डैंड्रफ फ्री स्कैल्प और हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए ट्राई करें 6 बेस्ट एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल
हेल्दी हेयर ग्रोथ चाहिए तो पहले डैंड्रफ कम करना होगा, जिसमें ये 6 एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल आपकी मदद करेंगे। यहां एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल के कुछ बेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत में 60% से अधिक महिलाएं हेयर फॉल से परेशान हैं। कहीं न कहीं इसका कारण डैंड्रफ भी है। यहां का मौसम, हवा और प्रदूषण डैंड्रफ का कारण बनते हैं। स्कैल्प पर डैंड्रफ का अधिक जमाव होने की वजह से हेयर फॉलिकल्स प्रभावित होते हैं और हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। साथ ही साथ इन्फेक्शन खुजली और घाव बनने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में अगर हेल्दी हेयर ग्रोथ चाहिए तो पहले डैंड्रफ कम करना होगा, जिसमें ये 6 एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल आपकी मदद करेंगे। यहां एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल के कुछ बेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Traya स्कैल्प ऑयल में कोकोनट और भृंगराज ऑयल की गुणवत्ता है, जो बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद अन्य एसेंशियल ऑयल डैंड्रफ पर काम करते हुए उन्हें कम करते हैं, और स्कैल्प को स्वस्थ बनाते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से स्कैल्प का ऑयल और pH बैलेंस रहता है, जिससे डेंड्रफ की संभावना कम हो जाती है। इतना ही नहीं ये बाल एवं स्कैल्प के लिए फायदेमंद होने के साथ ही आपको शांत और स्ट्रेस फ्री रहने में भी मदद करते हैं। इसमें मौजूद एलोवेरा, भृंगराज, आंवला और ब्रह्मी ऑयल हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी रखते हैं, जिससे बाल जड़ से मजबूत और घने होते हैं।
PLIX - THE PLANT नीम एंटी डैंड्रफ एडवांस्ड हेयर ऑयल डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है और आपके बालों पर हल्का महसूस होता है। इसमें नीम की गुणवत्ता है, जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी से युक्त है। इस प्रकार ये डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस और बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करते हुए स्कैल्प को फुल प्रोटेक्शन देते हैं। साथ ही साथ ड्राइनेस और खुजली से भी प्रोटेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं इनमें एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता है, जो आपके स्कैल्प को शांत रखती हैं, साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रभाव को कम कर देती है। इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबॉयल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज डैंड्रफ बिल्ड अप को रोकने के साथ ही साथ स्कैल्प इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स स्वस्थ रहते हैं और हेल्दी हेयर ग्रोथ में सहायता मिलती है।
Avimee Herbal Rosemary Hair Oil टूटते-झड़ते बालों के लिए जादूई साबित हो सकती है। अगर आपको अक्सर डैंड्रफ परेशान करता है, तो इसमें मौजूद रोजमेरी, नीम, कोकोनट ऑयल, पंपकिन सीड्स सहित अन्य 19 आयुर्वेदिक सामग्रियों की गुणवत्ता, स्कैल्प को पर्याप्त पोषण प्रदान कर हेयर फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करती है। इस प्रकार डैंड्रफ काम होता है और हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। साथ ही बालों का नेचुरल कलर और शाइन लंबे समय तक बरकरार रहता है। अगर आप भी अपने टूटते-झड़ते बालों से परेशान हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें।
KOTTAKKAL एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल में ब्राह्मी, नीम, कड़ी पत्ता, कोकोनट ऑयल जैसे आयुर्वेदिक सामग्रियां पाई जाती हैं। ये सभी स्कैल्प की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। ये डैंड्रफ पर काम करते हुए हेल्दी हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं। इसमें किसी तरह का फ्रेगरेंस और हार्मफुल केमिकल जैसे पैराबीन, सल्फेट आदि इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस प्रकार ये एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है। इसे शैंपू के एक रात पहले अप्लाई करें और फिर अगले दिन बालों में शैंपू कर लें। इस प्रकार आपका स्कैल्प और बाल दोनों हाइड्रेटेड रहता है, और बालों में एक नेचुरल शाइन ऐड हो जाता है।
SOULFLOWER TEA TREE HAIR OIL स्कैल्प को पर्याप्त पोषण प्रदान कर डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया और फंगस के प्रभाव को कम करते हुए स्कैल्प स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। ये नेचुरल हेयर ऑयल कोल्ड प्रेस्ड है जिसमें कैस्टर, सीसम, ऑलिव और जोजोबा ऑयल की गुणवत्ता पाई जाती है। टी ट्री में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज डैंड्रफ को कम करती हैं। वहीं कैस्टर ऑयल और ओलिव ऑयल की गुणवत्ता हेल्दी हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देती है।
SINGULAR एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल महिला और पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद है। इस नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड हेयर ऑयल को विशेष रूप से डैंड्रफ से परेशान व्यक्ति के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मौजूद टी ट्री और पेपरमिंट ऑयल की गुणवत्ता स्कैल्प माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखती हैं, साथ ही साथ क्लींजिंग में मदद करती हैं। इस प्रकार डैंड्रफ कम होता है और हेयर फॉलिकल्स भी स्वस्थ रहते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से हल्दी के हेयर ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। साथ ही ये हेयर ऑयल केमीकली ट्रीटेड बालों को रिपेयर होने में मदद करती है। साथ ही साथ इसमें मिनरल ऑयल, पैराबीन, पेट्रोलियम, सिलिकॉन और सल्फेट जैसे हानिकारक कैमिकल इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, जो इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाते हैं।
