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Skin Fasting: चेहरे पर कुछ ना लगाना भी बन गया है नया ब्यूटी ट्रेंड, जानें क्यों?

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Beauty Trend: क्या चेहरे पर ज्यादा चीजें लगाना हमेशा जरूरी है? इन दिनों स्किन फास्टिंग नाम का एक नया चलन चर्चा में है, जिसमें कुछ समय के लिए त्वचा को आराम देकर उसकी नेचुरल हीलिंग पर ध्यान दिया जाता है।

Skin Fasting: चेहरे पर कुछ ना लगाना भी बन गया है नया ब्यूटी ट्रेंड, जानें क्यों?

सुबह चेहरा धोने के बाद एक चीज, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज। रात को सोने से पहले भी वही लंबी प्रक्रिया। आजकल कई लोग अपनी त्वचा की देखभाल में इतना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं कि कभी-कभी त्वचा से ज्यादा काम तो हम खुद कर रहे होते हैं। ऐसे में एक नया चलन लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसे स्किन फास्टिंग कहा जा रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि इसमें त्वचा पर कुछ नया लगाने की नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए उसे अकेला छोड़ देने की बात की जाती है। सोच यह है कि जिस तरह शरीर को कभी-कभी आराम चाहिए होता है, उसी तरह त्वचा को भी हर दिन ढेर सारी चीजों से थोड़ा विराम मिलना चाहिए। यही वजह है कि यह तरीका सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है।

लोग स्किन फास्टिंग क्यों कर रहे हैं?

कई लोग मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करने से त्वचा पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। ऐसे में कुछ दिनों का विराम त्वचा को सामान्य स्थिति में लौटने का अवसर दे सकता है। यही वजह है कि यह तरीका धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है।

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स्किन फास्टिंग का असली विचार क्या है?

यह कोई जादुई उपाय नहीं है और ना ही रातों-रात बदलाव का दावा करता है। इसका विचार सिर्फ इतना है कि त्वचा को कुछ समय के लिए कम चीजों के साथ रहने दिया जाए, ताकि यह समझा जा सके कि उसकी प्राकृतिक स्थिति क्या है।

इससे क्या फायदे हो सकते हैं?

  1. त्वचा को आराम मिलता है: जब चेहरे पर कम चीजें लगाई जाती हैं, तो त्वचा को कुछ समय के लिए आराम मिलता है।
  2. त्वचा की जरूरत समझें: कई बार लोग यह समझ पाते हैं कि उनकी त्वचा को वास्तव में किन चीजों की जरूरत है और किनकी नहीं।

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क्या यह तरीका सभी के लिए सही है?

हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है। इसलिए जो तरीका एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी वैसा ही असर दिखाए। अगर किसी को त्वचा से जुड़ी विशेष परेशानी है, तो बिना सलाह के किसी भी बदलाव से बचना बेहतर है।

स्किन फास्टिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

  1. एकदम से सब कुछ बंद ना करें: धीरे-धीरे बदलाव करना ज्यादा बेहतर होता है।
  2. त्वचा की प्रतिक्रिया पर नजर रखें: अगर त्वचा में असहजता महसूस हो, तो अपनी दिनचर्या पर दोबारा विचार करें।
  3. साफ-सफाई का ध्यान रखें: भले ही आप कम चीजें इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन चेहरे की सफाई जरूरी है।

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क्या स्किन फास्टिंग एक नया विचार है?

हालांकि यह नाम हाल के वर्षों में ज्यादा सुनाई देने लगा है, लेकिन त्वचा को समय-समय पर आराम देने का विचार कुछ नया नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे एक अलग ब्यूटी ट्रेंड के रूप में देखा जा रहा है।

Shubhangi Gupta

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Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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