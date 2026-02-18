आम से दिखने वाली इस नेल पॉलिश की कीमत है करोड़ों में, इतने रुपये में खरीद सकते हैं 3 गाड़ियां, जानें खासियत
नेल पॉलिश सभी को लगाना पसंद होता है और इससे हाथों की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। ज्यादातर लोगों ने 100-200 या फिर 500 रुपये तक की नेल पॉलिश लगाई होगी। लेकिन क्या आपने कभी करोड़ों की कीमत वाली नेल पॉलिश के बारे में सुना है। चलिए हम इस नेल पॉलिश की खासियत बताते हैं।
नेल पॉलिश लगाना ज्यादातर हर लड़की को पसंद होता है। नेल पॉलिश लगाने से हाथों की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं और नाखून भी सुंदर लगते हैं। अक्सर लोग 20-30 रुपये वाली नेल पॉलिश खरीद लेते हैं, अगर किसी अच्छे ब्रांड की नेल पॉलिश होती है, तो 100 या 200 रुपये की होती है। इससे ज्यादा महंगी नेल पॉलिश शायद ही आमतौर पर किसी ने खरीदी होगी। अगर हम आपको बताए कि एक नेल पॉलिश की कीमत में आप 3 गाड़ियां खरीद सकती हैं, तो क्या आपको अजीब लगेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। एक नेल पॉलिश ऐसी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है और उसकी कीमत में आप शायद गाड़ी और बंगला खरीद सकते हैं। चलिए बताते हैं आखिर इस नेल पॉलिश की क्या खासियत है?
कौन सी है नेल पॉलिश?
हम जिस नेल पॉलिश की बात कर रहे हैं, उसका नाम Azature Black Diamond Nail Polish है। अब आप इस नेल पॉलिश के नाम में डायमंड पढ़कर सोच रहे होंगे कि हीरे वाली नेल पॉलिश हो सकती है। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और इस नेल पॉलिश की खासियत ये है कि इसमें छोटे-छोटे हीरे मौजूद हैं और ये नेल पॉलिश काले रंग की है।
खासियत और कीमत
इस नेल पॉलिश की खासियत ये है कि इसमें 267 कैरेट के दुर्लभ ब्लैक डायमंड मौजूद हैं। ये हीरे बेहद लग्जरी और यूनिक है, जो आसानी से नहीं मिलते हैं। कीमत की बात करें तो एक शीशी नेल पॉलिश लगभग 2,50,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1.9 करोड़ रुपये की मिलेगी। जानकारी के अनुसार, नेल पॉलिश ही नहीं बल्कि इसकी शीशी भी कीमती है। नेल पॉलिश के साथ इसके हैंडमेड प्लैटिनम स्टर्लिंग कैप वाली बोतल पर भी 60 हैंडसेट काले हीरों को इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया पर जब से इस नेल पॉलिश की कीमत का पता चला है, तब से लोगों का कहना है कि इतने रुपये में घर-गाड़ी खरीदी जा सकती है।
व्हाइट नेल पॉलिश
मार्केट में ब्लैक डायमंड नेल पॉलिश को टक्कर देने के लिए अजैचर कंपनी ने व्हाइट डायमंड नेल पॉलिश भी लॉन्च कर दी है। उसकी कीमत 1,000,000 डॉलर यानी कि 8,40,64,766 रुपये है। इसमें 98 कैरेट के अजैचर वाइट डायमंड का इस्तेमाल किया गया है। विदेश की कई एक्ट्रेसेस इन नेल पॉलिश का मैनिक्योर करवा चुकी हैं और रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। इस नेल पॉलिश को खरीदना और लगाना सिर्फ ब्यूटी ही नहीं बल्कि स्टेटस का सिंबल भी बन चुका है।
