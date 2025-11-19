ब्यूटी टिप्स: सर्दियों में स्किन को चाहिए एक्स्ट्रा नमी? सिंघाड़ा कर देगा कमाल

सिंघाड़ा जिसे वॉटर चेस्टनट भी कहा जाता है, सिर्फ एक मौसमी फल नहीं बल्कि त्वचा के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक इंग्रेडिएंट भी है। यह पोषक तत्वों, एंटीऑक्सिडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर होता है जो त्वचा को भीतर से स्वस्थ बनाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन B6, पोटैशियम और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण त्वचा को हाइड्रेट, साफ और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि सिंघाड़ा खाने के साथ-साथ चेहरे पर लगाने पर भी समान रूप से लाभ देता है। यह स्किन की समस्याओं जैसे दाने, एक्ने, ऑयलीनेस और ड्राईनेस को प्राकृतिक रूप से शांत करता है। सिंघाड़े की ठंडक और पोषक तत्व त्वचा को तुरंत राहत और फ्रेशनेस देते हैं, इसलिए यह कई DIY स्किन केयर रेमेडीज का लोकप्रिय हिस्सा बनता जा रहा है।