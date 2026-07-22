मानसून में झड़ रहे हैं बाल? जानिए हेयरफॉल रोकने के असरदार तरीके
हेयरफॉल एक कॉमन समस्या है लेकिन मानसून में ये दिक्कत बढ़ जाती है। अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपको इसकी वजह जानने की जरूरत है। इसी के साथ हेयरफॉल रोकने के असरदार तरीके भी जानिए।
बालों का झड़ना एक कॉमन समस्या है। ये कई वजहों से हो सकता है जैसे भागदौड़ भरी लाइफ, प्रदूषण, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खान पान और स्ट्रेस। लेकिन ये समस्या मानसून में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में इंस्टाग्राम पर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. मनाल दवे ने बताया है कि आखिर मानसून में बाल झड़ने की समस्या क्यों बढ़ जाती है और इस समस्या से निपटने के लिए किन बातों का ख्याल रखें।
मानसून में क्यों बढ़ जाता है हेयरफॉल?
डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि मानसून में सीधे तौर पर बाल नहीं झड़ते, लेकिन यह समस्या को बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में नमी ज्यादा हो जाती है और इसके कारण बाल नमी सोख लेते हैं, जिससे वे रूखे-बेजान हो जाते हैं और आसानी से टूटते हैं। इस गर्म और पसीने वाली स्कैल्प पर 'मैलासेजिया' फंगस पनपता है, जिससे डैंड्रफ और स्कैल्प में सूजन बढ़ती है, और बाल ज्यादा झड़ सकते हैं। बाल झड़ने की समस्या से निपटने के लिए कुछ टिप्स आप अपना सकते हैं।
मानसून में बालों की देखभाल के लिए गाइड
- बाल धोने के बीच 3-4 दिन का गैप न रखें। अपनी स्कैल्प को रेगुलर धोएं, खासकर अगर वह ऑयली हो जाती है।
- अगर आपको डैंड्रफ या स्कैल्प में खुजली की समस्या है, तो हफ्ते में 1-2 बार एंटी-डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें।
- बाल धोने के बाद स्कैल्प को पूरी तरह सुखा लें। गीले बालों को बांधने या ढकने से बचें।
- कंडीशनर सिर्फ बालों की लंबाई के बीच वाले हिस्से और सिरों पर लगाएं।
- बालों की केयर के लिए हेयरमास्क लगाना जरूरी होता है। एक्सपर्ट कहती हैं कि हफ्ते में एक बार हेयर मास्क का इस्तेमाल करें।
- बालों के रूखेपन को कम करने और बालों की सुरक्षा के लिए सीरम का इस्तेमाल करें।
- अगर बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, तो हेयर ग्रोथ सीरम इस्तेमाल करने के बारे में सोचें।
- चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें और गीले बालों पर जोर-जोर से कंघी करने से बचें।
- हीट स्टाइलिंग से बचें और अगर ऐसा करना ही पड़े, तो हमेशा हीट प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल करें।
- भरपूर प्रोटीन लें और अगर डॉक्टर सलाह दें, तो आयरन, विटामिन डी, विटामिन बी12 या जिंक की कमी को पूरा करें।
डॉक्टर का कहना है कि अगर बाल झड़ने की समस्या 2-3 महीने से ज्यादा समय तक बनी रहती है, बाल साफ तौर पर पतले दिख रहे हैं या बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो समस्या की असली वजह जानने और इलाज के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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