क्या है सफेद मेहंदी का ट्रेंड, इस करवा चौथ ट्राई करें ये 5 डिजाइन
करवा चौथ पर कुछ हटके ट्राई करना है तो सफेद मेहंदी की इन डिजाइन को ट्राई करें। जानें क्या होती है सफेद मेहंदी और कितने दिन हाथों पर टिकी रहती है ये डिजाइन।
करवा चौथ नजदीक है, महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाने की पूरी तैयारियां कर चुकी होंगी। लेकिन इस साल ट्रेडिशनल लाल मेहंदी की बजाय कुछ नया ट्राई करना है तो सफेद मेहंदी लगाएं। इन दिनों यूट्यूबर, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर, मेकअप आर्टिस्ट हाथों पर चमचमाती सफेद मेहंदी लगाएं नजर आ रही हैं और करवा चौथ का लेटेस्ट लुक फ्लांट कर रही। तो अगर आप भी सहेलियों और देवरानी-जेठानी के बीच हटके लुक चाहती हैं तो इन व्हाइट मेहंदी डिजाइन को लगवाएं। लेकिन पहले जान लें क्या होती है सफेद मेहंदी।
क्या होती है सफेद मेहंदी
दरअसल, सफेद मेहंदी के नाम पर लगाई जा रहे ये मेहंदी एक तरह सा बॉडी पेंट है जो ग्लू जैसा होता है और स्किन पर लगाने पर चिपक जाता है। ट्रेडिशनल लाल रंग की मेहंदी स्किन पर रंग छोड़ती है और गहरे भूरे से रंग में दिखती है लेकिन सफेद मेहंदी बिल्कुल अलग है। ये स्किन पर कोई रंग नहीं छोड़ती बस ऊपर से पेंट की तरह लगी होती है। जो कुछ समय बाद अपने आप साफ होने लगती है।
कितनी देर टिकती है सफेद मेहंदी
अब मन में सवाल आ रहा होगा कि ये मेहंदी कितनी देर हाथों पर टिकी रहती है तो बता दें कि चूंकि ये स्किन पर रंग नहीं छोड़ती इसलिए केवल 2-3 दिन ही रहती है। जबकि ट्रेडिशनल मेहंदी का गाढ़ा रंग हफ्ते भर तक बना रहता है और धीरे-धीरे हल्का होता है।
शादी जैसे शुभ मौके पर नहीं पसंद करते लोग
चूंकि ये सफेद रंग की मेहंदी होती है इसलिए शादी-विवाह के शुभ मौके पर काफी सारे लोग इसे पसंद नहीं करते। हालांकि ब्राइडल फोटोशूट, व्रत-त्योहार पर इसे लगाने का ऑप्शन रहता है।
क्या वाटरप्रूफ होती है सफेद मेहंदी
बता दें कि सफेद मेहंदी पूरी तरह से वाटर रेजिस्टेंस होती है और पानी लगने पर छूटती नहीं है। जब छुड़ाना हो तो हाथों से रगड़कर इसे छुटा सकते हैं। मार्केट में इस तरह की मेहंदी के स्टेंसिल मिल जाते हैं। जिससे डिजाइन लगाना आसान हो जाता है।
स्किन पर लगाने के लिए सेफ है सफेद मेहंदी
सफेद मेहंदी कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है ये पूरी तरह से आर्टीफिशयल है और इसे बनाने के लिए स्किन सेफ कॉस्मेटिक ग्रेड ग्लू और सफेद कलर के पिग्मेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये स्किन के लिए सेफ होता है लेकिन सफेद मेहंदी लगाने से पहले स्किन पर पैच टेस्ट जरूरी है, जिससे किसी भी तरह के एलर्जी या इनफेक्शन का डर ना रहे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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