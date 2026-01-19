फेस पर लगाने के लिए कौन सा तेल है बेस्ट? न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने दी रेटिंग

संक्षेप: ये कन्फ्यूजन अक्सर बनी रहती है कि फेस पर लगाने के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है। सिलेब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कुछ फेशियल ऑयल को रेट किया है। आइए जानते हैं आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा।

सदियों से स्किन को मॉइश्चराइज रखने के लिए ऑयल यानी तेल का इस्तेमाल किया जाता रहा है। बादाम का तेल, नारियल का तेल, अरंडी का तेल, ऐसे और भी कई नेचुरल ऑयल हैं जो स्किन को अंदर से पोषण देते हैं और नर्म-मुलायम बनाए रखते हैं। ऑयल सिर्फ ड्राई स्किन के लिए ही नहीं होते, बल्कि कुछ ऑयल पिगमेंटेशन, एजिंग और एक्ने में भी मदद करते हैं। हालांकि ये कन्फ्यूजन अक्सर बनी रहती है कि फेस पर लगाने के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है। सिलेब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कुछ फेशियल ऑयल को रेट किया है। आइए जानते हैं आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा।

बादाम का तेल बादाम के तेल को फेस मॉइश्चराइजर की तरह यूज किया जाता है। ये काफी लाइट होता है और स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। न्यूट्रीशनिस्ट इसे 10 में से 9 रेट करती हैं। वो कहती हैं कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। खासतौर से अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, तो ग्लो के लिए आलमंड ऑयल की मसाज कर सकते हैं।

नारियल का तेल न्यूट्रीशनिस्ट नारियल के तेल को 10 में से 4 रेटिंग देती हैं। उनके मुताबिक ये हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपकी स्किन काफी ड्राई है, तो आप हल्का सा कोकोनट ऑयल मॉइश्चराइजर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। वरना ये आपके पोर्स को क्लॉग भी कर सकता है।

कुमकुमादी ऑयल कुमकुमादी ऑयल एक आयुर्वेदिक तेल है, जो स्पेशली फेस के लिए बनाया जाता है। न्यूट्रीशनिस्ट इसे 10 में से 10 रेटिंग देती हैं। उनके मुताबिक ये ग्लोइंग स्किन में मदद करता है, पिगमेंटेशन रिमूव करता है, एक्ने को इंप्रूव करता है और स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है।

कैस्टर ऑयल (अरंडी का तेल) कैस्टर ऑयल यानी अरंडी के तेल को न्यूट्रीशनिस्ट 10 में से 4 रेटिंग देती हैं। उनके मुताबिक ये पूरे फेस के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसे आप अपनी आईब्रो और आई लैशेज पर अप्लाई कर सकते हैं। ओवरनाइट रखने से इनकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है।

केसर का तेल केसर का तेल फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। श्वेता इसे 10 में से 9 रेटिंग देती हैं। अगर आपकी स्किन का ग्लो गायब हो गया है, तो केसर ऑयल की दो बूंदे मॉइश्चराइजर में मिलाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये पिगमेंटेशन रिमूव करने में भी मदद करता है और स्किन को इवेन टोन बनाता है।