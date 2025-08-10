ड्राई स्किन से परेशान हैं, तो ट्राई करें 5 बेस्ट लाइटवेट बॉडी लोशन Best 5 moisturizing body lotion for dry skin, लाइफस्टाइल - Hindustan
mCaffeine का परफ्यूम लोशन हो या The Love co. का चेरी ब्लॉसम लोशन, ये आपकी बॉडी स्किन को लंबे समय तक मॉइश्चराइज रखती हैं, साथ ही जरूरी पोषक तत्वों की गुणवत्ता भी प्रदान करती है।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 01:03 PM
क्या आप भी ड्राई स्किन से परेशान हैं? क्या बार-बार मॉइश्चराइजर लगाने के बाद भी त्वचा कुछ मिनटों में ड्राई हो जाती है? तो इस बार बॉडी लोशन बदलने पर विचार करें। हम सभी चेहरे की त्वचा का तो पूरा ध्यान रखते हैं, पर अक्सर हाथ एवं पैरों की त्वचा को नजरअंदाज कर देते हैं। जिसकी वजह से त्वचा पर रिंकल्स आने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो सावधान हो जाएं! त्वचा को लंबे समय तक मॉइश्चराइज रखना है, तो यहां दिए गए 5 बेस्ट मॉइश्चराइजर ट्राई करें।

mCaffeine का परफ्यूम लोशन हो या The Love co. का चेरी ब्लॉसम लोशन, ये आपकी बॉडी स्किन को लंबे समय तक मॉइश्चराइज रखती हैं, साथ ही जरूरी पोषक तत्वों की गुणवत्ता भी प्रदान करती है। इस प्रकार हाथ एवं पैरों की त्वचा भी लंबे समय तक जवां और मुलायम रहेगी। इन बॉडी लोशन का लाइटवेट टेक्सचर त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है, और किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता। तो ज्यादा न सोचें यहां दिए गए Body Lotion के ये 5 बेस्ट ऑप्शन जरूर ट्राई करें।

mCaffeine के टू इन वन परफ्यूम बॉडी लोशन में नियासिनामाइड, कोको बटर और शिया बटर की गुणवत्ता पाई जाती है, जो त्वचा में अंदर तक जाकर उन्हें डीप मॉइश्चर प्रदान करती है। इसका लाइटवेट नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा पर पूरी तरह ब्लेंड हो जाता है और किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता। यदि आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। ये ड्राई स्किन वालों के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। वहीं इन्हें अप्लाई करने के बाद आपको परफ्यूम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इनमें एक मीठी खुशबू भी है।

Joy Honey & Almond बॉडी मिल्क लोशन में शिया बटर और विटामिन ई है, जो त्वचा के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपकी स्किन को लंबे समय तक मॉइश्चराइज रखता है और ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी त्वचा ड्राई है, तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके नियम में इस्तेमाल से ड्राइनेस काम होता है, और स्किन दिन प्रतिदिन मुलायम होती जाती है। साथ ही साथ रिंकल्स और फाइन लाइंस की संभावना भी कम हो जाती है।

mCaffein ब्लूबेरी सीरम बॉडी लोशन महिला एवं पुरुष दोनों की त्वचा के लिए उपयुक्त है। विशेष रूप से अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो ये लाइटवेट मॉइश्चराइजर जरूर ट्राई करें। इसका लाइटवेट नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा पर पूरी तरह ब्लेंड हो जाता है और किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता। ये ड्राई स्किन वालों के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। स्मूद रिंकल फ्री स्किन के लिए इसे जरूर ट्राई करें।

The Love co. जैपनीज चेरी ब्लॉसम परफ्यूम बॉडी लोशन में मॉइश्चराइजर के साथ-साथ परफ्यूम भी है। इसमें नियासिनामाइड, कोको बटर और शिया बटर की गुणवत्ता पाई जाती है, जो त्वचा में अंदर तक जाकर उन्हें डीप मॉइश्चर प्रदान करती है। साथ ही इसमें विटामिन ई भी है, जो स्किन को हाइड्रेशन प्रदान कर उन्हें मुलायम और पोषित रखती हैं। इसका लाइटवेट, नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा पर पूरी तरह ब्लेंड हो जाता है और किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता। अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो इस मॉइश्चराइजर की मदद से अपना हेल्दी स्किन फ्लॉन्ट करें।

FoxTale spf 30 डीटैन ब्राइटनिंग बॉडी लोशन में नियासिनामाइड और विटामिन सी की गुणवत्ता मौजूद है, जो त्वचा को पर्याप्त पोषण प्रदान कर उनमें नेचुरल ग्लो ऐड करते हैं। इसका लाइटवेट, नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा पर पूरी तरह ब्लेंड हो जाता है और किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता। इसमें आपको फ्रेगरेंस मिल जाएगा, जिससे मॉइश्चराइजर अप्लाई करने के बाद आपको परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं होती। ये महिला एवं पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त है, साथ ही सभी त्वचा प्रकार के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं।

