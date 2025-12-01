Hindustan Hindi News
सर्दी में चेहरा दिखने लगा है चिटका-सूखा, सॉफ्टनेस के लिए महिलाएं ट्राई करें ये 5 घरेलू नुस्खे

संक्षेप:

सर्दी के मौसम में त्वचा रूखी और बेजान दिखने लगती है। ऐसे में फेस पर डलनेस भी नजर आती है, अगर आप भी त्वचा संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे हैं, जिन्हें ट्राई कर सकती हैं।

Mon, 1 Dec 2025 08:51 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियां कई समस्याएं लेकर आती हैं और खासतौर पर त्वचा के लिए। त्वचा चिटकने लगती है और सफेद दिखने लगती है। चेहरे पर ड्राईनेस इतनी हो जाती है कि फेस डल दिखता है। ऐसे में महिलाएं और पुरुष कई क्रीम-लोशन, सीरम लगाते हैं लेकिन इससे कम समय के लिए ही फायदा मिलता है। अगर आप अपना चेहरा खिला-खिला और सॉफ्ट बनाकर रखना चाहती हैं, जिससे कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो। तो कुछ घरेलू पर असरदार उपायों को आजमाकर देख लीजिए। चलिए बताते हैं सर्द हवाओं के बीच रूखी त्वचा को अलविदा कैसे कहना है।

1- गुलाब जल- गुलाब जल हर किसी के पास होता है। गुलाब जल में खासतौर से विटामिन A, B3, C, D और E, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये त्वचा को सॉफ्ट बनाते है और चिटकने से बचाते हैं। सुबह फेस वॉश करने के बाद गुलाब जल लगाएं।

2- कोकोनट ऑयल- नारियल तेल आज से काफी सालों से स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है। दादी-नानी नारियल तेल चेहरे और बालों पर लगाया करती थीं और इससे उनकी त्वचा सॉफ्ट रहती है। विटामिन ई से युक्त कोकोनट ऑयल आप चेहरे पर लगाकर मसाज करें। इससे त्वचा बिल्कुल भी रूखी नहीं होगी।

3- शहद- शहद को त्वचा के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर माना गया है और ये एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। शहद को आप फेस मास्क की तरह चेहरे पर लगाएं और फिर गुनगुने पानी से धोएं। इसे सिर्फ 15 मिनट तक लगाकर रखें और रोजान लगा सकते हैं।

4- मलाई- अगर आपकी त्वचा और होंठ ज्यादा फट रहे हैं, तो मलाई लगाएं। दूध से मलाई निकालकर रख लें और रात को सोने से पहले मलाई लगाकर 10 मिनट छोड़ दें। फिर मसाज करते हुए इसे साफ करें। फेस सुबह गुनगुने पानी से धोएं। इसमें मौजूद फैट त्वचा को नमी प्रदान करता है।

5- ग्लिसरीन- ग्लिसरीन भी सालों से स्किन केयर का जरूरी हिस्सा बनी हुई है। सर्दियों में ग्लिसरीन लगाने से आप त्वचा को सॉफ्ट, ग्लोइंग बना सकती हैं। इसे आप डायरेक्ट लगा सकती हैं या फिर इसमें गुलाबजल मिक्स करके लगाएं।

