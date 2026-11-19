सर्दियों में रूखी त्वचा को मुलायम और नमीयुक्त बनाए रखने के लिए चुनें खास बॉडी लोशन। कोको बटर, विटामिन E, बादाम के तेल और हायलूरॉनिक एसिड वाले लोशन से पाएं पोषण और चमक।

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सर्दियों में ठंडी हवाओं के कारण त्वचा की नमी कम होने लगती है, जिससे स्किन रूखी, बेजान और खिंची-खिंची महसूस होती है। ऐसे मौसम में त्वचा को पोषण देने और मुलायम बनाए रखने के लिए बॉडी लोशन को रोजाना की देखभाल में शामिल करना जरूरी है।

रूखी त्वचा को नमी और कोमलता देने वाले वैसलीन, निविया, पैराशूट, प्लम और डर्माफिक के बॉडी लोशन।

अमेजन पर वैसलीन, निविया, प्लम, पैराशूट और डर्माफिक जैसे ब्रांड्स के कई लोशन मिल रहे हैं। इनमें कोको बटर, नारियल का दूध, बादाम का तेल, विटामिन E और हायलूरॉनिक एसिड जैसे इंग्रीडिएंट्स शामिल हैं, जो रूखेपन से राहत देने और स्किन की चमक बरकरार रखने में मदद करते हैं।

Vaseline Intensive Care Deep Moisture बॉडी लोशन 400 ml | रूखी त्वचा के लिए वैसलीन का यह डीप मॉइस्चर बॉडी लोशन रूखी त्वचा को गहराई से नमी और पोषण देने के लिए बनाया गया है। इसमें ग्लिसरीन, वैसलीन जेली और प्रो-सेरामाइड्स शामिल हैं, जो त्वचा की नमी बनाए रखने और उसकी सुरक्षा परत को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

इसकी खास नमी लॉक तकनीक त्वचा से नमी कम होने से रोकती है, जिससे स्किन कोमल बनी रहती है। इसका हल्का फॉर्मूला जल्दी समा जाता है और चिपचिपाहट या चिकनाहट महसूस नहीं होने देता। यह बिना खुशबू वाला बॉडी लोशन रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।

इसे क्यों चुनें? सर्दियों में रूखेपन से राहत पाने के लिए यह लोशन शामिल करें। वैसलीन जेली और प्रो-सेरामाइड्स का मेल त्वचा को पोषण देने और लंबे समय तक नमी बरकरार रखने में मदद करता है।

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Parachute Advansed कोकोनट मिल्क बॉडी लोशन 400 ml | रूखी त्वचा के लिए पैराशूट एडवांस्ड का यह बॉडी लोशन खासतौर पर रूखी त्वचा को गहराई से पोषण देने के लिए बनाया गया है। इसमें शुद्ध नारियल का दूध शामिल है, जो त्वचा को कोमल बनाने में मदद करता है। इसका 10-लेयर डीप एक्शन फॉर्मूला त्वचा की परतों तक पहुंचकर 72 घंटे तक नमी बनाए रखता है।

हल्की बनावट वाला यह लोशन जल्दी समा जाता है और चिपचिपाहट या चिकनाहट महसूस नहीं होने देता। इसकी नारियल की खुशबू ताजगी का एहसास देती है। यह डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा जांचा गया है और रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।

इसे क्यों चुनें? नारियल के दूध की खूबियों वाला यह लोशन सर्दियों में रूखी त्वचा को पोषण देने के लिए अच्छा है। इसकी हल्की बनावट और लंबे समय तक नमी देने वाला फॉर्मूला रोजाना की देखभाल में शामिल करने लायक है।

Vaseline Cocoa Glow बॉडी लोशन 600 ml | सभी तरह की त्वचा के लिए वैसलीन का यह कोको ग्लो बॉडी लोशन स्किन को पोषण देने और उसकी चमक निखारने के लिए बनाया गया है। इसमें 100% शुद्ध कोको और शीया बटर शामिल हैं, जो रूखी और बेजान त्वचा को कोमल बनाने के साथ नमी देते हैं। इसमें मौजूद सेरामाइड्स नमी बनाए रखने और त्वचा की सुरक्षा परत को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसका सीरम-इन-लोशन फॉर्मूला हल्का है, जो जल्दी समा जाता है और चिपचिपाहट या चिकनाहट महसूस नहीं होने देता। कोको बटर की खुशबू इसे खास बनाती है। इसे लगाने के बाद त्वचा पर तुरंत चमक नजर आती है।

इसे क्यों चुनें? अगर आप स्किन को पोषण देने के साथ निखरी और चमकदार रंगत चाहते हैं, तो यह लोशन आपकी रोजाना की देखभाल में शामिल करने लायक है। कोको और शीया बटर का मेल त्वचा की कोमलता बनाए रखने में मदद करता है।

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NIVEA Nourishing Body Milk 600 ml | रूखी त्वचा के लिए निविया का यह नौरिशिंग बॉडी मिल्क खासतौर पर रूखी और बेजान त्वचा की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसमें हायलूरॉनिक एसिड, बादाम का तेल और विटामिन E शामिल हैं, जो स्किन को पोषण देने में मदद करते हैं। इसका फॉर्मूला 72 घंटे तक मॉइस्चराइजेशन देता है, जिससे त्वचा कोमल बनी रहती है।

यह लोशन रूखेपन और खुरदरेपन को कम करने में मदद करता है। बादाम की खुशबू और जल्दी समा जाने वाली बनावट इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए अच्छा बनाती है। यह डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा जांचा गया है।

इसे क्यों चुनें? अगर सर्दियों में आपकी त्वचा खिंची-खिंची महसूस होती है, तो यह बॉडी मिल्क स्किन केयर रूटीन में शामिल करें। बादाम के तेल का पोषण और लंबे समय तक नमी देने वाला फॉर्मूला इसकी खासियत है।

Vaseline GlutaGlow बॉडी लोशन 200 ml | सभी तरह की त्वचा के लिए वैसलीन का यह ग्लूटाग्लो बॉडी लोशन त्वचा को नमी देने और उसकी चमक निखारने के लिए बनाया गया है। इसमें ग्लूटाग्लो टेक्नोलॉजी के साथ ग्लूटाथियोन, हायलूरॉन और 10X एक्टिव नियासिनमाइड शामिल हैं। हायलूरॉन स्किन को हाइड्रेट रखने, जबकि नियासिनमाइड उसकी चमक बढ़ाने और दाग-धब्बों की रंगत हल्की करने में मदद करता है।

इसका फ्लोरल सेंट और नॉन-स्टिकी वॉटर बर्स्ट टेक्सचर इसे खास बनाते हैं। यह त्वचा पर पानी की बूंदों जैसा एहसास देता है और 3 सेकंड में समा जाता है। इसका फॉर्मूला 48 घंटे तक हाइड्रेशन और 5 दिनों में चमक निखारने के लिए तैयार किया गया है।

इसे क्यों चुनें? अगर आप रोजाना स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ उसकी चमक निखारना चाहते हैं, तो यह लोशन आपकी पसंद बन सकता है। इसकी हल्की बनावट और फ्लोरल खुशबू इसे रोजाना की देखभाल के लिए अच्छा बनाती है।

Dermafique बॉडी मॉइस्चराइजर लोशन 300 ml | रूखी त्वचा के लिए डर्माफिक का यह बॉडी लोशन खासतौर पर रूखी त्वचा की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसमें 18% इमोलिएंट्स, 10X विटामिन E, स्किन बैरियर एक्टिव्स और मॉइस्चर सीलेंट्स शामिल हैं। इसका फॉर्मूला त्वचा को पोषण देने, रूखेपन से राहत दिलाने और नमी बनाए रखने में मदद करता है।

विटामिन E स्किन को कोमल बनाने और उसकी चमक निखारने में सहायक है। यह त्वचा की सुरक्षा परत को मजबूत बनाने, कोलेजन सपोर्ट देने और बाहरी नुकसान से बचाव में भी मदद करता है। यह लोशन डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा जांचा गया है। इसमें पैराबेन और अलग से मिलाया गया रंग नहीं है।

इसे क्यों चुनें? अगर आपकी त्वचा सर्दियों में बहुत रूखी रहती है, तो इसका पोषण देने वाला फॉर्मूला अच्छी पसंद है। विटामिन E और मॉइस्चर सीलेंट्स स्किन को कोमल रखने और उसकी चमक बरकरार रखने में मदद करते हैं।

Vaseline GlutaGlow बॉडी सीरम 200 ml | सभी तरह की त्वचा के लिए वैसलीन का यह ग्लूटाग्लो बॉडी सीरम त्वचा को गहरी नमी देने और उसकी चमक निखारने के लिए बनाया गया है। इसमें विटामिन C, ग्लूटाथियोन, हायलूरॉनिक एसिड और अमीनो पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। ग्लूटाग्लो टेक्नोलॉजी बेजान त्वचा की चमक निखारने में मदद करती है, वहीं हायलूरॉनिक एसिड 100 घंटे तक नमी बनाए रखने में सहायक है।

इसका अमीनो पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स रातभर त्वचा को तरोताजा बनाने में मदद करता है। हल्का वॉटर बर्स्ट टेक्सचर जल्दी समा जाता है और चिपचिपाहट महसूस नहीं होने देता। इसका फॉर्मूला 48 घंटे तक चमक और 100 घंटे तक स्किन बैरियर को बेहतर बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है।

इसे क्यों चुनें? अगर आप स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ निखरी चमक चाहते हैं, तो यह बॉडी सीरम आपकी देखभाल की दिनचर्या में शामिल करने लायक है। इसकी हल्की बनावट और फ्लोरल खुशबू इसे खास बनाती है।

Plum Vanilla Caramello बॉडी लोशन 400 ml | सभी तरह की त्वचा के लिए प्लम का यह वनीला कैरेमल बॉडी लोशन त्वचा को गहराई से नमी और पोषण देने के लिए बनाया गया है। इसमें कोको बटर और विटामिन B5 शामिल हैं, जो स्किन को मुलायम बनाने और उसकी चमक निखारने में मदद करते हैं। इसका हल्का और नॉन-ग्रीसी फॉर्मूला जल्दी समा जाता है और बिना चिकनाहट के लंबे समय तक नमी बनाए रखता है। क्रीमी वनीला और कैरेमल की मीठी खुशबू इसे खास बनाती है। नहाने के बाद या जरूरत के अनुसार इसे रोजाना लगाया जा सकता है।

इसे क्यों चुनें? अगर आप त्वचा को पोषण देने के साथ मीठी और लंबे समय तक रहने वाली खुशबू पसंद करते हैं, तो यह लोशन आपकी पसंद बन सकता है। कोको बटर की खूबियों और हल्के टेक्सचर के साथ यह रोजाना की देखभाल के लिए अच्छा है।

सर्दियों में रूखी त्वचा को दें नमी और कोमलता, चुनें ये बॉडी लोशन ठंड के मौसम में स्किन को रूखेपन से बचाने के लिए सही बॉडी लोशन का चुनाव जरूरी है। अमेजन पर वैसलीन, निविया, प्लम, पैराशूट और डर्माफिक जैसे ब्रांड्स के कई लोशन मिल रहे हैं।

इनमें से अपनी त्वचा की जरूरत और पसंद के अनुसार प्रोडक्ट चुनें। कोको बटर, नारियल के दूध, बादाम के तेल और विटामिन E जैसे इंग्रीडिएंट्स वाले ये लोशन रोजाना की देखभाल में शामिल किए जा सकते हैं।

FAQs सर्दियों में बॉडी लोशन लगाना क्यों जरूरी है? सर्दियों में ठंडी हवाओं के कारण त्वचा की नमी कम होने लगती है। बॉडी लोशन लगाने से त्वचा मुलायम और नमीयुक्त बनी रहती है। रूखी त्वचा के लिए कौन-से इंग्रीडिएंट्स वाले बॉडी लोशन अच्छे हैं? कोको बटर, शीया बटर, नारियल का दूध, बादाम का तेल, विटामिन E और हायलूरॉनिक एसिड वाले लोशन त्वचा को पोषण और नमी देने में मदद करते हैं। क्या बॉडी लोशन रोजाना लगाना चाहिए? हां, नहाने के बाद रोजाना बॉडी लोशन लगाना अच्छा रहता है। इससे त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है। बॉडी लोशन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बॉडी लोशन खरीदते समय अपनी त्वचा के प्रकार, उसमें मौजूद इंग्रीडिएंट्स, मॉइस्चराइजिंग क्षमता और खुशबू का ध्यान रखना चाहिए।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।