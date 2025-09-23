ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील ऑफिस लंच बॉक्स के 10 बेस्ट ऑप्शंस, खाना रहेगा लंबे समय तक फ्रेश

Amazon पर स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। यहां Milton, Cello जैसे ब्रांड्स के टॉप रेटेड लॉन्च बॉक्स मिल जाएंगे।

क्या आप आज भी प्लास्टिक लंच बॉक्स कैरी करते हैं? ये बेहद अनहेल्दी हो सकता है। प्लास्टिक लंच बॉक्स में खाना कैरी करना एक अनहेल्दी आइडिया है, इससे खाने में टॉक्सिंस ऐड हो जाते हैं, जो बाद में सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स कैरी करने की सलाह देते हैं। ये न केवल टॉक्सिन फ्री होते हैं, बल्कि इसमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। तो क्यों न आप भी इन्हें ऑर्डर करें। Amazon पर स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। यहां Milton, Cello जैसे ब्रांड्स के टॉप रेटेड लॉन्च बॉक्स मिल जाएंगे।

MILTON के इस मिनी लंच बॉस में 300ml के दो स्टेनलेस स्टील कंटेनर और इंसुलेटेड बैग मिल जाएंगे। साथ ही इनमें चमचे भी मिल रहे हैं। अगर आप साधारण खाना कैरी करना चाहते हैं, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस लंच बॉक्स में आपका खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इसे 100% स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है और ये BPA फ्री है। यानी इसमें आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

SIGNORA WARE का ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स में 3 एयरटाइट कंटेनर मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक बैग भी मिलेगा। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है, साथ ही लीक प्रूफ है। इसे ऑफिस में कैरी करने के अलावा ट्रैवलिंग हाइकिंग और आउटिंग के दौरान भी खाना कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 350ML के 2 और एक 500ML का कंटेनर आयेगा।

Milton का स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये टिफिन बॉक्स क्लिप लॉक ढक्कन के साथ आयेगा। इसमें एयरटाइट ढक्कन है, जिससे आपका खाना बाहर लीक नहीं होता। 700ml के कैपेसिटी वाले इस बॉक्स को ऑफिस के साथ-साथ बच्चे स्कूल में भी कैरी कर सकते हैं। इसमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। ये अलग-अलग कलर ऑप्शंस में उपलब्ध मिल जाएगा, आप किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकते हैं।

ऑफिस ले जाने के लिए इस लंच बॉक्स सेट से बेहतर और कुछ भी नहीं। इसमें स्टेनलेस स्टील का तीन माइक्रोवेव सेफ BPA फ्री कंटेनर मिल जाएगा। साथ ही साथ एक स्टील बोतल और प्लास्टिक का आचार डब्बा भी मिलेगा। वहीं एक बैग भी आएगा जिसमें आप रोजाना अपना लंच करी कर सकते हैं। कंटेनर की कैपेसिटी देखे तो एक 290ml का दूसरा 450ml और तीसरा 600ml के कंटेनर मिलेंगे। 130ml का अचार का डब्बा और 750ml का वॉटर बोतल मिल जाएगा।

Borosil का स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स 3 पीस के सेट में आएगा, जिसमें 280ml के दो और 180ml का एक कंटेनर मिलेगा। ये ऑफिस ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही आप चाहे तो इसे ट्रैवलिंग के दौरान भी कैरी कर सकते हैं, इनमें एक बैग भी मिल रहा है। इसके साथ आपको लीकप्रूफ एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा। साथ ही साथ ये डिशवॉशर सेफ है। वहीं 1 साल की वारंटी भी मिल रही है। इतना सब कुछ एक ही लंच बॉक्स में मिलना मुश्किल है, इसलिए इसे आज ही ऑर्डर करें।

अगर आप ऑफिस कैरी करने के लिए एक अच्छे लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो ये प्रीमियम लंच बॉक्स एक परफेक्ट ऑप्शन है। स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस लंच बॉक्स में दो कंपार्टमेंट हैं, जो सामान्य खाना कैरी करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। इसके साथ चम्मच, फोर्क और चॉपस्टिक भी मिल जाएगा। आप चाहे तो इसमें बच्चों को भी लंच दे सकती हैं।

MILTON का स्टील लंच बॉक्स कॉम्बो ऑफिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें इंसुलेटेड फैब्रिक का बैग मिल जाता है, जिससे आपके लिए लंच कैरी करना आसान हो जाएगा। इसमें 280ml के तीन स्टेनलेस स्टील कंटेनर मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक 400ml का प्लास्टिक टंबलर भी मिल जाएगा। ये लीक प्रूफ है, इसलिए इसमें आप लिक्विड फूड भी कैरी कर सकते हैं।

स्टेनलेस स्टील और एयरटाइट, लीक प्रूफ लंच बॉक्स सेट में 450ml के दो कंटेनर हैं, साथ ही एक 400ml का ओवल कंटेनर भी आएगा। इतना ही नहीं इसके साथ चम्मच भी मिल जाता है। ये एक कंपलीट लंच सेट है, जो वर्किंग लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके स्टेनलेस स्टील मैटेरियल की क्वालिटी काफी अच्छी है। इस समय इसमें 65% का ऑफ भी मिल रहा है।

बेहतर क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार Borosil लंच बॉक्स सेट ऑफिस में कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। साथ ही डबल वॉल इंसुलेशन खाने को गर्म गम रखते हैं, ताकि आप एक फ्लेवर फुल खाना एंजॉय कर सकें। साथ ही ये लीक प्रूफ है, इससे खाना बाहर नहीं निकलता। वहीं आपको एक बैग में मिल जाता है, जिससे इन्हें कैरी करना आसान हो जाएगा।

