब्रिक किसी भी बॉडी शेप में आराम से एडजस्ट हो जाएगी। ये फ्री साइज में आयेंगे और इसमें कई खूबसूरत कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगी।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस टर्टल नेक स्वेटर का रंग और डिजाइन दोनों ही अट्रैक्टिव है। रोजाना ऑफिस जाना हो या फिर आउटिंग पर जाना हो, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इनमें आपकी बॉडी पूरी तरह कवर रहती है और ठंडी हवाएं बॉडी में प्रवेश नहीं करती। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप जैकेट और ओवरकोट्स के साथ पेयर कर सकती हैं। ठंड में स्टाइलिश लुक चाहिए तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
टर्टल नेक स्टाइल स्वेटर का लुक कमाल का है। रोजाना ऑफिस जाना हो या फिर आउटिंग पर जाना हो, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इनमें आपकी बॉडी पूरी तरह कवर रहती है और ठंडी हवाएं बॉडी में प्रवेश नहीं करती। खासकर जिन्हें ठंड में भी स्टाइलिश लुक चाहिए वो इसे जरूर ऑर्डर करें। वहीं ये वार्मर की तरह भी काम करते हैं। इस समय इनपर 62% का ऑफ उपलब्ध है, लगभग आधे दाम पर इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
ब्राउन रंग का ये टर्टल नेक विंटर टी शर्ट एक अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। जिन्हें ठंड में भी फैशनेबल लुक चाहिए उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। वर्किंग महिलाओं से लेकर ऑफिस गर्ल भी इन्हें रोजाना कैरी कर सकती हैं। इन्हें जैकेट और ओवरकोट के साथ पेयर करें, ये ठंड से प्रोटेक्ट करने के साथ ही अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में मदद करेगा।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
