Jokes of the day: 'मोजा हमेशा धोकर...' जबरदस्त 11 फनी जोक्स, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
Jokes of the day: दुनियाभर की टेंशन को कुछ लम्हों के लिए बोले बॉय। यहां पढ़े ऐसे मजेदार और जबरदस्त चुटकुलें, जिसे पढ़कर हंसी पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। 11 फनी जोक्स पढ़ें और दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें।
दुनियाभर की टेंशन और काम की वजह से इंसान लगभग हंसना ही भूल चुका है। दोस्तों के साथ बैठना और गप्पे लड़ाना बस यादों में सिमट गया है तो परेशान ना हो। इन मजेदार जोक्स को पढ़कर अपना टेंशन दूर भगाएं और व्हाट्सएप पर फारवर्ड कर दोस्तों के साथ गप्पे भी लड़ा सकेंगे। यहां पढ़ें 11 जबरदस्त हंसी से सराबोर जोक्स।
Jokes of the day in hindi
1- मोजा हमेशा धोकर पहनिए,
नहीं तो हो सकता है
किसी दिन कामयाबी आए
और आपके मोजे सूंघकर मर जाए।
2- किसी भी चीज का इलाज खारा पानी है - चाहे वो पसीना हो, या आंसू, या समुद्र का पानी हो।
3- बीवी- कल जो भिखारी आया था, वो बहुत कमीना था।
पति- क्यूं क्या हुआ?
बीवी- कल मैंने उसे खाना दिया था और आज वो मुझे एक किताब देकर गया है।
पति- कौन सी किताब?
बीवी- 'खाना पकाना सीखें'
4- एक दोस्त को दुआ दी की सदा मुस्कुराते रहो, आज वो पागलखाने में है।
दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक वार्डन है।
तीसरे को दुआ दी कि तेरी जिंदगी में फूल ही फूल वो, आज वो स्कूल में माली है।
चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है।
बताओ आपके लिए क्या दुआ दूं, आप भी हमेशा कहते हो कि दुआओं में याद रखना।
5- एक टकला बिना कॉलर की टीशर्ट में बीवी से पूछता है- मैं कैसा लग रहा हूं।
बीवी-अजी छोड़ो भी
टकला- अरे बता ना
बीवी- अजी रहने दो अब मैं क्या बताऊं
टकला- अरे बता भी तुझे मेरी कसम
बीवी- ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो।
6- एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था
सास- दामाद जी आप तो एक महीना यहां रुको। दूध, दही खाओ, मौज करो यहां
दामाद- अरे वाह सासु मां आज बड़ा प्यार आ रहा मुझ पर
सास- अरे प्यार व्यार कुछ नही है कलमुंहे
हमारी भैंस का बच्चा मर गया है कम से कम तुझे देखकर दूध तो देती रहेगी।
7- नए-नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया
ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया
डॉक्टर ने दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ कहा- हे प्रभु, मेरी ओर से यह पहली भेंट स्वीकार कीजिए।
8- घबराया हुआ पति पड़ोसी से– क्या आप अपना कुत्ता बेचने की कृपा करेंगे? कल मेरी पत्नी को गाने का अभ्यास रोक देना पड़ा, क्योंकि वह पूरे समय तक गुर्राता रहा।
कुत्ते वाला पड़ोसी – माफ कीजिये, शुरुआत आपकी पत्नी ही करती है।
9- टीनू – सुना है, आप किसी कैशियर की तलाश में हैं?
मीनू – जनाब, मैं दो…दो कैशियरों की तलाश मेँ हूं – एक जिसे मैं अब रखना चाहता हूं और दूसरा जिसे मैंने पहले रखा था।
10- पिता-तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग-पात खाने वाले की निगाहें तेज होती हैं।
पुत्र-वाह पिताजी, अभी तक किसी ने बकरे और घोड़े को चश्मा लगाते देखा है क्या?
11- खरीदार-भैंस की कीमत पांच हजार रुपये तो बहुत ज्यादा है।
मालिक-यह कैसे?
खरीदार-इसकी एक आंख जो नहीं है।
मालिक- आपको इससे दूध लेना है और कसीदाकारी करानी है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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