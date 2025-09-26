असल में कितने गोरे हो सकते हैं आप? शरीर का ये हिस्सा देखकर पता लगाएं

समय के साथ हमारी स्किन टोन में बदलाव आता रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि असल में आपकी रंगत क्या है, तो शरीर के ये हिस्से देखकर तुरंत पता लगा सकते हैं।

आपने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि पहले मैं बहुत गोरा था/ थी, लेकिन अब मेरा रंग सांवला हो गया है। ये बहुत आम है, क्योंकि हमारी स्किन टोन हमेशा बदलती रहती है। कभी धूप की वजह से, कभी पॉल्यूशन तो कभी आपका स्किनकेयर या मेकअप। अब सवाल है कि आपकी असली स्किन टोन भला क्या है? आखिर शरीर का कौन सा हिस्सा है, जिसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी रियल स्किन टोन क्या है? तो चलिए आज इसी बारे में जानते हैं।

समय के साथ बदलती रहती हैं स्किन टोन हमारी स्किन टोन में समय के साथ बदलाव होता रहता है। इसके पीछे सन टैनिंग, पॉल्यूशन, हमारी डाइट, हार्मोंस, स्किनकेयर और एजिंग जैसे कई फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं। कई लोगों का रंग पहले से सांवला हो जाता है, तो कई लोगों का रंग बहुत साफ भी हो जाता है। ऐसे में अगर आपको पता करना है कि आपकी असली रंगत क्या है, तो बॉडी के ऐसे एरियाज देखने चाहिए, जहां सन एक्सपोजर भी कम हुआ हो और ज्यादा छेड़छाड़ ना की गई हो।