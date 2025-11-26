Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीwinter bride in this wedding season should not do 4 makeup mistakes
ठंड में हो रही शादी तो दुल्हन बनते वक्त ना करें ये गलतियां, बिगड़ जाएगा पूरा लुक

ठंड में हो रही शादी तो दुल्हन बनते वक्त ना करें ये गलतियां, बिगड़ जाएगा पूरा लुक

संक्षेप:

Bridal Makeup Mistakes: ठंड में शादी है और अगले एक-दो महीने में दुल्हन बनने वाली हैं तो मेकअप से जुड़ी कुछ गलतियों को बिल्कुल ना दोहराएं। नहीं तो शादी वाले दिन मेकअप के समय लुक में गड़बड़ी की वजह से स्ट्रेस हो जाएगा।

Wed, 26 Nov 2025 05:27 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शादी का सीजन चल रहा है। काफी सारी लड़कियां दुल्हन बनने वाली होंगी। अगर आप भी उस लिस्ट में शामिल हैं और अगले एक दो महीने में शादी है। तो मेकअप मिस्टेक गाइड को जरूर जान लें। हैवी ज्वैलरी, मनपसंद लहंगा और काफी सारे पैसे मेकअप आर्टिस्ट की बुकिंग पर खर्च करने के साथ कुछ टाइम अपनी स्किन को जरूर दें। क्योंकि नेचुरस स्किन का ग्लो अलग ही दिखता है और वो सस्ते मेकअप को भी महंगा बना सकता है। लेकिन काफी सारे दुल्हन अपने ब्राइडल लुक को स्पेशल बनाने के चक्कर में इन गलतियों को कर देती हैं। जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसी ही मिस्टेक जिन्हें होने वाली दुल्हन को शादी के दिन के ठीक पहले बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईब्रो की सेटिंग

स्किन ट्रीटमेंट का टाइम फिक्स कर लिया। लेकिन लास्ट टाइम पर आईब्रो की सेटिंग याद आई और आपने सैलून बुक किया है वैक्सिंग, टिंटिंग या फिर लैमिनेटिंग का। शादी के ठीक पहले अपनी आईब्रो के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। आईब्रो पर किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को कम से कम शादी के एक सप्ताह पहले ही कर लेना चाहिए। जिससे कि आईब्रो पर दिख रहा एक्स्ट्रा कलर हल्का पड़ जाए। अगर आपने वैक्सिंग करवाई है तो आसपास की स्किन पर हो रही रेडनेस या किसी भी तरह की अनइजीनेस दूर हो जाए। साथ ही फ्रेश वैक्स की वजह से मेकअप में भी दिक्कत होती है।

मेकअप ट्रायल जरूर लें

अपने मेकअप एक्सपर्ट के साथ हेयर और मेकअप ट्रायल को कभी भी स्किप ना करें। ट्रायल ना लेने की वजह से शादी के दिन मेकअप में जरा सी गड़बड़ स्ट्रेस बढ़ा देती है। पहले से ट्रायल के साथ फोटोग्राफ और वीडियो बनवाकर देख लें कि मेकअप के साथ लहंगे का कलर कॉम्बिनेशन पूरी तरह से फिट बैठ रहा है या नहीं। जिससे कि शादी वाले दिन कुछ भी ऐसा ना हो जो आपके मूड को बिगाड़ दे या फिर आप स्ट्रेस फील करें।

शादी के पहले फेशियल

शादी के पहले फेशियल कराना तो जरूरी होता है। फेशियल चेहरे को ग्लो देने के साथ ही ब्राइट बनाता है और क्लीन करता है। लेकिन किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ फेशियल शादी के कुछ दिन पहले हरगिज ना कराएं। कम से कम 3-4 महीना पहले ही फेशियल की अप्वाइंटमेंट सेट करें और नये प्रोडक्ट से फेशियल करवाएं। जिससे कि आखिरी समय में स्किन पर किसी भी तरह के नए ब्रेकआुट्स, एलर्जी, स्किन रैशेज, रिएक्शन की शिकायत ना हो और आपका स्पेशल डे खराब ना हो।

स्किन ट्रीटमेंट को शादी के ठीक पहले ना करवाएं

आजकल काफी सारे स्किन ट्रीटमेंट चल गए हैं। फिलर्स, बोटोक्स, ओ2 जैसे ट्रीटमेंट लेकिन इन्हें गलती से भी शादी के ठीक पहले ना बुक करें। पहली बार इन ट्रीटमेंट को लेना है तो 2-3 महीना पहले ही लें। जिससे कि इन सारे प्रोसीजर का रिजल्ट खुद पर देख सकें और किसी भी तरह की केयर या कॉम्प्लिकेशन होने पर उसे ठीक करने का पर्याप्त समय मिल सके। शादी के दो-तीन हफ्ता पहले किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवाने पर टाइम कम मिलता है और उसे सही करने का समय भी नहीं होता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Beauty Tips Bridal Makeup

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।