Safari, American Tourister और VIP के 3 Set Trolley Bags पर पाएं 85% का ऑफ
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आपको ट्रैवल करते रहना पसंद है, और आप अक्सर फैमिली ट्रिप प्लान करते रहते हैं, या फिर आपको ऑफिस मीटिंग के लिए लंबी जर्नी करनी पड़ती है, तो आपके पास प्रीमियम क्वालिटी के ट्रॉली बैग्स होने चाहिए। Safari, American Tourister और VIP जैसे ब्रांडेड 3 सेट Trolley Bags को आप अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। Amazon से इन्हें मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में ऑर्डर करें। अगर आपने अभी तक ट्रॉली सेट्स के ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किए हैं, तो इसमें हम आपकी मदद करेंगे। हम आपके लिए टॉप रेटेड 3 सेट ट्रॉली के कुछ बेस्ट ऑप्शन लेकर आए हैं, जिनमें से आप अपनी पसंदीदा विकल्प को बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।
Safari Pentagon Pro 3 सेट ट्रॉली बैग में आपको 55cm, 65cm और 75cm का स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polyptopylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे। इनमें 360 डिग्री घूमने वाले 8 चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें कैरी करना भी आसान हो जाता है। साथ ही इनमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपका सारा सामान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इन पर 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी मिल जाती है, तो ज्यादा इंतजार न करें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Aristocrat Airpro के 3 सेट ट्रॉली में 55cm, 66cm और 76cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज चेक, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिल जाएंगे। एक आरामदायक जर्नी के लिए इन्हें जरूर कैरी करें। इनमें 8 मजबूत चक्के हैं, इस तरह आपके लिए इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। वहीं इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान सामान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इस प्रोडक्ट पर 7 साल की वारंटी उपलब्ध है, इसे मनचाहे तरीके से इस्तेमाल करें, ये जल्दी खराब नहीं होंगे।
Kamiliant by American Tourister का ये 3 पीस ट्रॉली सेट 56cm, 68cm और 79cm के साइज में आयेगा। स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polyptopylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे। इनमें 360 डिग्री घूमने वाले चक्के लगे हैं, जिनसे इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। अगर आप कहीं लंबी जर्नी तय कर रहे हैं, तो ये लाइट वेट ट्रॉली सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। साथ ही इनमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसपर 80% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
American Tourister के इस 3 सेट ट्रॉली बैग में आपको 55cm, 68cm और 79cm के बैग्स मिल जाएंगे। इस तरह यात्रा के दौरान सामान को कैरी करना आसान हो जाएगा, साथ ही वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। इनमें 360 डिग्री पर घूमने वाले चक्के लगे हैं, जिससे इन्हें खींचना आसान हो जाता है। इन ट्रॉली बैग्स की बॉडी मजबूत और ड्यूरेबल है, जो लंबे समय के बाद भी खराब नहीं होगी। साथ ही इस पर 3 साल की वारंटी मिल जाती है, जिससे बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
Skybags ABS Stroke लगेज सेट में 3 ट्रॉली हैं, जिनका साइज 55cm, 65cm और 75cm है। ये लाइटवेट ट्रॉली सेट आपका सफर आसान और आरामदायक बना देंगे। इन्हें ड्यूरेबल और प्रीमियम क्वालिटी मैटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होती। ट्रिप पर जाना हो या ऑफिस मीटिंग के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना हो, ये बैग्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनपर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर्स भी उपलब्ध है, जिन्हें आप मार्केट प्राइस से सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।
Safari की 3 पीस ट्रॉली सेट में स्मॉल, मीडियम और लार्ज ट्रॉली बैग्स मिलेंगे। इनमें 8 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसका मैटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी आसानी से खराब नहीं होगा। साथ ही इस पर 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी मिल जाती है, जिससे आप बेफिक्र होकर इसे कैरी कर सकती हैं। एक आसान और सुरक्षित यात्रा के लिए ये पूरी तरह परफेक्ट रहेगी।
