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फाउंडेशन लगाते ही चेहरा दिखने लगता है काला? जानिए ऐसा होने के पीछे छिपी गलतियां और लगाने का सही तरीका

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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अनईवन स्किन को ठीक करने और स्किन टोन को अपलिफ्ट करने के लिए फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ लोग शिकायत करते हैं कि फाउंडेशन लगाने पर उनकी स्किन टोन डार्क दिखने लगती है। यहां जानिए ऐसा होने के पीछे छिपी गलतियां और लगाने का सही तरीका।

फाउंडेशन लगाते ही चेहरा दिखने लगता है काला? जानिए ऐसा होने के पीछे छिपी गलतियां और लगाने का सही तरीका

मेकअप करने को अक्सर लोग गोरा होने से जोड़ते हैं जो की गलत है। मेकअप आपको गोरा नहीं दिखा सकता है ये बस आपके फीचर्स को और इंहेंस कर सकता है। मेकअप के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। हालांकि, अगर मेकअप लगाते समय कुछ गलतियां हो जाएं तो ये लुक बिगाड़ने का काम करता है। खासतौर से गर्मियों के मौसम में मेकअप के साथ की गई छोटी गलतियां बड़ी दिखाई दे सकती हैं। कुछ महिलाएं शिकायत करती हैं कि जैसे ही वह फाउंडेशन लगाती हैं वैसे ही स्किन काली दिखने लगती है। ऐसे में जानिए फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरा काला दिखने की वजह और इससे समस्या से निपटने के लिए क्या लगाएं।

फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरे का काला होना

- फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरा काला या ग्रे पड़ना एक बहुत ही आम समस्या है। कहा जाता है। ऐसा तब हो सकता है जब फाउंडेशन में मौजूद तेल और पिगमेंट्स हवा, आपकी त्वचा के प्राकृतिक तेल, और पसीने के संपर्क में आते हैं। इससे एक केमिकल रिएक्शन होता है। जिससे फाउंडेशन का रंग बदलकर गहरा या संतरी-काला होने लगता है।

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- अगर आपने अपनी त्वचा से बहुत ज्यादा लाइट शेड चुन लिया है, तो वह थोड़ी देर बाद काला या ग्रे रंग जैसा दिखने लगेगा। दरअसल हमारी त्वचा का एक अंडरटोन होता है, वार्म, कूल, या न्यूट्रल। अगर आपकी वार्म यानी पीली स्किन है और आपने कूल यानी गुलाबी अंडरटोन का फाउंडेशन लगाया हो तो चेहरा काला और बेजान दिख सकता है।

-फाउंडेशन लगाने से पहले अगर चेहरा साफ न हो या उस पर डेड स्किन जमा हों तो फाउंडेशन त्वचा में सही से बैठता नहीं है। रूखी त्वचा फाउंडेशन के मॉइस्चर को सोख लेती है, जिससे मेकअप पैची और काला दिख सकता है।

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फाउंडेशन लगाने के बाद स्किन काली होने से कैसे बचाएं

फाउंडेशन को काला होने से बचाने के लिए सही शेड को चुनना जरूरी है। इसके लिए फाउंडेशन को अपने जबड़े पर लगाकर टेस्ट करें।

मेकअप से पहले चेहरा अच्छे से धोएं, टोनर लगाएं और एक अच्छा लाइटवेट मॉइस्चराइजर लगाएं। ये स्टेप करने के 5 मिनट बाद मेकअप करें।

मेकअप करने से पहले गंदे ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश को अच्छी तरह से साफ करें। गंदा ब्रश फाउंडेशन को काला कर सकता है।

फाउंडेशन लगाने के बाद उसे ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करें। यह एक्सट्रा तेल को सोख लेता है और मेकअप को अपनी जगह पर लॉक रखता है।

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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