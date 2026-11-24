बार-बार लौट आती है डैंड्रफ? पुरुष अपनाएं ये आसान हेयर केयर टिप्स
पुरुषों के बालों में डैंड्रफ होना काफी आम है। सिर में खुजली, सफेद पपड़ी और कंधों पर गिरती रूसी कई बार शर्मिंदगी की वजह भी बन जाती है। जानें इसके कारण और डैंड्रफ हटाने के आसान तरीके।
पुरुषों में डैंड्रफ की समस्या काफी आम है। कुछ लोगों को सिर्फ सिर में रूसी होती है, तो कुछ को इसके साथ तेज खुजली, लालपन और बालों की जड़ों में चिपकी पपड़ी भी परेशान करती है। कई बार लोग इससे छुटकारा पाने के लिए बार-बार शैंपू करते हैं या घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं, लेकिन हर बार इससे राहत नहीं मिलती। इसकी वजह डैंड्रफ का सही कारण न समझना हो सकता है। आइए जानते हैं पुरुषों में डैंड्रफ क्यों होती है और इसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए।
पुरुषों में डैंड्रफ होने की वजह क्या है?
डैंड्रफ सिर्फ सिर की सफाई न रखने की वजह से नहीं होती। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सिर की स्किन पर मौजूद एक तरह का यीस्ट, जिसे मालासेजिया कहते हैं, कुछ लोगों में ज्यादा बढ़ सकता है। इससे स्किन में जलन और पपड़ी बनने लगती है। इसके अलावा सिर की स्किन में ज्यादा तेल बनना, रूखी त्वचा, कुछ हेयर प्रोडक्ट्स से एलर्जी और मौसम में बदलाव भी डैंड्रफ बढ़ा सकते हैं।
डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये तरीके
1. सही एंटी-डैंड्रफ शैंपू चुनें
डैंड्रफ कम करने के लिए ऐसा शैंपू इस्तेमाल करें, जिसमें केटोकोनाजोल, जिंक पाइरिथियोन, सेलेनियम सल्फाइड या सैलिसिलिक एसिड जैसे इंग्रीडिएंट्स हों। ये सिर की स्किन पर मौजूद यीस्ट को कंट्रोल करने और पपड़ी हटाने में मदद करते हैं। शैंपू खरीदते समय उसके लेबल पर दिए निर्देश जरूर पढ़ें। अगर किसी एक शैंपू से फायदा नहीं हो रहा, तो बार-बार प्रोडक्ट बदलने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें।
2. बालों को जरूरत के हिसाब से धोएं
अगर आपके सिर में ज्यादा तेल बनता है, तो बालों को नियमित रूप से धोना जरूरी है। इससे सिर पर जमा तेल और गंदगी कम होती है। हालांकि, रोज शैंपू करना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। अपनी स्किन और बालों के हिसाब से शैंपू करने का रूटीन बनाएं। बहुत गर्म पानी से बाल धोने से बचें, क्योंकि इससे सिर की स्किन और ज्यादा रूखी हो सकती है।
3. हेयर जेल और वैक्स का ज्यादा इस्तेमाल न करें
कई पुरुष बालों को सेट करने के लिए रोज हेयर जेल, वैक्स और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रोडक्ट्स की परत सिर की स्किन और बालों पर जमा हो सकती है। कुछ लोगों को इनमें मौजूद चीजों से एलर्जी या जलन भी हो सकती है। इसलिए इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें और सोने से पहले बालों को साफ रखें।
4. सिर में खुजली होने पर नाखून न चलाएं
डैंड्रफ होने पर सिर में बार-बार खुजली होती है, लेकिन नाखूनों से स्किन को खुरचने से बचें। ऐसा करने से सिर की स्किन पर चोट लग सकती है और जलन बढ़ सकती है। खुजली ज्यादा हो तो सही एंटी-डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करें।
5. तनाव और नींद का भी रखें ध्यान
लगातार तनाव और नींद पूरी न होने से स्किन की सेहत पर असर पड़ सकता है। कुछ लोगों में तनाव के दौरान डैंड्रफ की परेशानी भी बढ़ जाती है। इसलिए रोज पर्याप्त नींद लें, हल्की एक्सरसाइज करें और तनाव कम करने की कोशिश करें। इससे स्किन और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखने में मदद मिलती है।
6. तेल लगाने से पहले समझें अपनी स्किन
कई लोग डैंड्रफ होने पर सिर में खूब तेल लगाने लगते हैं। लेकिन अगर आपके सिर में पहले से ज्यादा तेल बनता है या डैंड्रफ की वजह से खुजली होती है, तो ज्यादा तेल लगाने से परेशानी बढ़ सकती है। तेल लगाने से डैंड्रफ का इलाज नहीं होता। इसलिए अपनी स्किन के हिसाब से ही हेयर केयर रूटीन रखें।
कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
अगर एंटी-डैंड्रफ शैंपू इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ हफ्तों में आराम नहीं मिलता, तो स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें। सिर में बहुत ज्यादा खुजली, लालपन, सूजन, मोटी पपड़ी, घाव या बाल झड़ने की समस्या हो तो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार यह सिर्फ डैंड्रफ नहीं, बल्कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सोरायसिस या किसी तरह की एलर्जी हो सकती है। ऐसे में सही इलाज जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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