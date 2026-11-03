O3 Facial vs Cleanup: चेहरे पर ग्लो चाहिए या डीप क्लीनिंग? जानें आपके स्किन के लिए लिए क्या है बेहतर
शादी या किसी खास फंक्शन से पहले अक्सर महिलाएं O3 फेशियल या क्लीनअप चुनती हैं लेकिन क्या आप इन दोनों के बीच अंतर समझते हैं। आइये जानते हैं दोनों के बीच का फर्क और आपकी स्किन पर क्या सूट करेगा?
स्किन ट्रीटमेंट से पहले हम पार्लर में कई तरह के सवाल करते हैं और पूछते हैं कि हमारी त्वचा के लिए क्या बेस्ट है। त्योहार और शादी के सीजन में आजकल महिलाएं फेशियल-क्लीनअप कराने पार्लर जाती हैं। अगर आप भी फेशियल कराने का प्लान कर रही हैं, तो हम आपको आज O3 Facial और Cleanup के बारे में बताने जा रहे हैं। इन दोनों में क्या अंतर होता है और आपकी स्किन पर कौन सा सूट करेगा, यहां सब जानिए।
O3 Facial क्या होता है?
O3 Facial एक तरह का स्किन केयर ट्रीटमेंट है, जिसे चेहरे की डीप क्लीनिंग, हाइड्रेशन और त्वचा की रंगत को निखारने के लिए किया जाता है। इसमें आमतौर पर क्लींजिंग, एक्सफोलिएशन, मसाज, फेस मास्क और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है।
O3 Facial के फायदे भी जानिए
- चेहरे की डलनेस कम करने और फ्रेश लुक देने में मदद कर सकता है।
- त्वचा को हाइड्रेटेड और मुलायम बनाने में सहायक है।
- टैनिंग और असमान स्किन टोन की दिखावट को कम करने में मदद मिल सकती है।
- त्वचा को साफ और ग्लोइंग लुक देता है।
- खास मौकों से पहले चेहरे को फ्रेश लुक देने के लिए चुना जा सकता है।
O3 Cleanup क्या होता है?
O3 Cleanup चेहरे की बेसिक स्किन क्लीनिंग प्रक्रिया है। इससे त्वचा की सतह से गंदगी, एक्स्ट्रा ऑयल और डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद मिलती है। इसमें क्लींजिंग, स्क्रबिंग, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स रिमूवल, फेस पैक और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया जाता है।
O3 Cleanup कराने के फायदे-
- चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी हटाने में मदद करता है।
- पोर्स में जमा गंदगी को साफ करने में मदद करता है।
- ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स निकालने में मददगार।
- त्वचा को साफ और फ्रेश लुक देता है।
आपकी स्किन टाइप के हिसाब से कौन-सा बेहतर रहेगा
1. ऑयली स्किन
अगर आपकी स्किन ऑयली है और चेहरे पर बार-बार ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स नजर आते हैं, तो O3 Cleanup अच्छा ऑप्शन रहेगा। इससे स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल और जमा गंदगी हटाने में मदद मिलेगी।
2. ड्राई स्किन
ड्राई स्किन वालों को हाइड्रेशन पर फोकस करने वाला O3 Facial कराना चाहिए। इससे त्वचा को नमी मिलेगी और आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी।
3. कॉम्बिनेशन स्किन
अगर आपके चेहरे का टी-जोन यानी माथा, नाक और ठुड्डी ऑयली रहता है, जबकि गाल ड्राई रहते हैं, तो ट्रीटमेंट चुनते समय दोनों जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको ड्राई-ऑयली स्किन ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा।
4. सेंसिटिव स्किन
सेंसिटिव स्किन वालों को किसी भी ट्रीटमेंट से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। तेज स्क्रबिंग, फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट्स और ज्यादा एक्सफोलिएशन से जलन या रेडनेस हो सकती है।
फेशियल या Cleanup करवाने से पहले किन बातों का रखें ध्यान-
- हमेशा अपनी स्किन टाइप के अनुसार ट्रीटमेंट चुनें।
- नए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करवाएं।
- चेहरे पर एक्टिव पिंपल्स, रैशेज या जलन होने पर स्क्रबिंग और एक्सट्रैक्शन से बचें।
- ट्रीटमेंट के बाद मॉइस्चराइजर और SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन लगाएं।
- सिर्फ ग्लो पाने के लिए बार-बार फेशियल करवाने से बचें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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