बेहतर इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए आज ही ऑर्डर करें Copper Water Bottles

क्या आपके पास कॉपर यानी कि तांबे की बोतल हैं? अगर नहीं है, तो इसे जरूर खरीदें। तांबा एक ऐसा धातु है, जिसके अनगिनत लाभ हैं। विशेष रूप से इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। तांबे के बर्तन में पानी पीना या खाना खाना हेल्दी बताया जाता है। इस प्रदूषित माहौल में अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है, तो रोजाना तांबे की बोतल में पानी पीना शुरू करें। Amazon पर copper bottle के कई विकल्प उपलब्ध हैं। Milton से लेकर cello जैसे ब्रांड्स का कॉपर बोतल यहां डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

जानिए तांबे के बोतल में पानी पीने के फायदे: कॉपर के बोतल में पानी डालकर छोड़ देने से पानी के साथ तांबे की मात्रा ऐड हो जाती है, इस प्रकार ये आपके शरीर को फायदे प्रदान करते हैं। नियमित रूप से तांबे के बोतल से पानी पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, कब्ज, अपच, गैस, ब्लोटिंग आदि जैसी पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। इसके साथ ही बॉडी में न्यूट्रिशन का अवशोषण भी बढ़ जाता है। यदि आपके शरीर में सूजन की शिकायत रहती है, तो ये उस पर भी नियंत्रण पता है।

साथ ही साथ ब्रेन और हृदय स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है। कॉपर में एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो इंफेक्शन फैलने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं। साथ ही साथ फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हुए एजिंग प्रक्रिया को भी धीमा कर देते हैं। यदि बोतल बदलने से इतने सारे लाभ एक साथ प्राप्त हो सकते हैं, तो क्यों न इसे आजमा कर देखा जाए।

Zandu copper bottle को ब्रांड ने 100% प्योर बताया है। ये BPA फ्री है, इसलिए इसमें पानी पीना पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका एयर टाइट ढक्कन लीक प्रूफ है, जिसमें से पानी नहीं निकलता। इसे घर पर इस्तेमाल करने के साथ ही आप ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं। इसमें रोजाना पानी पीएं, इससे आपकी इम्यूनिटी, डाइजेस्टिव हेल्थ, यहां तक की लीवर स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। साथ ही इस समय इस पर 30% का ऑफ मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचे इसे फौरन ऑर्डर करें।

CAPACITY: 950ml

KC प्योर कॉपर डिजाइनर वॉटर बॉटल लीक प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आयेगा। इस पर बने डिजाइन इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं और एक विंटेज लुक दे रहे हैं। आयुर्वेद के हवाले से कॉपर बॉटल में पानी पीना सेहत के लिए कई रूपों में फायदेमंद हो सकता है। तो क्यों न इस बार आप भी अपना बोतल बदल कर देखें। विशेष रूप से अगर पाचन संबंधी समस्याओं की शिकायत रहती है, तो इसे जरूर ट्राई करें।

CAPACITY: 1000ml

DI: डेकोरेटिव इंडिया कॉपर प्रिंटेड डिजाइन बोतल लिक और रस्ट प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आएगा। इसे आप घर पर इस्तेमाल करने के साथ ही ऑफिस में आराम से कैरी कर सकते हैं। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव लग रहा, इसके फायदे भी उतने ही कमाल के हैं। इसमें रोजाना पानी पिए और कुछ हफ्तों में ही आपको अपनी सेहत में बदलाव नजर आना शुरू हो जाएगा। खासकर ये लांग टर्म में आपकी सेहत को कई फायदे प्रदान करेगा।

CAPACITY: 1000ml

MILTON का ये कॉपर बॉटल आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान साबित हो सकता है। अगर आप इस प्रदूषित माहौल में भी खुद को स्वस्थ रखना चाहती हैं, तो अपने जीवनशैली में कुछ जरूरी बदलाव करें। वहीं केवल अपना बोतल बदलने से आपकी इम्यूनिटी से लेकर पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार देखने को मिल सकता है। आयुर्वेद के अनुसार बेहतर परिणाम के लिए रात को कॉपर के बोतल में पानी रखें और रोजाना सुबह खाली पेट कॉपर के बोतल से पानी पीने पिएं।

CAPACITY: 900ml

MERCAPE प्योर कॉपर डिजाइनर वॉटर बॉटल लीक प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आयेगा। इस पर बने डिजाइन इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं और एक विंटेज लुक दे रहे हैं। इसमें बोतल के साथ 2 कॉपर के ग्लास सेट भी आयेंगे। इसे घर पर इस्तेमाल करने के साथ ही आप चाहे तो गिफ्टिंग परपस के लिए भी इसे आर्डर कर सकती हैं। आयुर्वेद के हवाले से कॉपर बॉटल में पानी पीना सेहत के लिए कई रूपों में फायदेमंद हो सकता है। तो क्यों न इस बार आप भी अपना बोतल बदल कर देखें।

CAPACITY: 900ml का बोतल + 300ml के 2 गिलास

DI: डेकोरेटिव इंडिया का प्रीमियम कॉपर बोतल लिक और रस्ट प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आएगा। इस बोतल पर ग्लौसी फिनिश में ब्लैक एंटीक डिजाइन बने हैं। इसे आप घर पर इस्तेमाल करने के साथ ही ऑफिस में आराम से कैरी कर सकते हैं। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव लग रहा, इसके फायदे भी उतने ही कमाल के हैं। आयुर्वेदिक फायदों के लिए रोजाना इसमें पानी पीना शुरू करें। विशेष रूप से खाली पेट पानी पीने से अधिक फायदे मिलेंगे।

CAPACITY: 1000ml

SuperGeneriX का ये copper bottle नियमित इस्तेमाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ब्रांड ने 100% प्योर बताया है। इसका एयर टाइट ढक्कन लीक प्रूफ है, जिसमें से पानी नहीं निकलता। इस प्रकार आप बेफिक्र होकर इसे कैरी कर सकते हैं। इसे घर पर इस्तेमाल करने के साथ ही आप ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक फायदों के लिए रोजाना इसमें पानी पीना शुरू करें। साथ ही इन्हें साफ करना भी बेहद आसान है। प्रतीक एक से दो दिन के बाद इसे नींबू और नमक वाले पानी से क्लीन करें, इस प्रकार हाइजीन मेंटेन रहेगा। इसमें कई अन्य कलर और पैटर्न भी उपलब्ध मिल जाएंगे, तो 47% के अट्रैक्टिव डिस्काउंट के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

CAPACITY: 1000ml

ये प्रीमियम कॉपर बोतल लिक और रस्ट प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आएगा। इस बोतल पर पत्तियों वाले डिजाइन बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसे आप घर पर इस्तेमाल करने के साथ ही ऑफिस में आराम से कैरी कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ इस बोतल में पानी पीने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, साथ ही साथ समग्र सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव लग रहा, इसके फायदे भी उतने ही कमाल के हैं। तो ज्यादा न सोचें, 71% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें। इसमें अलग-अलग प्रिंट और पैटर्न के विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे।

CAPACITY: 950ml

CELLO का ये कॉपर बोतल रोजाना इस्तेमाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये BPA फ्री और नॉन टॉक्सिक प्योर कॉपर से बना है, जिसमें पानी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। इसका ड्यूरेबल मटेरियल लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इसके साथ लीक प्रूफ ढक्कन मिल जाता है, जिससे आप इसे जहां चाहे वहां कैरी कर सकते हैं। ये कंपैक्ट है, आपके ऑफिस बैग में भी आराम से आ जाएगा। सेहत संबंधी फायदों की बात करें तो अर्थराइटिस, थायराइड जैसी स्थितियों में सुधार होता है। साथ ही रोजाना इसमें पानी पीने से त्वचा एवं पाचन संबंधी समस्याएं भी दूर रहती हैं।

CAPACITY: 750ml

R AYURVEDA का प्योर कॉपर वॉटर बॉटल लीक प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आयेगा। इसमें बोतल के साथ 2 कॉपर के ग्लास सेट भी आयेंगे। इसे घर पर इस्तेमाल करने के साथ ही आप चाहे तो गिफ्टिंग परपस के लिए भी इसे आर्डर कर सकती हैं। रात भर बोतल में पानी डालकर छोड़ दें, और रोजाना सुबह खाली पेट इसका पानी पीएं। इससे हड्डियों की सेहत में सुधार होता है, हिमोग्लोबिन बढ़ता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। यानी ये आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसके साथ ही महिलाओं में त्वचा संबंधी समस्याओं में सुधार देखने को मिलता है।