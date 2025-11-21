Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीwinter skin care smart quick hack to moisturize hands in 2 minutes to get rid of dry hands
सर्दियों में हाथ की स्किन सिकुड़ी और रूखी दिखती है तो मॉइश्चराइज करने का अनोखा फार्मूला जान लें

सर्दियों में हाथ की स्किन सिकुड़ी और रूखी दिखती है तो मॉइश्चराइज करने का अनोखा फार्मूला जान लें

संक्षेप:

Skin care hack for dry skin in winter: सर्दियों में रूखी त्वचा से तो सभी परेशान रहते हैं, और दिन भर मॉइश्चराइजर लगाते हैं। लेकिन स्किन को जल्दी से सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने के लिए ये आसान सा हैक जरूर जान लें। 

Fri, 21 Nov 2025 02:28 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों का मौसम स्टार्ट होते ही लड़कियों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दिनभर जो उन्हें स्किन केयर में बिताना पड़ता है। ड्राई स्किन, ड्राई लिप्स और ड्राई हैंड एंड फीट काफी इम्बेरेसिंग फील कराते हैं। खासतौर पर जब आपके हाथ बिल्कुल ड्राई और बेजान से दिखते हैं। तो जरा भी अच्छे नहीं लगते। हाथों को दिनभर मॉइश्चराइज करने के बाद भी स्किन सिकुड़ी हुई और रूखी सी दिखती है तो ये हैक ट्राई करें। जिसकी मदद से हाथों की स्किन रूखी और बेजान सी नहीं दिखेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नमक और मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल

स्किन को दोबारा से चमकदार और मॉइश्चराइज बनाने के लिए बस इस हैक को ट्राई करें। दरअसल, रूखी स्किन के साथ काफी सारी डेड स्किन हाथों पर जमा हो जाती है। जिसे अगर साफ कर लिया जाए तो हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और शाइनी, मॉइश्चराइज दिखना शुरू हो जाएंगे। और डेड स्किन को हटाने में मदद करेगा ये खास नुस्खा।

बस किसी भी मॉइश्चराइजर या बॉडी लोशन को हाथ में लें। इसमे दो चुटकी नमक डाल लें। फिर दोनों हाथों को अच्छी तरह से इससे मसाज करें। जिससे सारी गंदगी और डेड स्किन निकल जाए। नमक स्किन को जेंटली स्क्रब करेगा और डेड स्किन को रिमूव करने में मदद करेगा। वहीं मॉइश्चराइजर या बॉडी लोशन स्किन को अंदर तक मॉइश्चराइज करने का काम करेगी। बस दोनों चीजों को मिलाकर मसाज करने के बाद हाथों को धो लें। साबुन का इस्तेमाल ना करें बस पानी से धोएं। ऐसा करने से हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और सुंदर दिखते हैं और स्किन में नमी भी बनी रहती है।

ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल करें यूज

अगर आप नेचुरल इफेक्ट के साथ स्किन की केयर करना भी चाहती हैं तो नमक के साथ नेचुरल मॉइश्चराइजर ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल लें। इस तेल को नमक में मिलाकर हाथों की मसाज करें और हाथ धोएं।

ध्यान में रखें ये बातें

लेकिन ध्यान रहे अगर आपको हाई बीपी या सोडियम से जुड़ी कोई बीमारी हो तो हथेलियों में नमक रगड़ने की गलती ना करें। नहीं तो ये बॉडी में अब्जॉर्ब होकर शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ा सकती हैं। जिससे हाई बीपी वालों को खतरा हो सकता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Skin Care Skin Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।