डैंड्रफ पीछा नहीं छोड़ रहा, तो आज ही ऑर्डर करें 6 बेस्ट एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ज्यादातर लोगों में आजकल डैंड्रफ की शिकायत बढ़ गई है। वहीं बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी के कारण कुछ लोगों में डैंड्रफ बढ़ जाता है। यदि आप भी इसके शिकार हैं, तो परेशान न हों! कई ऐसे एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल हैं, जो डैंड्रफ कम कर स्कैल्प क्लीनिंग में आपकी मदद करेंगे। वहीं डैंड्रफ हेयर फॉल बढ़ा देता है, ऐसे में ये हेयर ऑयल डैंड्रफ कंट्रोल कर हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद करेंगे। डैंड्रफ के कारण हेयर स्टाइल बनाना मुश्किल हो जाता है, कपड़ों पर भी डैंड्रफ गिरता है, जिससे परेशानी होती है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए ट्राई करें 6 बेस्ट एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल।
Simgular anti dandruff hair oil नेचुरल कोल्ड प्रेस हेयर ऑयल है, जो टूटते-झड़ते बालों के लिए जादूई साबित हो सकता है। इसमें टी ट्री, मिंट की गुणवत्ता है, जो डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को खत्म कर स्कैल्प को साफ करते हैं। इस प्रकार स्कैल्प स्वस्थ रहता है, साथ ही बाल जड़ से मजबूत होते हैं। इसके अलावा आपके बालों का नेचुरल कलर और शाइन लंबे समय तक बरकरार रहता है। अगर आप भी डैंड्रफ और टूटते-झड़ते बालों से परेशान हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें।
Kottakkal ayurveda anti dandruff hair oil लोगों का भरोसेमंद एंटी हेयर फॉल ऑयल है, जो असल में आपके बालों की स्थिति बदल सकता है। ये डैंड्रफ कंट्रोल कर स्कैल्प साफ कर देता है, जिससे न केवल स्कैल्प को फायदा मिलता है, बल्कि हेयर ग्रोथ में भी सुधार होता है। महिला एवं पुरुष दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के आर्टिफिशियल कलर, फ्रेगरेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं ये पैराबीन और सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है।
Traya scalp oil एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट में मदद करेगा। कोकोनट ऑयल, कपूर, की गुणवत्ता से भरपूर हेयर ऑयल डैंड्रफ कंट्रोल कर हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद करता है। ये महिला एवं पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त है। इसके नियमित इस्तेमाल से बाल जड़ से मजबूत होते हैं और उनमें वॉल्यूम ऐड होता है। अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं, तो ये ऑयल ट्राई कर सकती हैं।
Nat नीम, भृंगराज हर्बल हेयर ऑयल डैंड्रफ कंट्रोल कर स्कैल्प क्लीनिंग में मदद करता है। वहीं इसके नियमित इस्तेमाल से हेयर फॉलिकल्स स्टिम्युलेट होते हैं, जिससे बालों का झड़ना समय के साथ कम हो जाता है। इस प्रकार बालों में वॉल्यूम ऐड होता है। वहीं यदि आपकी ग्रोथ धीमी है, तो ये डैमेज कंट्रोल कर हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं। ये पैराफिन, मिनरल ऑयल, प्रिजर्वेटिव और केमिकल फ्री है।
Rey का नेचुरल कोल्ड प्रेस नीम ऑयल हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद करता है। इसके नियमित इस्तेमाल से स्कैल्प सेल्स स्टिम्युलेट होते हैं और हेयर फॉलिकल्स स्वस्थ रहते हैं। नीम में एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को रोकते हैं, जिससे स्कैल्प क्लीन रहता है। इसके नियमित इस्तेमाल से कुछ हफ्तों में ही बालों की स्थिति में बदलाव नजर आने लगेगा
Avimee हर्बल रोजमेरी हेयर ऑयल हेल्दी हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है। रोजमेरी की प्रॉपर्टीज डैंड्रफ कंट्रोल करती है, जिससे हेयर फॉलिकल्स स्वस्थ रहते हैं और बालों के विकास में मदद मिलती है। रोजमेरी में एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को रोकते हैं, जिससे स्कैल्प क्लीन रहता है। इसके नियमित इस्तेमाल से कुछ हफ्तों में ही बालों की स्थिति में बदलाव नजर आने लगेगा।
