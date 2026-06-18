2 मिनट में झुकी आईब्रो और आंख की लटक रही स्किन हो जाएगी ठीक, जान लें क्या है 'आई लिफ्ट हैक'
Eye Lift Hack: स्ट्रेस और तनाव का असर चेहरे पर सबसे पहले दिखता है। आपने नोटिस किया होगा कि आंख के आसपास की स्किन लूज हो गई है और आईब्रो झुक गई है। इस समस्या को मात्र 2 मिनट में ठीक किया जा सकता है। जिससे आप इंस्टेंट यंग दिखने लगेंगी। जानें क्या है आई लिफ्ट हैक।
चेहरे पर डलनेस और फीकापन दिखता है। स्किन काफी ढीली और लूज दिख रही और आंख के आसपास की स्किन भी सॉफ्ट हो गई है और आईब्रो झुकी नजर आने लगी है, तो इसका कारण फेस पर स्ट्रेस और टेंशन के इकट्ठा होने के कारण होता है। जिसकी वजह से चेहरा उम्र से पहले ही बूढ़ा सा दिखने लगता है बल्कि आईब्रो और आईज के आसपास की स्किन भी काफी लूज और झुकी हुई सी दिखने लगती है। जिससे हूडेड आई लुक क्रिएट हो जाता है। मात्र 2 मिनट का हैक आपकी ड्रॉपी आइब्रो और आईज को लिफ्ट करेगा और आपके चेहरे पर यंग इफेक्ट नजर आने लगेगा। अगर नहीं जानती तो इस हैक को जरूर जान लें।
2 मिनट आई लिफ्ट हैक
फेस मसाज और फेस योगा वैसे तो लांग टर्म में चेहरे पर असर दिखाते हैं। लेकिन ये कुछ फेस मसाज आपको फौरन इफेक्टिव नजर आएगी। जैसे आईलिफ्ट मसाज। जिसकी मदद से मात्र दो मिनट में ही फेस पर चमक और एक यंग लुक नजर आने लगता है। इसके लिए बस अपनी दोनों उंगलियों का सहारा लें और आंखों के आसपास की स्किन पर मसाज करें। जानें किस तरह मसाज करने से दो मिनट में ही आईलिफ्ट हो जाएगी और आपका फेस 5 साल ज्यादा यंग दिखने लगेगा।
करें आई लिफ्ट मसाज
- हाथों में कोई सा भी मॉइश्चराइजर हल्का सा लगा लें। जो आमतौर पर आप यूज करती हों।
- अब तीन उंगलियों को आईब्रो के पास रखें और प्रेस करें। वहीं दूसरे हाथ की तीन उंगलियों को धीरे से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। ऐसा करीब 20 बार करें।
- अब दोनों हथेलियों को दोनों आईब्रो के पास ले जाएं और ऊपर की तरफ खीचें। साथ ही आंखों को तेजी से पलक झपकाते हुए ऊपर नीचे करें।
- हथेलियों को आईब्रो पर टिकाए रहें और आईज को ब्लिंक करते रहें। ऐसा करने से लूज मसल्स टाइट होंगी और आईब्रो लिफ्ट होंगी। जिससे हूडेड आई की प्रॉब्लम भी कम होगी।
- इसी तरह से आईज के कॉर्नर पर एक अंगुल दूर दोनो हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के सामने की ओर रखें।
- फिर दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे अपोजिट डायरेक्श में खींचे। ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ और नीचे वाले हाथ को नीचे की तरफ। ऐसा करने से आंख के कोने की लूज और रिंकल वाली स्किन टाइट होगी और इन 3 स्टेप मसाज को करते ही फर्क नजर आने लगेगा। आपकी आईब्रो लिफ्ट हो जाएंगी और आप पहले से ज्यादा यंग दिखने लगेंगी।
- ये प्रैक्टिस रोजाना करने से आपको मात्र एक से दो महीने में ही गजब का असर दिखेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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