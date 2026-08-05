इन 6 लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक के साथ इस हरियाली तीज पर श्रृंगार होगा बेहद खास!
कोई भी मेकअप लुक एक अच्छे लिपस्टिक के बिना पूरा नहीं होता, तो इस बार तीज लुक कंप्लीट करने में लिपस्टिक के ये 6 शेड्स आपकी मदद करेंगे। ये
प्रोडक्ट्स के सुझाव
हरियाली तीज आ रही है और महिलाएं इस दिन अपने श्रृंगार को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक होती हैं। हरे रंग की चूड़ियां हरे रंग की बिंदी और लिपस्टिक, ब्लश, आईलाइनर आदि से खुद को सजाती हैं, फिर भगवान शिव की आराधना करती हैं। कोई भी मेकअप लुक एक अच्छे लिपस्टिक के बिना पूरा नहीं होता, तो इस बार तीज लुक कंप्लीट करने में लिपस्टिक के ये 6 शेड्स आपकी मदद करेंगे। ये आकर्षक लिपस्टिक शेड्स आप सभी को पसंद आएंगे, केवल लिपस्टिक शेड्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी लिपिस्टिक होठों को बिना नुकसान पहुंचाएं बेहद आकर्षक लुक देगी। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और अपनी पसंदीदा लिपस्टिक शेड आज ही ऑर्डर करें।
Lakme Powerplay Priming मैट लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग विकल्प है। इसका पिगमेंटेशन कमाल का है, और ये होठों पर 16 घंटों का लंबा स्टे देते हैं। यानी अब बार-बार लिपस्टिक अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसे इसके स्मूद फिनिश के लिए जाना जाता है। लंबा ट्रैवल करना हो या ऑफिस में 8 घंटे बिताने हो, अपने लुक की चिंता न करें! खासकर त्यौहार के मौके पर ये होठों को पिगमेंटेड रखने के साथ ही साथ पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे आपके होंठ मुलायम और चमकदार रहते हैं। इसे होठों पर लगाने से किसी तरह का नुकसान नहीं होता। ये हाइड्रेटिंग लिपस्टिक आपके होठों को ड्राई होने से रोकते है।
Shade: Brown Walnut
Maybelline New York लिक्विड मैट लिपस्टिक आप सभी को पसंद आएगी। बेहतरीन क्वालिटी की लिपस्टिक बेस्ट बजट में उपलब्ध है, इसे जरूरी खरीदें। अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिनकी लिपस्टिक बार-बार फैल जाती है, या गायब हो जाती है और आपको बार-बार लिपस्टिक अप्लाई करना पड़ता है, तो ये विकल्प आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये नॉन स्टिकी मैट लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है, आपके होठों पर लंबे समय तक बनी रहती है। वहीं जिनके होंठ अक्सर ड्राई हो जाते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। मैट होने के साथ-साथ ये होठों को हाइड्रेटेड रखती है और ड्राइनेस से बचाती है।
Shade: Soft Wine
LOreal Paris सैटिन लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग और लाइटवेट है। ये फुल कवरेज देती है, इसे होठों पर अप्लाई करने के बाद घंटों तक बेफिक्र होकर अपना लुक फ्लांट कर सकती हैं। खास कर वर्किंग महिलाओं के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसे बार-बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। इसमें विटामिन ए और अर्गन ऑयल है, जो आपके होठों को पर्याप्त पोषण प्रदान कर उन्हें हाइड्रेटेड रहने में मदद करते हैं। इस प्रकार अगर किसी के लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो उन्हें ये लिपस्टिक काफी सूट करेगी। हरियाली तीज के अवसर पर इसे जरूर खरीदें।
Shade: 601 Worth it
हरियाली तीज पर मेकअप लुक को लेकर एक्साइड है मगर वही पुरानी लाल और मैरून लिपस्टिक लगाकर बोर हो गई हैं, तो इस बार Faces Canada कि ये मैट लिपस्टिक ट्राई करें। ये होठों को लंबे घंटों तक पिगमेंटेड रहने में मदद करते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग होने के साथ ही स्मज प्रूफ, ट्रांसपरप्रूफ और वॉटर प्रूफ हैं। ये वर्किंग महिलाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इसकी हाइड्रेटिंग और मॉइश्चराइजिंग प्रॉपर्टी होठों को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करती है और लिपस्टिक अप्लाई करने के लंबे समय बाद तक आपके होंठ हाइड्रेट रहते हैं।
Shade: Cocoa Crush 07
ये ट्रांसपरप्रूफ लिपस्टिक आपके होठों को 16 घंटों तक पिगमेंटेड रहने में मदद करती है। ये लाइट वेट और हाइड्रेटिंग लिपस्टिक है, जिसमें ह्वालूरॉनिक एसिड मौजूद है। इस प्रकार ये होठों को आवश्यक पोषण प्रदान करती है, जिससे आपके होंठ मुलायम और स्वस्थ रहते हैं। त्यौहार हो या ऑफिस जाना हो इस तरह के लिपस्टिक शेड्स हर मौके पर आपके काम आएंगे। इसे कैरी करना बहुत आसान है, ये किसी भी बैग में आराम से आ जाएंगे।
Shade: Worth it Medium
Mars मैट muse mousse लिपस्टिक का पिगमेंट काफी अच्छा है, जो होठों को लंबे समय तक पिगमेंटेड रहने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये हाइड्रेटिंग है, यानी जिनके होंठ ड्राई हैं, उनके लिए ये बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इतना ही नहीं इसका हल्का लिक्विड टेक्सचर होठों पर आराम से ब्लेंड हो जाता है और आपको हैवी महसूस नहीं होता। इसका ट्रांसफर प्रूफ फॉर्मूला होठों से नहीं फैलता और आपको एक अट्रैक्टिव क्रीम फिनिश देता है।
Shade: 15-Royal Highness
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें