घर में पालतू जानवर रखना क्यों है अच्छा आइडिया? जानिए 6 बड़े फायदे
घर में पालतू जानवर होना सिर्फ अकेलापन दूर करने या घर में रौनक बढ़ाने तक सीमित नहीं है। कुत्ता, बिल्ली या कोई दूसरा पालतू जानवर हमारी रोज की आदतों, मूड और सेहत पर भी असर डाल सकता है।
घर में कोई पालतू जानवर हो तो घर का माहौल ही थोड़ा अलग हो जाता है। उसकी आवाज, छोटी-छोटी शरारतें और आपके आसपास घूमते रहना रोज की जिंदगी में एक अलग तरह की खुशी जोड़ देते हैं। यही वजह है कि कई लोग इन्हें सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते हैं। आज जब ज्यादातर लोग काम, पढ़ाई और दूसरी जिम्मेदारियों में बिजी रहते हैं, ऐसे में अपने पालतू जानवर के साथ बिताया गया समय आपको रोज की भागदौड़ से थोड़ा दूर ले जा सकता है।
लेकिन क्या पालतू जानवर रखने का असर सिर्फ घर के माहौल तक ही रहता है? अगर आप भी घर में कुत्ता, बिल्ली या कोई दूसरा जानवर रखने का सोच रहे हैं, तो पहले जान लें कि उसके साथ आपकी जिंदगी में कौन-कौन से पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं।
1. अकेलापन
अगर आप घर में अकेले रहते हैं, तो पालतू जानवर आपका अच्छा साथी बन सकता है। उसके साथ बात करना, खेलना या बस उसके पास बैठ जाना भी आपको अच्छा फील करा सकता है।
2. तनाव
दिनभर काम और दूसरी परेशानियों के बाद अपने पालतू जानवर के साथ कुछ समय बिताना मन को शांत कर सकता है। उसे प्यार करना, उसके साथ खेलना या उसकी मजेदार हरकतें देखना आपको कुछ देर के लिए स्ट्रेस से दूर कर सकता है।
3. वॉकिंग की आदत
डॉग रखने वालों को उसे घुमाने के लिए रोज बाहर जाना पड़ता है। इससे आपकी रोज की वॉक भी हो जाएगी। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो वो आपको थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहने का कारण दे सकता है।
4. बेहतर मूड
आपके पालतू जानवर की छोटी-छोटी शरारतें चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। उनके साथ खेलने या समय बिताने से दिन में कुछ अच्छे पल जुड़ जाते हैं। खासकर खराब मूड में उनका साथ आपको थोड़ा बेहतर महसूस करा सकता है।
5. जिम्मेदारी का एहसास
घर में जानवर रखने के साथ उसकी रोज की जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। समय पर खाना देना, पानी रखना और उसकी सफाई करना जरूरी है। इससे बच्चों और बड़ों दोनों में जिम्मेदारी की आदत विकसित होती है।
6. फैमिली मेंबर
पालतू जानवर धीरे-धीरे परिवार का हिस्सा बन जाता है। वह आपके साथ रोज समय बिताता है और आपके आने-जाने की आदतों को भी पहचानने लगता है। यही छोटी-छोटी बातें दोनों के बीच एक खास रिश्ता बना देती हैं।
घर पर जानवर लाने से पहले ये जरूर सोचें!
कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर रखना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतनी ही जिम्मेदारी भी होती है। उसे खाना, साफ-सफाी, टीके, इलाज और रोज थोड़ा समय देना पड़ता है। इसलिए सिर्फ इसलिए जानवर को घर ना लाएं कि वह प्यारा लग रहा है। पहले सोचें कि क्या आप उसकी लंबे समय तक देखभाल कर पाएंगे। अगर आप उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, तो वो आपकी जिंदगी में एक प्यारा साथी बन सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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