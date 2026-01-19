सेल्फी फिल्टर जैसा परफेक्ट लुक पाने के लिए करें ब्लरिंग मेकअप, जानें स्टेप बाय स्टेप

संक्षेप: Blurring Makeup: मेकअप की दुनिया में ब्लरिंग मेकअप का ट्रेंड आ चुका है, जो काफी फेमस हो रहा है। इस मेकअप को करने के बाद आपको सेल्फी फिल्टर जैसा फिनिश लुक मिलेगा। चलिए इसे करने का तरीका बताते हैं।

पहले के समय में अच्छा मेकअप करने के लिए लोग पार्लर पर ही निर्भर रहते थे लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अच्छा मेकअप करने के लिए आपको अच्छे ब्रांड्स वाले प्रोडक्ट्स और बेसिक चीजें आनी चाहिए। मेकअप की दुनिया में भी नए-नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो आपको परफेक्ट लुक देते हैं। इन ट्रेंड्स में से एक चला है ब्लरिंग मेकअप। ब्लरिंग मेकअप करने के बाद आपको सेल्फी फिल्टर जैसा लुक मिल जाएगा। इस मेकअप को करने के बाद चेहरे से हर छोटे-महीन दाग-धब्बे छिप जाएंगे और आपको बिल्कुल फिनिश लुक मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं ब्लरिंग मेकअप करने के आसान स्टेप्स क्या हैं।

क्या है ब्लरिंग मेकअप? सेल्फी खींचने से पहले हम लोग फोन में अच्छा फिल्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि चेहरे के दाग-धब्बे, झुर्रियां सब छिप जाए। वैसे ही इस मेकअप को करने के बाद चेहरे के सभी धब्बे, फाइन लाइन्स, एक्ने, पिंपल्स का नामोनिशान मिट जाएगा। इस मेकअप में स्किन पर सॉफ्ट-फोकस इफेक्ट देने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। इससे आपकी स्किन को चिकनापन मिलेगा, जिससे फेस नेचुरल तरीके से शाइन करता दिखेगा।

5 आसान स्टेप्स ब्लरिंग मेकअप करने के लिए आपको सिर्फ 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करना है। बस ये मेकअप हो जाएगा और आपको फिनिश लुक मिलेगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप में पूरा तरीका बताते हैं-

स्टेप 1- सबसे पहले चेहरे को अपने फेस वॉश से क्लीन करें और अच्छे से पोछ लें। फिर मॉइश्चराजर लगाकर 10 मिनट का गैप दें। जिससे मॉइश्चराजर की नमी स्किन पोर्स में घुस जाएं। इसके बाद आपको प्राइमर लगाना है लेकिन मैट या सिलिकॉन-बेस्ड प्राइमर ही यूज करना है। ब्लरिंग मेकअप करने के लिए यही प्राइमर यूज करें, ये स्किन पोर्स को छोटा कर देता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो हाइड्रेटिंग प्राइमर लें, ऑयली वाले मैट प्राइमर लगाएं।

स्टेप 2- अब फाउंडेशन की बारी आएगी। फाउंडेशन आप अपने स्किन टोन के हिसाब से चुनें। मैट फिनिश फाउंडेशन भी ले सकते हैं, जो आपकी स्किन को चिकनापन देगा। इसे स्पंज या ब्रश की मदद से लगाकर अच्छे से ब्लेंड करें। चेहरे पर दाग-धब्बे ज्यादा हो, तो कंसीलर हल्का लगाएं। ज्यादा कंसीलर न लगाएं, वरना नेचुरल लुक नहीं मिलेगा।

स्टेप 3- ब्लरिंग मेकअप का खास स्टेप है ट्रांसलूसेंट पाउडर। इससे आपका पूरा मेकअप सेट होगा और परफेक्ट दिखेगा। इसे लगाने के लिए बड़े ब्रश का इस्तेमाल करें या फिर हाथों से इसे अप्लाई करें। इस पाउडर को आप फेस के फीचर को शार्प करते हुए भी लगा सकती हैं। इसके बाद ब्लश और हाईलाइटर से मेकअप को फाइनल टच दें।

स्टेप 4- इसके बाद आपको आई मेकअप करना होगा। आई मेकअप के लिए आपको आईशैडो मैट फिनिश वाला लगाना होगा और आईलाइनर, मसकारा, काजल, आइब्रो सेट करते हुए लुक को कंप्लीट करना होगा।

स्टेप 5- अब होठों को सजाने की बारी आएगी। न्यूड शेड वाली लिपस्टिक आपको चुननी होगी। ब्लरिंग मेकअप में बोल्ड कलर्स वाली लिपस्टिक नहीं अच्छी लगेगी। हल्के रंग में लिपस्टिक लगाकर लुक को पूरा करें।