Winter Skin care with Singhada How to apply on face DIY
ब्यूटी टिप्स: सर्दियों में स्किन को चाहिए एक्स्ट्रा नमी? सिंघाड़ा कर देगा कमाल

ब्यूटी टिप्स: सर्दियों में स्किन को चाहिए एक्स्ट्रा नमी? सिंघाड़ा कर देगा कमाल

संक्षेप: सिंघाड़ा एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी स्किनकेयर तत्व है। यह हर स्किन टाइप के लिए उपयोगी है और प्राकृतिक चमक लाने का सुरक्षित तरीका है। नियमित उपयोग से त्वचा हेल्दी, क्लीन और ग्लोइंग दिखने लगती है।

Wed, 19 Nov 2025 01:43 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सिंघाड़ा जिसे वॉटर चेस्टनट भी कहा जाता है, सिर्फ एक मौसमी फल नहीं बल्कि त्वचा के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक इंग्रेडिएंट भी है। यह पोषक तत्वों, एंटीऑक्सिडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर होता है जो त्वचा को भीतर से स्वस्थ बनाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन B6, पोटैशियम और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण त्वचा को हाइड्रेट, साफ और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि सिंघाड़ा खाने के साथ-साथ चेहरे पर लगाने पर भी समान रूप से लाभ देता है। यह स्किन की समस्याओं जैसे दाने, एक्ने, ऑयलीनेस और ड्राईनेस को प्राकृतिक रूप से शांत करता है। सिंघाड़े की ठंडक और पोषक तत्व त्वचा को तुरंत राहत और फ्रेशनेस देते हैं, इसलिए यह कई DIY स्किन केयर रेमेडीज का लोकप्रिय हिस्सा बनता जा रहा है।

त्वचा के लिए सिंघाड़े के फायदे

  • नेचुरल हाइड्रेशन: सिंघाड़े की पानी से भरपूर प्रकृति स्किन को गहराई से मॉइश्चराइज करती है। यह खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी त्वचा डिहाइड्रेटेड रहती है।
  • एक्ने और इरिटेशन में राहत: इसके एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण त्वचा की लालिमा, सूजन और मुंहासों को शांत करने में सहायक होते हैं।
  • स्किन ब्राइटनिंग: सिंघाड़ा त्वचा की रंगत को निखारता है और टैनिंग कम करने में मदद करता है। लगातार उपयोग से त्वचा का टेक्सचर बेहतर दिखता है।
  • एंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज: इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम करने में मदद करते हैं और त्वचा को जवां बनाए रखते हैं।
  • ऑयल कंट्रोल: सिंघाड़ा ऑयली स्किन वालों के लिए खास फायदेमंद है क्योंकि यह अतिरिक्त तेल को अवशोषित कर स्किन को मैट और फ्रेश रखता है।

सिंघाड़ा त्वचा पर कैसे लगाएं?

  1. सिंघाड़ा पाउडर फेस पैक: 1 चम्मच सिंघाड़ा आटा लेकर उसमें गुलाबजल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। 10–12 मिनट चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और ठंडे पानी से धो लें। ब्राइट और क्लियर स्किन के लिए यह अच्छा है।
  2. सिंघाड़ा–दही कूलिंग पैक: 1 चम्मच सिंघाड़ा आटा और 1 चम्मच दही मिलाएं, 15 मिनट चेहरे पर लगाकर छोड़ें। यह ड्राई स्किन को हाइड्रेटेड रखता है।
  3. सिंघाड़ा–शहद ग्लो मास्क: सिंघाड़ा आटा और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर चेहरे पर लगाएं, सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन के लिए ये फायदेमंद ह

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
