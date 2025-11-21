सर्दियों में हाथ की स्किन सिकुड़ी और रूखी दिखती है तो मॉइश्चराइज करने का अनोखा फार्मूला जान लें

संक्षेप: Skin care hack for dry skin in winter: सर्दियों में रूखी त्वचा से तो सभी परेशान रहते हैं, और दिन भर मॉइश्चराइजर लगाते हैं। लेकिन स्किन को जल्दी से सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने के लिए ये आसान सा हैक जरूर जान लें।

सर्दियों का मौसम स्टार्ट होते ही लड़कियों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दिनभर जो उन्हें स्किन केयर में बिताना पड़ता है। ड्राई स्किन, ड्राई लिप्स और ड्राई हैंड एंड फीट काफी इम्बेरेसिंग फील कराते हैं। खासतौर पर जब आपके हाथ बिल्कुल ड्राई और बेजान से दिखते हैं। तो जरा भी अच्छे नहीं लगते। हाथों को दिनभर मॉइश्चराइज करने के बाद भी स्किन सिकुड़ी हुई और रूखी सी दिखती है तो ये हैक ट्राई करें। जिसकी मदद से हाथों की स्किन रूखी और बेजान सी नहीं दिखेगी।

नमक और मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल स्किन को दोबारा से चमकदार और मॉइश्चराइज बनाने के लिए बस इस हैक को ट्राई करें। दरअसल, रूखी स्किन के साथ काफी सारी डेड स्किन हाथों पर जमा हो जाती है। जिसे अगर साफ कर लिया जाए तो हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और शाइनी, मॉइश्चराइज दिखना शुरू हो जाएंगे। और डेड स्किन को हटाने में मदद करेगा ये खास नुस्खा।

बस किसी भी मॉइश्चराइजर या बॉडी लोशन को हाथ में लें। इसमे दो चुटकी नमक डाल लें। फिर दोनों हाथों को अच्छी तरह से इससे मसाज करें। जिससे सारी गंदगी और डेड स्किन निकल जाए। नमक स्किन को जेंटली स्क्रब करेगा और डेड स्किन को रिमूव करने में मदद करेगा। वहीं मॉइश्चराइजर या बॉडी लोशन स्किन को अंदर तक मॉइश्चराइज करने का काम करेगी। बस दोनों चीजों को मिलाकर मसाज करने के बाद हाथों को धो लें। साबुन का इस्तेमाल ना करें बस पानी से धोएं। ऐसा करने से हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और सुंदर दिखते हैं और स्किन में नमी भी बनी रहती है।

ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल करें यूज अगर आप नेचुरल इफेक्ट के साथ स्किन की केयर करना भी चाहती हैं तो नमक के साथ नेचुरल मॉइश्चराइजर ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल लें। इस तेल को नमक में मिलाकर हाथों की मसाज करें और हाथ धोएं।